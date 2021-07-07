https://uz.sputniknews.ru/20210707/uzbekskiy-torgovyy-xab-u-afganistana-kak-budet-osuschestvlyatsya-tovaropotok-19582412.html

Узбекский торговый хаб на границе с Афганистаном: как будет осуществляться товаропоток

Узбекский торговый хаб на границе с Афганистаном: как будет осуществляться товаропоток

Установлен порядок въезда на территорию Республики Узбекистан, пребывания на данной территории и выезда с нее для граждан Исламской Республики Афганистан. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-07T17:25+0500

2021-07-07T17:25+0500

2021-07-07T18:33+0500

экономика

торговый центр

термез

торговля

афганистан

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Правительство приняло постановление "О порядке пропуска лиц и товаров через зону свободной торговли "Международный торговый центр "Термез".На территории центра организовываются услуги по приему, хранению, переработке, сортировке и упаковке продукции, а также порталы электронной торговли.Кроме того, налаживаются таможенные, налоговые, сертификационные, фитосанитарные, ветеринарные, транспортные, банковские услуги, пункты обмена валюты и мобильная связь. Установлен порядок въезда на территорию Республики Узбекистан, пребывания на данной территории и выезда с нее для граждан Афганистана.Реализация предпринимателями товаров и услуг (в том числе вывозимых на афганскую территорию) иностранцам приравнивается к экспорту.Иностранные товары размещаются путем оформления в таможенный режим "свободная таможенная зона".Также разрешается, в порядке исключения, проведение розничных торговых операций с данными товарами. Дирекция центра совместно с ГНК и ГТК применяет современные информационные системы учета ввозимых и реализуемых товаров.Въезд на территорию Международного торгового центра "Термез" с территории Афганистана и выезд с нее осуществляются в установленном порядке через пропускной пункт "Термез-автойул" через отдельный коридор, оборудованный специальными техническими средствами.Установлено, что:Зона свободной торговли "Международный торговый центр "Термез" создана на территории СЭЗ "Термез" в 2020 году.

https://uz.sputniknews.ru/20191202/Kompanii-iz-Indii-pomogut-Uzbekistanu-sozdat-Tekhnologicheskiy-khab-12923637.html

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торговый центр, термез, торговля, афганистан