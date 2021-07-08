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Ташкент будет сотрудничать в сфере генетики с Курчатовским институтом
Ташкент будет сотрудничать в сфере генетики с Курчатовским институтом
Это не единственная высокотехнологичная сфера, в которой российские и узбекские специалисты намерены взаимодействовать. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T10:03+0500
2021-07-08T10:03+0500
общество
генетика
институт
сельское хозяйство
сотрудничество
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Ташкенте намерены наладить сотрудничество с российским Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" в сфере генетики.Об этом сообщили в Министерстве инновационного развития республики.Накануне руководство Мининноваций и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук в Ташкенте обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.Впрочем, это не единственная сфера, в которой стороны намерены сотрудничать: Мининноваций и Курчатовский институт рассмотрели возможности взаимодействия в области биоэнергетики, биопромышленности и ядерной медицины."По итогам встречи достигнута договоренность разработать совместную дорожную карту по развитию сотрудничества в области развития виноградарства и виноделия, а также по другим направлениям, представляющим взаимный интерес", — добавили в Мининноваций.Весной 2017-го крупный российский исследовательский центр в области биотехнологий "Государственный НИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов (ГосНИИгенетика)" был включен в состав Курчатовского института.
https://uz.sputniknews.ru/20201120/Nacionalnaya-baza-geneticheskoj-informacii-poyavitsya-v-Uzbekistane-15449441.html
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генетика, институт, сельское хозяйство, сотрудничество, ташкент, узбекистан

Ташкент будет сотрудничать в сфере генетики с Курчатовским институтом

10:03 08.07.2021
553
© СС0 / Unsplash / National Cancer InstituteКлетки под микроскопом
Клетки под микроскопом - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
© СС0 / Unsplash / National Cancer Institute
Это не единственная высокотехнологичная сфера, в которой российские и узбекские специалисты намерены взаимодействовать.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Ташкенте намерены наладить сотрудничество с российским Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" в сфере генетики.
Об этом сообщили в Министерстве инновационного развития республики.
Накануне руководство Мининноваций и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук в Ташкенте обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.
"Было предложено наладить сотрудничество по совместным генетическим программам в области виноделия и виноградарства, а также в целом в сфере сельского хозяйства, аквакультуры и животноводства", — говорится в итоговом заявлении.
Впрочем, это не единственная сфера, в которой стороны намерены сотрудничать: Мининноваций и Курчатовский институт рассмотрели возможности взаимодействия в области биоэнергетики, биопромышленности и ядерной медицины.
"По итогам встречи достигнута договоренность разработать совместную дорожную карту по развитию сотрудничества в области развития виноградарства и виноделия, а также по другим направлениям, представляющим взаимный интерес", — добавили в Мининноваций.
Весной 2017-го крупный российский исследовательский центр в области биотехнологий "Государственный НИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов (ГосНИИгенетика)" был включен в состав Курчатовского института.
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