https://uz.sputniknews.ru/20210707/uzbekskiy-torgovyy-xab-u-afganistana-kak-budet-osuschestvlyatsya-tovaropotok-19582412.html
Узбекский торговый хаб на границе с Афганистаном: как будет осуществляться товаропоток
Узбекский торговый хаб на границе с Афганистаном: как будет осуществляться товаропоток
Установлен порядок въезда на территорию Республики Узбекистан, пребывания на данной территории и выезда с нее для граждан Исламской Республики Афганистан. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T17:25+0500
2021-07-07T17:25+0500
2021-07-07T18:33+0500
экономика
торговый центр
термез
торговля
афганистан
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Правительство приняло постановление "О порядке пропуска лиц и товаров через зону свободной торговли "Международный торговый центр "Термез".На территории центра организовываются услуги по приему, хранению, переработке, сортировке и упаковке продукции, а также порталы электронной торговли.Кроме того, налаживаются таможенные, налоговые, сертификационные, фитосанитарные, ветеринарные, транспортные, банковские услуги, пункты обмена валюты и мобильная связь. Установлен порядок въезда на территорию Республики Узбекистан, пребывания на данной территории и выезда с нее для граждан Афганистана.Реализация предпринимателями товаров и услуг (в том числе вывозимых на афганскую территорию) иностранцам приравнивается к экспорту.Иностранные товары размещаются путем оформления в таможенный режим "свободная таможенная зона".Также разрешается, в порядке исключения, проведение розничных торговых операций с данными товарами. Дирекция центра совместно с ГНК и ГТК применяет современные информационные системы учета ввозимых и реализуемых товаров.Въезд на территорию Международного торгового центра "Термез" с территории Афганистана и выезд с нее осуществляются в установленном порядке через пропускной пункт "Термез-автойул" через отдельный коридор, оборудованный специальными техническими средствами.Установлено, что:Зона свободной торговли "Международный торговый центр "Термез" создана на территории СЭЗ "Термез" в 2020 году.
https://uz.sputniknews.ru/20191202/Kompanii-iz-Indii-pomogut-Uzbekistanu-sozdat-Tekhnologicheskiy-khab-12923637.html
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торговый центр, термез, торговля, афганистан
Узбекский торговый хаб на границе с Афганистаном: как будет осуществляться товаропоток
17:25 07.07.2021 (обновлено: 18:33 07.07.2021)
Установлен порядок въезда на территорию Республики Узбекистан, пребывания на данной территории и выезда с нее для граждан Исламской Республики Афганистан.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
Правительство приняло постановление
"О порядке пропуска лиц и товаров через зону свободной торговли "Международный торговый центр "Термез".
На территории центра организовываются услуги по приему, хранению, переработке, сортировке и упаковке продукции, а также порталы электронной торговли.
Кроме того, налаживаются таможенные, налоговые, сертификационные, фитосанитарные, ветеринарные, транспортные, банковские услуги, пункты обмена валюты и мобильная связь.
Также создаются организации для оказания медицинских услуг, технического обслуживания автотранспорта на основе принципа "единого окна".
Установлен порядок въезда на территорию Республики Узбекистан, пребывания на данной территории и выезда с нее для граждан Афганистана.
Реализация предпринимателями товаров и услуг (в том числе вывозимых на афганскую территорию) иностранцам приравнивается к экспорту.
Иностранные товары размещаются путем оформления в таможенный режим "свободная таможенная зона".
Также разрешается, в порядке исключения, проведение розничных торговых операций с данными товарами.
Дирекция центра совместно с ГНК и ГТК применяет современные информационные системы учета ввозимых и реализуемых товаров.
Въезд на территорию Международного торгового центра "Термез" с территории Афганистана и выезд с нее осуществляются в установленном порядке через пропускной пункт "Термез-автойул" через отдельный коридор, оборудованный специальными техническими средствами.
любые товары могут быть вывезены с территории центра, за исключением товаров, ввоз или вывоз которых на таможенную территорию Узбекистана запрещен или ограничен;
товары ввозятся на территорию центра без уплаты таможенных пошлин и без применения мер экономической политики;
по территории центра беспрепятственно передвигаются люди, транспортные средства и грузы;
товары и наличные деньги ввозятся или вывозятся юридическими и физическими лицами на территорию центра в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Узбекистан.
Зона свободной торговли "Международный торговый центр "Термез" создана на территории СЭЗ "Термез" в 2020 году.