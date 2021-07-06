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Даже птицы ищут тень: как жители Ташкента спасаются в жару
Даже птицы ищут тень: как жители Ташкента спасаются в жару
Температура воздуха этим летом в Узбекистане уже успела установить свои рекорды. После непродолжительной передышки синоптики вновь рекомендуют гражданам не... 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
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фото, фотолента

Даже птицы ищут тень: как жители Ташкента спасаются в жару

15:10 06.07.2021 (обновлено: 15:20 06.07.2021)
749
Температура воздуха этим летом в Узбекистане уже успела установить свои рекорды. После непродолжительной передышки синоптики вновь рекомендуют гражданам не выходить на улицу без надобности. Как ташкентцы переживают зной, смотрите в нашей фотоленте.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Лучшая защита от палящего солнца — деревья. Под их развесистой кроной прячутся не только люди, но и автомобили.

Лучшая защита от палящего солнца — деревья. Под их развесистой кроной прячутся не только люди, но и автомобили. - Sputnik Узбекистан
1/17
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Лучшая защита от палящего солнца — деревья. Под их развесистой кроной прячутся не только люди, но и автомобили.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Они, кстати, здесь в основном белые. Этот цвет лучше всего отражает солнечные лучи и меньше нагревается.

Они, кстати, здесь в основном белые. Этот цвет лучше всего отражает солнечные лучи и меньше нагревается. - Sputnik Узбекистан
2/17
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Они, кстати, здесь в основном белые. Этот цвет лучше всего отражает солнечные лучи и меньше нагревается.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Иногда деревья не совсем большие, но даже в этом случае могут служить настоящим оазисом в пустыне.

Иногда деревья не совсем большие, но даже в этом случае могут служить настоящим оазисом в пустыне. - Sputnik Узбекистан
3/17
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Иногда деревья не совсем большие, но даже в этом случае могут служить настоящим оазисом в пустыне.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Одно из самых защищенных от солнца мест в столице — аллея возле ЦУМа. Много лет она спасает жителей от изнуряющей жары.

Одно из самых защищенных от солнца мест в столице — аллея возле ЦУМа. Много лет она спасает жителей от изнуряющей жары. - Sputnik Узбекистан
4/17
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Одно из самых защищенных от солнца мест в столице — аллея возле ЦУМа. Много лет она спасает жителей от изнуряющей жары.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В тени деревьев прячутся не только люди, но и птицы.

В тени деревьев прячутся не только люди, но и птицы. - Sputnik Узбекистан
5/17
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В тени деревьев прячутся не только люди, но и птицы.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Даже им, порою, приходится ходить с открытым клювом, чтобы было легче дышать раскаленным воздухом.

Даже им, порою, приходится ходить с открытым клювом, чтобы было легче дышать раскаленным воздухом. - Sputnik Узбекистан
6/17
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Даже им, порою, приходится ходить с открытым клювом, чтобы было легче дышать раскаленным воздухом.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Для людей же главным оружием против палящего ташкентского солнца является белая рубашка с поднятым воротником и длинными рукавами, кепка и холодная вода.

Для людей же главным оружием против палящего ташкентского солнца является белая рубашка с поднятым воротником и длинными рукавами, кепка и холодная вода. - Sputnik Узбекистан
7/17
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Для людей же главным оружием против палящего ташкентского солнца является белая рубашка с поднятым воротником и длинными рукавами, кепка и холодная вода.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Или фонтаны. Родители часто купают в них своих детей.

Или фонтаны. Родители часто купают в них своих детей. - Sputnik Узбекистан
8/17
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Или фонтаны. Родители часто купают в них своих детей.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Как, например, в этом фонтане на площади Мустакиллик.

Как, например, в этом фонтане на площади Мустакиллик. - Sputnik Узбекистан
9/17
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Как, например, в этом фонтане на площади Мустакиллик.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Впрочем, в такую жару и сами взрослые не против войти в прохладную воду многочисленных городских фонтанов. За одежду можно не переживать — она высохнет в очень короткое время.

Впрочем, в такую жару и сами взрослые не против войти в прохладную воду многочисленных городских фонтанов. За одежду можно не переживать — она высохнет в очень короткое время. - Sputnik Узбекистан
10/17
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Впрочем, в такую жару и сами взрослые не против войти в прохладную воду многочисленных городских фонтанов. За одежду можно не переживать — она высохнет в очень короткое время.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Этим уже давно пользуются заботливые домохозяйки, просушивая под палящими лучами солнца предметы домашнего быта, такие как подушки и курпачи (узбекский национальный матрац).

Этим уже давно пользуются заботливые домохозяйки, просушивая под палящими лучами солнца предметы домашнего быта, такие как подушки и курпачи (узбекский национальный матрац). - Sputnik Узбекистан
11/17
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Этим уже давно пользуются заботливые домохозяйки, просушивая под палящими лучами солнца предметы домашнего быта, такие как подушки и курпачи (узбекский национальный матрац).

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Парень с девушкой прогуливаются у фонтана возле ГАБТА им. А. Навои.

Парень с девушкой прогуливаются у фонтана возле ГАБТА им. А. Навои. - Sputnik Узбекистан
12/17
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Парень с девушкой прогуливаются у фонтана возле ГАБТА им. А. Навои.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Ведь фонтаны — прекрасное место для этого как для будущих семейных пар, так и для уже состоявшихся.

Ведь фонтаны — прекрасное место для этого как для будущих семейных пар, так и для уже состоявшихся. - Sputnik Узбекистан
13/17
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Ведь фонтаны — прекрасное место для этого как для будущих семейных пар, так и для уже состоявшихся.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

А когда фонтанов нет рядом, дети купаются под окнами своих домов в надувном бассейне.

А когда фонтанов нет рядом, дети купаются под окнами своих домов в надувном бассейне. - Sputnik Узбекистан
14/17
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

А когда фонтанов нет рядом, дети купаются под окнами своих домов в надувном бассейне.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Микроклимат путем распрыскивания капель воды стараются создать у каждого кафе. Это ценят не только посетители, но и прохожие.

Микроклимат путем распрыскивания капель воды стараются создать у каждого кафе. Это ценят не только посетители, но и прохожие. - Sputnik Узбекистан
15/17
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Микроклимат путем распрыскивания капель воды стараются создать у каждого кафе. Это ценят не только посетители, но и прохожие.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

К сожалению, подобное устройство не установить в вагонах метро. Там, где нет кондиционеров, люди "плавятся".

К сожалению, подобное устройство не установить в вагонах метро. Там, где нет кондиционеров, люди &quot;плавятся&quot;. - Sputnik Узбекистан
16/17
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

К сожалению, подобное устройство не установить в вагонах метро. Там, где нет кондиционеров, люди "плавятся".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

А чтоб не "плавились" строители, пришлось остановить работы на одной из высоток Tashkent City.

А чтоб не &quot;плавились&quot; строители, пришлось остановить работы на одной из высоток Tashkent City. - Sputnik Узбекистан
17/17
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

А чтоб не "плавились" строители, пришлось остановить работы на одной из высоток Tashkent City.

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