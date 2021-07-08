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"Двойника" Зеленского заметили на учениях НАТО: фото
"Двойника" Зеленского заметили на учениях НАТО: фото
Резонансный снимок был сделан на итальянском фрегате Virginio Fasan, который участвует в военных учениях. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T12:27+0500
2021-07-08T12:27+0500
в мире
двойник
владимир зеленский
военные учения
нато
украина
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. На учениях НАТО Sea Breeze 2021, которые стартовали на днях в Черном море, заметили мужчину, который один в один похож на президента Украины Владимира Зеленского.Складывается впечатление, что украинский лидер сам принимает участие в маневрах.Однако все-таки это не был Зеленский. Как выяснилось, в объектив фотокамеры попал итальянский матрос.Между тем это не единственный "двойник" украинского президента. В 2019-м узбекистанец Умид Исабаев проснулся популярным из-за фото, на котором он запечатлен спящим в московском метро.Мужчина и правда оказался очень похож на Зеленского. Позднее узбекскому двойнику предложили сняться в российском фильме об Украине. Также ему поступило предложение вести украинское шоу.
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двойник, владимир зеленский, военные учения, нато, украина

"Двойника" Зеленского заметили на учениях НАТО: фото

12:27 08.07.2021
314
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
© Sputnik / Стрингер
/
Перейти в фотобанк
Резонансный снимок был сделан на итальянском фрегате Virginio Fasan, который участвует в военных учениях.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. На учениях НАТО Sea Breeze 2021, которые стартовали на днях в Черном море, заметили мужчину, который один в один похож на президента Украины Владимира Зеленского.
Складывается впечатление, что украинский лидер сам принимает участие в маневрах.
Однако все-таки это не был Зеленский. Как выяснилось, в объектив фотокамеры попал итальянский матрос.
Между тем это не единственный "двойник" украинского президента. В 2019-м узбекистанец Умид Исабаев проснулся популярным из-за фото, на котором он запечатлен спящим в московском метро.
© YouTubeУзбекистанец стал популярным из-за сходства с Зеленским - фото
Узбекистанец стал популярным из-за сходства с Зеленским - фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
Узбекистанец стал популярным из-за сходства с Зеленским - фото
© YouTube
Мужчина и правда оказался очень похож на Зеленского. Позднее узбекскому двойнику предложили сняться в российском фильме об Украине. Также ему поступило предложение вести украинское шоу.
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