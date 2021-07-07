https://uz.sputniknews.ru/20210707/odin-iz-blokov-navoiyskoy-tes-ostanovlen-iz-za-avarii-na-gazoprovode-19578605.html
Один из блоков Навоийской ТЭС остановлен из-за аварии на газопроводе
Один из блоков Навоийской ТЭС остановлен из-за аварии на газопроводе
В Минэнерго предупредили о возможных отключениях электроэнергии в ряде регионов Узбекистана. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T13:45+0500
2021-07-07T13:45+0500
2021-07-07T13:45+0500
происшествия
министерство энергетики узбекистана
газопровод
тэс
авария
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Один из блоков Навоийской тепловой электростанции (ТЭС) в Узбекистане был остановлен из-за аварии на газопроводе.Чтобы можно было безопасно провести ремонтные работы, подачу газа через газораспределительную станцию "Навои-4" приостановили.Кроме того, временно не будет функционировать парогазовый блок №1 Навоийской ТЭС.В связи с этим в Минэнерго предупредили о возможных отключениях электричества в ряде регионов Узбекистана.Установленная мощность Навоийской ТЭС составляет около 1,9 гигаватта. Станция может производить до 8,8 миллиарда киловатт-час электроэнергии при ежегодном потреблении в Узбекистане порядка 60 миллиардов киловатт-час.
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министерство энергетики узбекистана, газопровод, тэс, авария, узбекистан
Один из блоков Навоийской ТЭС остановлен из-за аварии на газопроводе
В Минэнерго предупредили о возможных отключениях электроэнергии в ряде регионов Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Один из блоков Навоийской тепловой электростанции (ТЭС) в Узбекистане был остановлен из-за аварии на газопроводе.
"Сегодня, 7 июля, в 05.48 произошла утечка газа в газопроводе №2, по которому природный газ подается на парогазовые установки Навоийской тепловой электростанции (ТЭС)", — сообщили
в Минэнерго республики.
Чтобы можно было безопасно провести ремонтные работы, подачу газа через газораспределительную станцию "Навои-4" приостановили.
Кроме того, временно не будет функционировать парогазовый блок №1 Навоийской ТЭС.
В связи с этим в Минэнерго предупредили о возможных отключениях электричества в ряде регионов Узбекистана.
Установленная мощность Навоийской ТЭС составляет около 1,9 гигаватта. Станция может производить до 8,8 миллиарда киловатт-час электроэнергии при ежегодном потреблении в Узбекистане порядка 60 миллиардов киловатт-час.