РФ хочет привлечь на Восточный полигон рабочих из трех стран: Узбекистан — в списке

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Правительство России планирует привлечь для работ по реконструкции полигона Восточный специалистов из трех стран СНГ: Узбекистана, Беларуси и Кыргызстана.Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его словам, проект при реализации столкнулся с рядом трудностей. Одна из них — нехватка трудовых сил. Отмечается, что сейчас в работах задействованы лишь 11 тысяч человек (их железнодорожных войск), в то время как требуется намного больше — 15 тысяч.Впрочем, цель — до конца года задействовать на объекте до 20 тысяч человек.В связи с этим российские власти активно занимаются поиском рабочих кадров и планируют обратиться к странам бывших советских республик.Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй железнодорожный выход РФ к Тихому океану (первый — Транссибирская магистраль).Обе железные дороги работают на пределе пропускной способности. В связи с этим была запущена модернизация. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годов.
Накануне российские власти обсудили план развития Кузбасса. Марат Хуснуллин, в частности, доложил о реализации проекта реконструкции полигона Восточный.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Правительство России планирует привлечь для работ по реконструкции полигона Восточный специалистов из трех стран СНГ: Узбекистана, Беларуси и Кыргызстана.
Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
План развития Кузбасса
Президент России Владимир Путин в среду в рамках совещания с правительством обсудит план развития Кузбасса. С основным докладом выступил Хуснуллин.
Вице-премьер доложил о реализации проекта реконструкции полигона Восточный.
"Подали заявку на привлечение из Белоруссии (работников)... Планируем привезти (специалистов) из Киргизии, Узбекистана, работаем с комиссией (вице-премьера РФ. — Прим. ред.) Татьяны Алексеевны Голиковой, чтобы ускоренно завезти эти рабочие силы", — заявил Хуснуллин.
По его словам, проект при реализации столкнулся с рядом трудностей. Одна из них — нехватка трудовых сил. Отмечается, что сейчас в работах задействованы лишь 11 тысяч человек (их железнодорожных войск), в то время как требуется намного больше — 15 тысяч.
Впрочем, цель — до конца года задействовать на объекте до 20 тысяч человек.
В связи с этим российские власти активно занимаются поиском рабочих кадров и планируют обратиться к странам бывших советских республик.
"Ведем работу с Федеральной службой исполнения наказаний — тоже частично уже более 1 тысячи человек мобилизовали", — подчеркнул Хуснуллин.
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй железнодорожный выход РФ к Тихому океану (первый — Транссибирская магистраль).
Обе железные дороги работают на пределе пропускной способности. В связи с этим была запущена модернизация. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годов.