https://uz.sputniknews.ru/20210706/kak-stat-auditorom-v-uzbekistane-glavnoe-o-novovvedeniyax-19554331.html

Как стать аудитором в Узбекистане: главное о нововведениях

Как стать аудитором в Узбекистане: главное о нововведениях

Предусмотрен прием без сдачи вступительных экзаменов абитуриентов с международным сертификатом бухгалтеров по программе бакалавриата "Бухгалтерский учет и... 06.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-06T10:50+0500

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общество

высшее образование

аудит

вступительные экзамены

абитуриенты

образование

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Министерство финансов разместило проект постановления президента "О дополнительных мерах по совершенствованию системы сертификации аудиторов".Документ предусматривает сразу несколько нововведений. В первую очередь, с 1 августа некоторые функции Минфина будут переданы республиканским общественным объединениям аудиторов:Министерству высшего и среднего специального образования поручено совместно с Минфином, Ташкентским государственным экономическим университетом, Ташкентским финансовым институтом, Самаркандским институтом экономики и сервиса, Ферганским политехническим институтом утвердить график ускоренного обучения дисциплинам "Бухгалтерский учет" и "Аудит" по международным стандартам аудита (МСА).Новый проект постановления направлен на внедрение современной системы сертификации аудиторов и налоговых консультантов на основе передового опыта развитых стран, обеспечения прозрачности квалификационных экзаменов для аудиторов и налоговых консультантов.

https://uz.sputniknews.ru/20200901/V-Uzbekistane-predlozhili-izmenit-usloviya-attestatsii-vnutrennikh-auditorov-14883605.html

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высшее образование, аудит, вступительные экзамены, абитуриенты, образование