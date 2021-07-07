https://uz.sputniknews.ru/20210707/bokser-shaxram-giyasov-otmechaet-28-letie-19585782.html

Боксер Шахрам Гиясов отмечает 28-летие

Боксер Шахрам Гиясов отмечает 28-летие

Два ярких представителя узбекского спорта отмечают сегодня день рождения. Среди них боксер Шахрам Гиясов и гимнастка Нилуфар Шомурадова 07.07.2021, Sputnik Узбекистан

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спорт

день рождения

шахрам гиясов

гимнастика

национальный олимпийский комитет узбекистана

бокс

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. 7 июля яркий представитель узбекского бокса Шахрам Гиясов отмечает свой день рождения, сообщает Национальный Олимпийский комитет Узбекистана.Шахрам Гиясов родился 7 июля 1993 года в Бухаре. В 2016 году он стал серебряным призёром Олимпиады в Рио, в 2017-м — чемпионом мира и Азии в весовой категории до 69 кг. В том же году признан лучшим боксером Азии среди любителей.С 2018 года выступает на профессиональном ринге под псевдонимом Wonderboy. Обладатель почётного звания “Узбекистон ифтихори”.Вместе с ним сегодня свой день рождения празднует еще одна восходящая звезда узбекского спортивного олимпа — член сборной страны по художественной гимнастике Нилуфар Шомурадова.Она родилась в Навои в 1999 года. Носит титулы чемпионки республики, победительницы чемпионата Азии 2019 года в Таиланде. Она является бронзовым призёр Гран-При в Москве, серебряный призером Кубка Мира 2019 года. Мастер спорта международного класса, участница чемпионата мира, призёр нескольких международных соревнований в настоящее время тренируется под руководством тренера Екатерины Пирожковой. На чемпионате Азии, который проходил в прошлом месяце в Ташкенте, в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио-2020.

https://uz.sputniknews.ru/20210609/sbornaya-uzbekistana-po-xudojestvennoy-gimnastike-zavoevala-litsenziyu-na-olimpiadu-v-tokio-19173771.html

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день рождения, шахрам гиясов, гимнастика, национальный олимпийский комитет узбекистана, бокс