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В аэропорту Ташкента пресекли вывоз в Россию 35 рептилий
В аэропорту Ташкента пресекли вывоз в Россию 35 рептилий
Рептилии были переданы в государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T19:12+0500
2021-07-06T19:12+0500
происшествия
государственный таможенный комитет узбекистана
аэропорт
задержание
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Узбекистанец хотел вывезти на самолете в Москву рептилий, в том числе, гекконов и ящериц, но был задержан во время таможенного осмотра. Об Подробности инцидента сообщили в пресс-службе государственного таможенного комитета республики.Пресмыкающихся пассажир собирался провезти без документов, спрятав их между личных вещей. В ходе личного досмотра сотрудники специализированного таможенного комплекса "Ташкент-Аэро" обнаружили 35 рептилий.Живые ящерицы и гекконы были спрятаны в коробки из-под сигарет. При этом в вещах злоумышленника были обнаружены 16 хвостов ящериц, один хвост ондатры и двух мертвых среднеазиатских гадюк.Рептилии были переданы в государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан.В Узбекистане ввоз и вывоз диких животных допускается только с разрешения Госкомэкологии, их содержание в домашних условиях запрещено. Контрабанда животных подпадает под действие статьи "нарушение таможенного законодательства", которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.В прошлом году суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы мужчину, который попытался вывезти в Узбекистан детенышей краснокнижных бенгальского тигра и леопарда. Подсудимый заявил, что не знал о том, что перевозимые им животные являются редкими и занесены в Красную книгу, однако его доводы суд воспринял критически.
https://uz.sputniknews.ru/20210126/Zolotoy-utyug-sokoly-i-obezyanki--chto-nezakonno-vezut-cherez-tamozhnyu-Uzbekistana-15859809.html
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государственный таможенный комитет узбекистана, аэропорт, задержание

В аэропорту Ташкента пресекли вывоз в Россию 35 рептилий

19:12 06.07.2021
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© Пресс служба Государственного таможенного комитета РУзМеждународный аэропорт Ташкента
Международный аэропорт Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
© Пресс служба Государственного таможенного комитета РУз
Рептилии были переданы в государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Узбекистанец хотел вывезти на самолете в Москву рептилий, в том числе, гекконов и ящериц, но был задержан во время таможенного осмотра. Об Подробности инцидента сообщили в пресс-службе государственного таможенного комитета республики.
Пресмыкающихся пассажир собирался провезти без документов, спрятав их между личных вещей. В ходе личного досмотра сотрудники специализированного таможенного комплекса "Ташкент-Аэро" обнаружили 35 рептилий.
Живые ящерицы и гекконы были спрятаны в коробки из-под сигарет. При этом в вещах злоумышленника были обнаружены 16 хвостов ящериц, один хвост ондатры и двух мертвых среднеазиатских гадюк.
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Рептилии были переданы в государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан.
В Узбекистане ввоз и вывоз диких животных допускается только с разрешения Госкомэкологии, их содержание в домашних условиях запрещено. Контрабанда животных подпадает под действие статьи "нарушение таможенного законодательства", которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.
В прошлом году суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы мужчину, который попытался вывезти в Узбекистан детенышей краснокнижных бенгальского тигра и леопарда.
Подсудимый заявил, что не знал о том, что перевозимые им животные являются редкими и занесены в Красную книгу, однако его доводы суд воспринял критически.
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