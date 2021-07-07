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Доктор Мясников назвал популярное лекарство, опасное для здоровья
Доктор Мясников назвал популярное лекарство, опасное для здоровья
Времена меняются, и некоторые лекарства пересматриваются международным сообществом на предмет их реального воздействия на организм. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T12:25+0500
2021-07-07T12:25+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Не все медикаменты, которые на слуху, на самом деле полезны для организма. Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал популярное лекарство, которое может быть опасно.Например, "Ранитидин" ("Азантак", "Зантак"). Его многие "по старинке" принимают при болях в желудке.В последнее время этот препарат стали вытеснять другие — "Омепразол", "Лантопразол" и иные "празолы". Однако "Ранитидин" с прилавков не исчез. Его продавали без рецепта даже в обычных супермаркетах. В 2020-м мировое сообщество пересмотрело лекарство на предмет его воздействия на организм.Продажу "Ранитидин" прекратили в таких странах, как Германия, Швейцария, Финляндия, Чехия, Хорватия, Дания, Канада, Италия, Венгрия, Испания, Польша, Португалия, Словения и Сингапур.РФ тоже не осталась в стороне — Росздравнадзор дал предписание не продавать "Ранитидин".
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доктор, лекарство, здоровье

Доктор Мясников назвал популярное лекарство, опасное для здоровья

12:25 07.07.2021
369
© СС0 / Unsplash / Christina Victoria CraftЛекарства
Лекарства - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2021
© СС0 / Unsplash / Christina Victoria Craft
Времена меняются, и некоторые лекарства пересматриваются международным сообществом на предмет их реального воздействия на организм.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Не все медикаменты, которые на слуху, на самом деле полезны для организма.
Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал популярное лекарство, которое может быть опасно.
Например, "Ранитидин" ("Азантак", "Зантак"). Его многие "по старинке" принимают при болях в желудке.
В последнее время этот препарат стали вытеснять другие — "Омепразол", "Лантопразол" и иные "празолы".
Однако "Ранитидин" с прилавков не исчез. Его продавали без рецепта даже в обычных супермаркетах. В 2020-м мировое сообщество пересмотрело лекарство на предмет его воздействия на организм.
"Знаете ли вы, что с апреля 2020 года в Америке и Европе этот препарат ("Ранитидин". — Прим. ред.) изъяли из обращения из-за высокого содержания в нем нитрозодиметиламина (потенциальный канцероген)? Мы заслуживаем хотя бы информирования об этом?!" — написал Мясников в своем Telegram.
Продажу "Ранитидин" прекратили в таких странах, как Германия, Швейцария, Финляндия, Чехия, Хорватия, Дания, Канада, Италия, Венгрия, Испания, Польша, Португалия, Словения и Сингапур.
РФ тоже не осталась в стороне — Росздравнадзор дал предписание не продавать "Ранитидин".
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