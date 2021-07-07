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Какие цели поставил себе Узбекистан к 2030 году
Какие цели поставил себе Узбекистан к 2030 году
Республика определила для себя 16 целей устойчивого развития, по которым намерена добиться прорыва в ближайшее десятилетие. Среди них повышение качества жизни... 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T18:31+0500
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В основе реализуемой стратегии план действий на 2017-2021 годы. По многим позициям удалось добиться прогресса, особенно в сфере гендерного равенства и защиты прав человека. Достижение намеченных показателей обеспечит стране устойчивое развитие и укрепят положение на международной арене.На что будет сделан упор в ближайшее десятилетие и каких результатов по этим показателям удалось достичь за последние три года, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, развитие, узбекистан, мультимедиа

Какие цели поставил себе Узбекистан к 2030 году

18:31 07.07.2021 (обновлено: 18:32 07.07.2021)
652
Республика определила для себя 16 целей устойчивого развития, по которым намерена добиться прорыва в ближайшее десятилетие. Среди них повышение качества жизни, забота об экологии и борьба с социальным и гендерным неравенством.
В основе реализуемой стратегии план действий на 2017-2021 годы. По многим позициям удалось добиться прогресса, особенно в сфере гендерного равенства и защиты прав человека. Достижение намеченных показателей обеспечит стране устойчивое развитие и укрепят положение на международной арене.
На что будет сделан упор в ближайшее десятилетие и каких результатов по этим показателям удалось достичь за последние три года, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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