https://uz.sputniknews.ru/20210706/kak-stat-auditorom-v-uzbekistane-glavnoe-o-novovvedeniyax-19554331.html
Как стать аудитором в Узбекистане: главное о нововведениях
Как стать аудитором в Узбекистане: главное о нововведениях
Предусмотрен прием без сдачи вступительных экзаменов абитуриентов с международным сертификатом бухгалтеров по программе бакалавриата "Бухгалтерский учет и... 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T10:50+0500
2021-07-06T10:50+0500
2021-07-06T10:50+0500
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высшее образование
аудит
вступительные экзамены
абитуриенты
образование
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Министерство финансов разместило проект постановления президента "О дополнительных мерах по совершенствованию системы сертификации аудиторов".Документ предусматривает сразу несколько нововведений. В первую очередь, с 1 августа некоторые функции Минфина будут переданы республиканским общественным объединениям аудиторов:Министерству высшего и среднего специального образования поручено совместно с Минфином, Ташкентским государственным экономическим университетом, Ташкентским финансовым институтом, Самаркандским институтом экономики и сервиса, Ферганским политехническим институтом утвердить график ускоренного обучения дисциплинам "Бухгалтерский учет" и "Аудит" по международным стандартам аудита (МСА).Новый проект постановления направлен на внедрение современной системы сертификации аудиторов и налоговых консультантов на основе передового опыта развитых стран, обеспечения прозрачности квалификационных экзаменов для аудиторов и налоговых консультантов.
https://uz.sputniknews.ru/20200901/V-Uzbekistane-predlozhili-izmenit-usloviya-attestatsii-vnutrennikh-auditorov-14883605.html
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высшее образование, аудит, вступительные экзамены, абитуриенты, образование
Как стать аудитором в Узбекистане: главное о нововведениях
Предусмотрен прием без сдачи вступительных экзаменов абитуриентов с международным сертификатом бухгалтеров по программе бакалавриата "Бухгалтерский учет и аудит".
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
Министерство финансов разместило проект
постановления президента "О дополнительных мерах по совершенствованию системы сертификации аудиторов".
Документ предусматривает сразу несколько нововведений. В первую очередь, с 1 августа некоторые функции Минфина будут переданы республиканским общественным объединениям аудиторов:
проведение квалификационных экзаменов для получения квалификационного аттестата аудитора;
выдача, продление, продление и прекращение действия квалификационного аттестата аудитора;
утверждение программ обучения аудиторов.
Министерству высшего и среднего специального образования поручено совместно с Минфином, Ташкентским государственным экономическим университетом, Ташкентским финансовым институтом, Самаркандским институтом экономики и сервиса, Ферганским политехническим институтом утвердить график ускоренного обучения дисциплинам "Бухгалтерский учет" и "Аудит" по международным стандартам аудита (МСА).
Кроме того, предусмотрен прием без сдачи вступительных экзаменов абитуриентов с международным сертификатом бухгалтеров по программе бакалавриата "Бухгалтерский учет и аудит", а также студентов магистерских специальностей "Бухгалтерский учет" и "Аудит".
Новый проект постановления направлен на внедрение современной системы сертификации аудиторов и налоговых консультантов на основе передового опыта развитых стран, обеспечения прозрачности квалификационных экзаменов для аудиторов и налоговых консультантов.