https://uz.sputniknews.ru/20210707/kakie-tseli-postavil-sebe-uzbekistan-k-2030-godu-19582927.html
Какие цели поставил себе Узбекистан к 2030 году
Какие цели поставил себе Узбекистан к 2030 году
Республика определила для себя 16 целей устойчивого развития, по которым намерена добиться прорыва в ближайшее десятилетие. Среди них повышение качества жизни... 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T18:31+0500
2021-07-07T18:31+0500
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В основе реализуемой стратегии план действий на 2017-2021 годы. По многим позициям удалось добиться прогресса, особенно в сфере гендерного равенства и защиты прав человека. Достижение намеченных показателей обеспечит стране устойчивое развитие и укрепят положение на международной арене.На что будет сделан упор в ближайшее десятилетие и каких результатов по этим показателям удалось достичь за последние три года, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, развитие, узбекистан, мультимедиа
Какие цели поставил себе Узбекистан к 2030 году
18:31 07.07.2021 (обновлено: 18:32 07.07.2021)
Республика определила для себя 16 целей устойчивого развития, по которым намерена добиться прорыва в ближайшее десятилетие. Среди них повышение качества жизни, забота об экологии и борьба с социальным и гендерным неравенством.
В основе реализуемой стратегии план действий на 2017-2021 годы. По многим позициям удалось добиться прогресса, особенно в сфере гендерного равенства и защиты прав человека. Достижение намеченных показателей обеспечит стране устойчивое развитие и укрепят положение на международной арене.
На что будет сделан упор в ближайшее десятилетие и каких результатов по этим показателям удалось достичь за последние три года, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан
.