https://uz.sputniknews.ru/20210708/parakanoisty-provodyat-trenirovochnye-zanyatiya-v-xodjikente-pered-paralimpiadoy-v-tokio-19602331.html
Параканоисты проводят тренировочные занятия в Ходжикенте перед Паралимпиадой в Токио
Параканоисты проводят тренировочные занятия в Ходжикенте перед Паралимпиадой в Токио
В мероприятии принимают участие лицензиаты токийской Паралимпиады Шахноза Мирзаева, Азизбек Абдулхабибов и Хайтмурад Шеркузиев. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T20:04+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Перед летними Паралимпийскими играми в Токио узбекистанские параканоисты проводят финальные тренировочные занятия, сообщает НПК Узбекистана. Согласно информации комитета, спортсмены национальной сборной по параканоэ в настоящее время проводят регулярные сборы на базе санатория "Ходжикент" Бостанлыкского района Ташкентской области. В мероприятии принимают участие лицензиаты токийской Паралимпиады Шахноза Мирзаева, Азизбек Абдулхабибов и Хайтмурад Шеркузиев для дальнейшего повышения уровня физической подготовленности.Напомним: XVI Паралимпийские летние игры-2020 пройдут в столице Японии с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования должны были состояться в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса было принято решение о переносе летних игр на более поздний срок. По данным Международного Паралимпийского комитета, на ПИ-2020 будет разыграно 539 комплектов медалей по 22 видам спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20190116/Silnyy-telom-i-dukhom-istoriya-paralimpiytsa-Viktora-Kochkina-10524151.html
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национальный паралимпийский комитет узбекистана , спортивные соревнования, токио
Параканоисты проводят тренировочные занятия в Ходжикенте перед Паралимпиадой в Токио
20:04 08.07.2021 (обновлено: 20:08 08.07.2021)
В мероприятии принимают участие лицензиаты токийской Паралимпиады Шахноза Мирзаева, Азизбек Абдулхабибов и Хайтмурад Шеркузиев.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Перед летними Паралимпийскими играми в Токио узбекистанские параканоисты проводят финальные тренировочные занятия, сообщает
НПК Узбекистана.
Согласно информации комитета, спортсмены национальной сборной по параканоэ в настоящее время проводят регулярные сборы на базе санатория "Ходжикент" Бостанлыкского района Ташкентской области.
В мероприятии принимают участие лицензиаты токийской Паралимпиады Шахноза Мирзаева, Азизбек Абдулхабибов и Хайтмурад Шеркузиев для дальнейшего повышения уровня физической подготовленности.
Напомним: XVI Паралимпийские летние игры-2020 пройдут в столице Японии с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования должны были состояться в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса было принято решение о переносе летних игр на более поздний срок. По данным Международного Паралимпийского комитета, на ПИ-2020 будет разыграно 539 комплектов медалей по 22 видам спорта.