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Забить ведром до смерти: житель Джизакской области расправился с сожителем
Забить ведром до смерти: житель Джизакской области расправился с сожителем
Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T11:18+0500
2021-07-05T11:22+0500
происшествия
джизакская область
прокуратура
убийство
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Джизакской области произошла трагедия: житель Гялляаральского района убил своего сожителя.Об этом сообщили в областной прокуратуре.К. М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил железным ведром по голове К. О. В результате пострадавший потерял сознание и скончался на месте.Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" УК РУз.Ведется предварительное следствие.
джизакская область
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джизакская область, прокуратура, убийство

Забить ведром до смерти: житель Джизакской области расправился с сожителем

11:18 05.07.2021 (обновлено: 11:22 05.07.2021)
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© СС0 / Unsplash / Lucas van OortВедро, иллюстративное фото
Ведро, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
© СС0 / Unsplash / Lucas van Oort
Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Джизакской области произошла трагедия: житель Гялляаральского района убил своего сожителя.
Об этом сообщили в областной прокуратуре.
По данным правоохранителей, вечером 1 июля между двумя гражданами произошла ссора. Словесный конфликт быстро перерос в драку.
К. М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил железным ведром по голове К. О. В результате пострадавший потерял сознание и скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" УК РУз.
Ведется предварительное следствие.
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