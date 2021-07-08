https://uz.sputniknews.ru/20210708/dvoynika-zelenskogo-zametili-na-ucheniyax-nato-foto-19589903.html
"Двойника" Зеленского заметили на учениях НАТО: фото
"Двойника" Зеленского заметили на учениях НАТО: фото
Резонансный снимок был сделан на итальянском фрегате Virginio Fasan, который участвует в военных учениях. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T12:27+0500
2021-07-08T12:27+0500
2021-07-08T12:27+0500
в мире
двойник
владимир зеленский
военные учения
нато
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. На учениях НАТО Sea Breeze 2021, которые стартовали на днях в Черном море, заметили мужчину, который один в один похож на президента Украины Владимира Зеленского.Складывается впечатление, что украинский лидер сам принимает участие в маневрах.Однако все-таки это не был Зеленский. Как выяснилось, в объектив фотокамеры попал итальянский матрос.Между тем это не единственный "двойник" украинского президента. В 2019-м узбекистанец Умид Исабаев проснулся популярным из-за фото, на котором он запечатлен спящим в московском метро.Мужчина и правда оказался очень похож на Зеленского. Позднее узбекскому двойнику предложили сняться в российском фильме об Украине. Также ему поступило предложение вести украинское шоу.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
двойник, владимир зеленский, военные учения, нато, украина
"Двойника" Зеленского заметили на учениях НАТО: фото
Резонансный снимок был сделан на итальянском фрегате Virginio Fasan, который участвует в военных учениях.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. На учениях НАТО Sea Breeze 2021, которые стартовали на днях в Черном море, заметили мужчину, который один в один похож на президента Украины Владимира Зеленского.
Складывается впечатление, что украинский лидер сам принимает участие в маневрах.
Однако все-таки это не был Зеленский. Как выяснилось, в объектив фотокамеры попал итальянский матрос.
Между тем это не единственный "двойник" украинского президента. В 2019-м узбекистанец Умид Исабаев проснулся
популярным из-за фото, на котором он запечатлен спящим в московском метро.
Мужчина и правда оказался очень похож на Зеленского. Позднее узбекскому двойнику предложили
сняться в российском фильме об Украине. Также ему поступило предложение вести
украинское шоу.