https://uz.sputniknews.ru/20210707/odin-iz-blokov-navoiyskoy-tes-ostanovlen-iz-za-avarii-na-gazoprovode-19578605.html

Один из блоков Навоийской ТЭС остановлен из-за аварии на газопроводе

Один из блоков Навоийской ТЭС остановлен из-за аварии на газопроводе

В Минэнерго предупредили о возможных отключениях электроэнергии в ряде регионов Узбекистана. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-07T13:45+0500

2021-07-07T13:45+0500

2021-07-07T13:45+0500

происшествия

министерство энергетики узбекистана

газопровод

тэс

авария

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Один из блоков Навоийской тепловой электростанции (ТЭС) в Узбекистане был остановлен из-за аварии на газопроводе.Чтобы можно было безопасно провести ремонтные работы, подачу газа через газораспределительную станцию "Навои-4" приостановили.Кроме того, временно не будет функционировать парогазовый блок №1 Навоийской ТЭС.В связи с этим в Минэнерго предупредили о возможных отключениях электричества в ряде регионов Узбекистана.Установленная мощность Навоийской ТЭС составляет около 1,9 гигаватта. Станция может производить до 8,8 миллиарда киловатт-час электроэнергии при ежегодном потреблении в Узбекистане порядка 60 миллиардов киловатт-час.

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министерство энергетики узбекистана, газопровод, тэс, авария, узбекистан