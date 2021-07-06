Даже птицы ищут тень: как жители Ташкента спасаются в жару

Лучшая защита от палящего солнца — деревья. Под их развесистой кроной прячутся не только люди, но и автомобили.
Лучшая защита от палящего солнца — деревья. Под их развесистой кроной прячутся не только люди, но и автомобили.
Они, кстати, здесь в основном белые. Этот цвет лучше всего отражает солнечные лучи и меньше нагревается.
Они, кстати, здесь в основном белые. Этот цвет лучше всего отражает солнечные лучи и меньше нагревается.
Иногда деревья не совсем большие, но даже в этом случае могут служить настоящим оазисом в пустыне.
Иногда деревья не совсем большие, но даже в этом случае могут служить настоящим оазисом в пустыне.
Одно из самых защищенных от солнца мест в столице — аллея возле ЦУМа. Много лет она спасает жителей от изнуряющей жары.
Одно из самых защищенных от солнца мест в столице — аллея возле ЦУМа. Много лет она спасает жителей от изнуряющей жары.
В тени деревьев прячутся не только люди, но и птицы.
В тени деревьев прячутся не только люди, но и птицы.
Даже им, порою, приходится ходить с открытым клювом, чтобы было легче дышать раскаленным воздухом.
Даже им, порою, приходится ходить с открытым клювом, чтобы было легче дышать раскаленным воздухом.
Для людей же главным оружием против палящего ташкентского солнца является белая рубашка с поднятым воротником и длинными рукавами, кепка и холодная вода.
Для людей же главным оружием против палящего ташкентского солнца является белая рубашка с поднятым воротником и длинными рукавами, кепка и холодная вода.
Или фонтаны. Родители часто купают в них своих детей.
Или фонтаны. Родители часто купают в них своих детей.
Как, например, в этом фонтане на площади Мустакиллик.
Как, например, в этом фонтане на площади Мустакиллик.
Впрочем, в такую жару и сами взрослые не против войти в прохладную воду многочисленных городских фонтанов. За одежду можно не переживать — она высохнет в очень короткое время.
Впрочем, в такую жару и сами взрослые не против войти в прохладную воду многочисленных городских фонтанов. За одежду можно не переживать — она высохнет в очень короткое время.
Этим уже давно пользуются заботливые домохозяйки, просушивая под палящими лучами солнца предметы домашнего быта, такие как подушки и курпачи (узбекский национальный матрац).
Этим уже давно пользуются заботливые домохозяйки, просушивая под палящими лучами солнца предметы домашнего быта, такие как подушки и курпачи (узбекский национальный матрац).
Парень с девушкой прогуливаются у фонтана возле ГАБТА им. А. Навои.
Парень с девушкой прогуливаются у фонтана возле ГАБТА им. А. Навои.
Ведь фонтаны — прекрасное место для этого как для будущих семейных пар, так и для уже состоявшихся.
Ведь фонтаны — прекрасное место для этого как для будущих семейных пар, так и для уже состоявшихся.
А когда фонтанов нет рядом, дети купаются под окнами своих домов в надувном бассейне.
А когда фонтанов нет рядом, дети купаются под окнами своих домов в надувном бассейне.
Микроклимат путем распрыскивания капель воды стараются создать у каждого кафе. Это ценят не только посетители, но и прохожие.
Микроклимат путем распрыскивания капель воды стараются создать у каждого кафе. Это ценят не только посетители, но и прохожие.
К сожалению, подобное устройство не установить в вагонах метро. Там, где нет кондиционеров, люди "плавятся".
К сожалению, подобное устройство не установить в вагонах метро. Там, где нет кондиционеров, люди "плавятся".
А чтоб не "плавились" строители, пришлось остановить работы на одной из высоток Tashkent City.
А чтоб не "плавились" строители, пришлось остановить работы на одной из высоток Tashkent City.