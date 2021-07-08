https://uz.sputniknews.ru/20210708/pasport-uzbekistana-voshel-v-top-100-mirovogo-reytinga-19591405.html
Паспорт Узбекистана вошел в топ-100 мирового рейтинга
Паспорт Узбекистана вошел в топ-100 мирового рейтинга
Верхние строки индекса заняли паспорта граждан Японии, Сингапура, Южной Кореи и Германии. На нижних позициях рейтинга по-прежнему находятся Ирак и Афганистан. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T12:32+0500
2021-07-08T12:32+0500
2021-07-08T12:41+0500
общество
биометрический паспорт
паспорт
рейтинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/21/40/214074_0:0:2829:1591_1920x0_80_0_0_a40bea5ee93a0590758e810c277b47d2.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Гражданский паспорт Узбекистана занял 91-е место в "Индексе паспортов мира", опубликованным Швейцарской консалтинговой компанией Henley & Partners. Аналитики сравнили паспорта 199 стран на основе рейтинга свободного передвижения. Индексация основывается на данных о том, сколько государств владелец документа, удостоверяющего личность, может посетить без визы или посредством получения визы в упрощенном порядке.Верхние строчки мирового показателя заняли паспорта Японии, Сингапура, Южной Кореи и Германии. Таким образом, для японцев открыты 193 страны, для сингапурцев - 192, а для граждан Южной Кореи и Германии – 191 государство.На нижних позициях рейтинга по-прежнему находятся Ирак и Афганистан.Напомним: в прошлом году Узбекистан занимал 86-ю строку "Индекса паспортов мира". Отмечалось, что жители республики могли посетить без визы 57 стран.
https://uz.sputniknews.ru/20180115/v-kakie-strany-ne-nujna-viza-7266430.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/21/40/214074_53:0:2266:1660_1920x0_80_0_0_3e3989135036ea7801178c83491d2e50.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
биометрический паспорт, паспорт, рейтинг
Паспорт Узбекистана вошел в топ-100 мирового рейтинга
12:32 08.07.2021 (обновлено: 12:41 08.07.2021)
Верхние строки индекса заняли паспорта граждан Японии, Сингапура, Южной Кореи и Германии. На нижних позициях рейтинга по-прежнему находятся Ирак и Афганистан.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Гражданский паспорт Узбекистана занял 91-е место в "Индексе паспортов мира", опубликованным
Швейцарской консалтинговой компанией Henley & Partners.
Аналитики сравнили паспорта 199 стран на основе рейтинга свободного передвижения. Индексация основывается на данных о том, сколько государств владелец документа, удостоверяющего личность, может посетить без визы или посредством получения визы в упрощенном порядке.
Верхние строчки мирового показателя заняли паспорта Японии, Сингапура, Южной Кореи и Германии. Таким образом, для японцев открыты 193 страны, для сингапурцев - 192, а для граждан Южной Кореи и Германии – 191 государство.
На нижних позициях рейтинга по-прежнему находятся Ирак и Афганистан.
Напомним: в прошлом году Узбекистан занимал
86-ю строку "Индекса паспортов мира". Отмечалось, что жители республики могли посетить без визы 57 стран.