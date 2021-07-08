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Паспорт Узбекистана вошел в топ-100 мирового рейтинга
Паспорт Узбекистана вошел в топ-100 мирового рейтинга
Верхние строки индекса заняли паспорта граждан Японии, Сингапура, Южной Кореи и Германии. На нижних позициях рейтинга по-прежнему находятся Ирак и Афганистан. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T12:32+0500
2021-07-08T12:41+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Гражданский паспорт Узбекистана занял 91-е место в "Индексе паспортов мира", опубликованным Швейцарской консалтинговой компанией Henley &amp; Partners. Аналитики сравнили паспорта 199 стран на основе рейтинга свободного передвижения. Индексация основывается на данных о том, сколько государств владелец документа, удостоверяющего личность, может посетить без визы или посредством получения визы в упрощенном порядке.Верхние строчки мирового показателя заняли паспорта Японии, Сингапура, Южной Кореи и Германии. Таким образом, для японцев открыты 193 страны, для сингапурцев - 192, а для граждан Южной Кореи и Германии – 191 государство.На нижних позициях рейтинга по-прежнему находятся Ирак и Афганистан.Напомним: в прошлом году Узбекистан занимал 86-ю строку "Индекса паспортов мира". Отмечалось, что жители республики могли посетить без визы 57 стран.
https://uz.sputniknews.ru/20180115/v-kakie-strany-ne-nujna-viza-7266430.html
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биометрический паспорт, паспорт, рейтинг

Паспорт Узбекистана вошел в топ-100 мирового рейтинга

12:32 08.07.2021 (обновлено: 12:41 08.07.2021)
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© Sputnik / Вадим ШекунПаспорт гражданина Узбекистана
Паспорт гражданина Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
© Sputnik / Вадим Шекун
Верхние строки индекса заняли паспорта граждан Японии, Сингапура, Южной Кореи и Германии. На нижних позициях рейтинга по-прежнему находятся Ирак и Афганистан.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Гражданский паспорт Узбекистана занял 91-е место в "Индексе паспортов мира", опубликованным Швейцарской консалтинговой компанией Henley & Partners.
Аналитики сравнили паспорта 199 стран на основе рейтинга свободного передвижения. Индексация основывается на данных о том, сколько государств владелец документа, удостоверяющего личность, может посетить без визы или посредством получения визы в упрощенном порядке.
Сила узбекского паспорта - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2018
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Верхние строчки мирового показателя заняли паспорта Японии, Сингапура, Южной Кореи и Германии. Таким образом, для японцев открыты 193 страны, для сингапурцев - 192, а для граждан Южной Кореи и Германии – 191 государство.
На нижних позициях рейтинга по-прежнему находятся Ирак и Афганистан.
Напомним: в прошлом году Узбекистан занимал 86-ю строку "Индекса паспортов мира". Отмечалось, что жители республики могли посетить без визы 57 стран.
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