https://uz.sputniknews.ru/20210708/dvoynika-zelenskogo-zametili-na-ucheniyax-nato-foto-19589903.html

"Двойника" Зеленского заметили на учениях НАТО: фото

"Двойника" Зеленского заметили на учениях НАТО: фото

Резонансный снимок был сделан на итальянском фрегате Virginio Fasan, который участвует в военных учениях. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-08T12:27+0500

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в мире

двойник

владимир зеленский

военные учения

нато

украина

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. На учениях НАТО Sea Breeze 2021, которые стартовали на днях в Черном море, заметили мужчину, который один в один похож на президента Украины Владимира Зеленского.Складывается впечатление, что украинский лидер сам принимает участие в маневрах.Однако все-таки это не был Зеленский. Как выяснилось, в объектив фотокамеры попал итальянский матрос.Между тем это не единственный "двойник" украинского президента. В 2019-м узбекистанец Умид Исабаев проснулся популярным из-за фото, на котором он запечатлен спящим в московском метро.Мужчина и правда оказался очень похож на Зеленского. Позднее узбекскому двойнику предложили сняться в российском фильме об Украине. Также ему поступило предложение вести украинское шоу.

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двойник, владимир зеленский, военные учения, нато, украина