https://uz.sputniknews.ru/20210708/rf-xochet-privlech-na-vostochnyy-poligon-rabochix-iz-trex-stran-uzbekistan--v-spiske-19588296.html

РФ хочет привлечь на Восточный полигон рабочих из трех стран: Узбекистан — в списке

РФ хочет привлечь на Восточный полигон рабочих из трех стран: Узбекистан — в списке

Накануне российские власти обсудили план развития Кузбасса. Марат Хуснуллин, в частности, доложил о реализации проекта реконструкции полигона Восточный. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Правительство России планирует привлечь для работ по реконструкции полигона Восточный специалистов из трех стран СНГ: Узбекистана, Беларуси и Кыргызстана.Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его словам, проект при реализации столкнулся с рядом трудностей. Одна из них — нехватка трудовых сил. Отмечается, что сейчас в работах задействованы лишь 11 тысяч человек (их железнодорожных войск), в то время как требуется намного больше — 15 тысяч.Впрочем, цель — до конца года задействовать на объекте до 20 тысяч человек.В связи с этим российские власти активно занимаются поиском рабочих кадров и планируют обратиться к странам бывших советских республик.Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй железнодорожный выход РФ к Тихому океану (первый — Транссибирская магистраль).Обе железные дороги работают на пределе пропускной способности. В связи с этим была запущена модернизация. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годов.

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марат хуснуллин, правительство рф, рабочий, работа, кыргызстан, беларусь, узбекистан