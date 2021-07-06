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В Узбекистане сняли запрет на ношение хиджаба в общественных местах
В Узбекистане сняли запрет на ношение хиджаба в общественных местах
Религиозные организации освобождаются от уплаты государственной пошлины при жалобе в суд на действия должностных лиц. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T11:59+0500
2021-07-06T11:59+0500
2021-07-06T12:09+0500
общество
хиджаб
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Узбекистане разрешили носить хиджаб в общественных местах. Об этом говорится в законе "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции, который Шавкат Мирзиёев подписал накануне. Ранее нельзя было появиться в общественном месте в культовых одеяниях.Вместе с тем документ упрощает порядок регистрации и прекращения деятельности религиозных организаций. К примеру, чтобы создать местную религиозную организацию, необходимы подписи не менее 50 граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста. Раньше нужно было согласие не менее 100 человек.Реорганизация религиозной организации может быть осуществлена по решению ее руководящего органа путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.Религиозные организации также освобождаются от уплаты государственной пошлины при жалобе в суд на действия должностных лиц.Кроме того, предоставление религиозного образования вне религиозного учебного заведения признается в качестве незаконной деятельности.О том, что в Узбекистане могут снять запрет на ношение хиджаба, говорил еще в сентябре прошлого года депутат Расул Кушербаев. Тогда Законодательная палата приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "О свободе совести и религиозных организациях", предусматривающий в том числе отмену запрета на передвижение граждан в религиозной одежде в общественных местах.
https://uz.sputniknews.ru/20200923/V-GUVD-Tashkenta-prokommentirovali-video-s-zaderzhaniem-devushek-v-khidzhbe-15034638.html
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хиджаб, узбекистан
В Узбекистане сняли запрет на ношение хиджаба в общественных местах
11:59 06.07.2021 (обновлено: 12:09 06.07.2021)
Религиозные организации освобождаются от уплаты государственной пошлины при жалобе в суд на действия должностных лиц.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
В Узбекистане разрешили носить хиджаб в общественных местах. Об этом говорится
в законе "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции, который Шавкат Мирзиёев подписал накануне. Ранее нельзя было появиться в общественном месте в культовых одеяниях.
Вместе с тем документ упрощает порядок регистрации и прекращения деятельности религиозных организаций. К примеру, чтобы создать местную религиозную организацию, необходимы подписи не менее 50 граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста. Раньше нужно было согласие не менее 100 человек.
Реорганизация религиозной организации может быть осуществлена по решению ее руководящего органа путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Религиозные организации также освобождаются от уплаты государственной пошлины при жалобе в суд на действия должностных лиц.
Кроме того, предоставление религиозного образования вне религиозного учебного заведения признается в качестве незаконной деятельности.
О том, что в Узбекистане могут снять запрет на ношение хиджаба, говорил
еще в сентябре прошлого года депутат Расул Кушербаев. Тогда Законодательная палата приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "О свободе совести и религиозных организациях", предусматривающий в том числе отмену запрета на передвижение граждан в религиозной одежде в общественных местах.