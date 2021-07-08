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РФ хочет привлечь на Восточный полигон рабочих из трех стран: Узбекистан — в списке
РФ хочет привлечь на Восточный полигон рабочих из трех стран: Узбекистан — в списке
Накануне российские власти обсудили план развития Кузбасса. Марат Хуснуллин, в частности, доложил о реализации проекта реконструкции полигона Восточный. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Правительство России планирует привлечь для работ по реконструкции полигона Восточный специалистов из трех стран СНГ: Узбекистана, Беларуси и Кыргызстана.Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его словам, проект при реализации столкнулся с рядом трудностей. Одна из них — нехватка трудовых сил. Отмечается, что сейчас в работах задействованы лишь 11 тысяч человек (их железнодорожных войск), в то время как требуется намного больше — 15 тысяч.Впрочем, цель — до конца года задействовать на объекте до 20 тысяч человек.В связи с этим российские власти активно занимаются поиском рабочих кадров и планируют обратиться к странам бывших советских республик.Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй железнодорожный выход РФ к Тихому океану (первый — Транссибирская магистраль).Обе железные дороги работают на пределе пропускной способности. В связи с этим была запущена модернизация. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годов.
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марат хуснуллин, правительство рф, рабочий, работа, кыргызстан, беларусь, узбекистан

РФ хочет привлечь на Восточный полигон рабочих из трех стран: Узбекистан — в списке

09:48 08.07.2021 (обновлено: 09:53 08.07.2021)
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© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкСтроительство и реконструкция моста через реку Кованта в Амурской области
Строительство и реконструкция моста через реку Кованта в Амурской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
© Sputnik / Павел Львов
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Накануне российские власти обсудили план развития Кузбасса. Марат Хуснуллин, в частности, доложил о реализации проекта реконструкции полигона Восточный.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Правительство России планирует привлечь для работ по реконструкции полигона Восточный специалистов из трех стран СНГ: Узбекистана, Беларуси и Кыргызстана.
Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - Sputnik Узбекистан
План развития Кузбасса

Президент России Владимир Путин в среду в рамках совещания с правительством обсудит план развития Кузбасса. С основным докладом выступил Хуснуллин.

Вице-премьер доложил о реализации проекта реконструкции полигона Восточный.

"Подали заявку на привлечение из Белоруссии (работников)... Планируем привезти (специалистов) из Киргизии, Узбекистана, работаем с комиссией (вице-премьера РФ. — Прим. ред.) Татьяны Алексеевны Голиковой, чтобы ускоренно завезти эти рабочие силы", — заявил Хуснуллин.

По его словам, проект при реализации столкнулся с рядом трудностей. Одна из них — нехватка трудовых сил. Отмечается, что сейчас в работах задействованы лишь 11 тысяч человек (их железнодорожных войск), в то время как требуется намного больше — 15 тысяч.
Впрочем, цель — до конца года задействовать на объекте до 20 тысяч человек.
В связи с этим российские власти активно занимаются поиском рабочих кадров и планируют обратиться к странам бывших советских республик.
"Ведем работу с Федеральной службой исполнения наказаний — тоже частично уже более 1 тысячи человек мобилизовали", — подчеркнул Хуснуллин.
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй железнодорожный выход РФ к Тихому океану (первый — Транссибирская магистраль).
Обе железные дороги работают на пределе пропускной способности. В связи с этим была запущена модернизация. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годов.
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