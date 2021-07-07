https://uz.sputniknews.ru/20210707/kakie-tseli-postavil-sebe-uzbekistan-k-2030-godu-19582927.html

Какие цели поставил себе Узбекистан к 2030 году

Какие цели поставил себе Узбекистан к 2030 году

Республика определила для себя 16 целей устойчивого развития, по которым намерена добиться прорыва в ближайшее десятилетие. Среди них повышение качества жизни... 07.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-07T18:31+0500

2021-07-07T18:31+0500

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В основе реализуемой стратегии план действий на 2017-2021 годы. По многим позициям удалось добиться прогресса, особенно в сфере гендерного равенства и защиты прав человека. Достижение намеченных показателей обеспечит стране устойчивое развитие и укрепят положение на международной арене.На что будет сделан упор в ближайшее десятилетие и каких результатов по этим показателям удалось достичь за последние три года, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инфографика, развитие, узбекистан, мультимедиа