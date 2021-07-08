Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20210708/parakanoisty-provodyat-trenirovochnye-zanyatiya-v-xodjikente-pered-paralimpiadoy-v-tokio-19602331.html
Параканоисты проводят тренировочные занятия в Ходжикенте перед Паралимпиадой в Токио
Параканоисты проводят тренировочные занятия в Ходжикенте перед Паралимпиадой в Токио
В мероприятии принимают участие лицензиаты токийской Паралимпиады Шахноза Мирзаева, Азизбек Абдулхабибов и Хайтмурад Шеркузиев. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T20:04+0500
2021-07-08T20:08+0500
спорт
национальный паралимпийский комитет узбекистана
спортивные соревнования
токио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/08/19602248_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_15458310d636684d665c7ec8d3046500.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Перед летними Паралимпийскими играми в Токио узбекистанские параканоисты проводят финальные тренировочные занятия, сообщает НПК Узбекистана. Согласно информации комитета, спортсмены национальной сборной по параканоэ в настоящее время проводят регулярные сборы на базе санатория "Ходжикент" Бостанлыкского района Ташкентской области. В мероприятии принимают участие лицензиаты токийской Паралимпиады Шахноза Мирзаева, Азизбек Абдулхабибов и Хайтмурад Шеркузиев для дальнейшего повышения уровня физической подготовленности.Напомним: XVI Паралимпийские летние игры-2020 пройдут в столице Японии с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования должны были состояться в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса было принято решение о переносе летних игр на более поздний срок. По данным Международного Паралимпийского комитета, на ПИ-2020 будет разыграно 539 комплектов медалей по 22 видам спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20190116/Silnyy-telom-i-dukhom-istoriya-paralimpiytsa-Viktora-Kochkina-10524151.html
токио
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/08/19602248_76:0:796:540_1920x0_80_0_0_7256b7abd83426f02a155bdec04968f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
национальный паралимпийский комитет узбекистана , спортивные соревнования, токио

Параканоисты проводят тренировочные занятия в Ходжикенте перед Паралимпиадой в Токио

20:04 08.07.2021 (обновлено: 20:08 08.07.2021)
866
© Национальный Паралимпийский комитет УзбекистанаПараканоисты проводят тренировочные занятия в Ходжикенте перед Паралимпиадой в Токио
Параканоисты проводят тренировочные занятия в Ходжикенте перед Паралимпиадой в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
© Национальный Паралимпийский комитет Узбекистана
В мероприятии принимают участие лицензиаты токийской Паралимпиады Шахноза Мирзаева, Азизбек Абдулхабибов и Хайтмурад Шеркузиев.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Перед летними Паралимпийскими играми в Токио узбекистанские параканоисты проводят финальные тренировочные занятия, сообщает НПК Узбекистана.
© Национальный Паралимпийский комитет УзбекистанаПараканоисты проводят тренировочные занятия в Ходжикенте перед Паралимпиадой в Токио
Параканоисты проводят тренировочные занятия в Ходжикенте перед Паралимпиадой в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
Параканоисты проводят тренировочные занятия в Ходжикенте перед Паралимпиадой в Токио
© Национальный Паралимпийский комитет Узбекистана
Согласно информации комитета, спортсмены национальной сборной по параканоэ в настоящее время проводят регулярные сборы на базе санатория "Ходжикент" Бостанлыкского района Ташкентской области.
В мероприятии принимают участие лицензиаты токийской Паралимпиады Шахноза Мирзаева, Азизбек Абдулхабибов и Хайтмурад Шеркузиев для дальнейшего повышения уровня физической подготовленности.
Сильный телом и духом: история паралимпийца Виктора Кочкина - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2019
Видео
Сильный телом и духом: история паралимпийца Виктора Кочкина
16 января 2019, 13:01
404
Напомним: XVI Паралимпийские летние игры-2020 пройдут в столице Японии с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования должны были состояться в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса было принято решение о переносе летних игр на более поздний срок. По данным Международного Паралимпийского комитета, на ПИ-2020 будет разыграно 539 комплектов медалей по 22 видам спорта.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераИностранцы могут получить вакцину в Москве – как это сделать?
ВчераАфганистан в огне: захватят ли талибы Панджшерское ущелье и всю страну?
ВчераДепутат законодательной палаты умер от последствий коронавируса
ВчераВ Вашингтоне выразили готовность поддержать вступление Узбекистана в ВТО
ВчераЗнамя на границе: талибы установили свой флаг рядом с Таджикистаном
ВчераПараканоисты проводят тренировочные занятия в Ходжикенте перед Паралимпиадой в Токио
ВчераВ Ташкенте начали вакцинацию в местах массового скопления людей
ВчераБолеем дома: ОИ-2020 в Токио решено провести без зрителей
ВчераТурция заинтересована в привлечении трудовых мигрантов из Узбекистана
ВчераСтало известно, что обсудят участники предстоящей международной конференции в Ташкенте
ВчераВ Джизакской области расследуют крупное экономическое преступление
ВчераВ Самаркандской области задержаны подозреваемые в попытке примкнуть к сирийским боевикам
ВчераЮниоры Узбекистана вновь взяли золото чемпионата ЦА по футболу
ВчераВ Ташкент прибыл тренер футбольной академии "Барселона"
ВчераМожно ли носить хиджаб в школах — ответ МНО
ВчераВ Узбекистане запустят масштабный медиапроект для поддержки молодых предпринимателей
ВчераВ Москве открылся еще один пункт вакцинации для иностранцев
ВчераНа перевале Камчик сгорел грузовик, набитый хлопком
ВчераМеждународный фининститут озвучил прогнозы экономического роста Узбекистана
ВчераТаджикистан принял 400 беженцев из Афганистана