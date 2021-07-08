https://uz.sputniknews.ru/20210708/pasport-uzbekistana-voshel-v-top-100-mirovogo-reytinga-19591405.html

Паспорт Узбекистана вошел в топ-100 мирового рейтинга

Паспорт Узбекистана вошел в топ-100 мирового рейтинга

Верхние строки индекса заняли паспорта граждан Японии, Сингапура, Южной Кореи и Германии. На нижних позициях рейтинга по-прежнему находятся Ирак и Афганистан. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Гражданский паспорт Узбекистана занял 91-е место в "Индексе паспортов мира", опубликованным Швейцарской консалтинговой компанией Henley & Partners. Аналитики сравнили паспорта 199 стран на основе рейтинга свободного передвижения. Индексация основывается на данных о том, сколько государств владелец документа, удостоверяющего личность, может посетить без визы или посредством получения визы в упрощенном порядке.Верхние строчки мирового показателя заняли паспорта Японии, Сингапура, Южной Кореи и Германии. Таким образом, для японцев открыты 193 страны, для сингапурцев - 192, а для граждан Южной Кореи и Германии – 191 государство.На нижних позициях рейтинга по-прежнему находятся Ирак и Афганистан.Напомним: в прошлом году Узбекистан занимал 86-ю строку "Индекса паспортов мира". Отмечалось, что жители республики могли посетить без визы 57 стран.

https://uz.sputniknews.ru/20180115/v-kakie-strany-ne-nujna-viza-7266430.html

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