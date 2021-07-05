https://uz.sputniknews.ru/20210705/zabit-vedrom-do-smerti-jitel-djizakskoy-oblasti-ubil-sojitelya-19538276.html

Забить ведром до смерти: житель Джизакской области расправился с сожителем

Забить ведром до смерти: житель Джизакской области расправился с сожителем

Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-05T11:18+0500

2021-07-05T11:18+0500

2021-07-05T11:22+0500

происшествия

джизакская область

прокуратура

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/05/19538341_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5f833e9f89f0b78751fde263fc72c1aa.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Джизакской области произошла трагедия: житель Гялляаральского района убил своего сожителя.Об этом сообщили в областной прокуратуре.К. М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил железным ведром по голове К. О. В результате пострадавший потерял сознание и скончался на месте.Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" УК РУз.Ведется предварительное следствие.

джизакская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

джизакская область, прокуратура, убийство