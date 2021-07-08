https://uz.sputniknews.ru/20210708/tashkent-budet-sotrudnichat-v-sfere-genetiki-s-kurchatovskim-institutom-19588744.html

Ташкент будет сотрудничать в сфере генетики с Курчатовским институтом

Ташкент будет сотрудничать в сфере генетики с Курчатовским институтом

Это не единственная высокотехнологичная сфера, в которой российские и узбекские специалисты намерены взаимодействовать. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-08T10:03+0500

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общество

генетика

институт

сельское хозяйство

сотрудничество

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Ташкенте намерены наладить сотрудничество с российским Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" в сфере генетики.Об этом сообщили в Министерстве инновационного развития республики.Накануне руководство Мининноваций и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук в Ташкенте обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.Впрочем, это не единственная сфера, в которой стороны намерены сотрудничать: Мининноваций и Курчатовский институт рассмотрели возможности взаимодействия в области биоэнергетики, биопромышленности и ядерной медицины."По итогам встречи достигнута договоренность разработать совместную дорожную карту по развитию сотрудничества в области развития виноградарства и виноделия, а также по другим направлениям, представляющим взаимный интерес", — добавили в Мининноваций.Весной 2017-го крупный российский исследовательский центр в области биотехнологий "Государственный НИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов (ГосНИИгенетика)" был включен в состав Курчатовского института.

https://uz.sputniknews.ru/20201120/Nacionalnaya-baza-geneticheskoj-informacii-poyavitsya-v-Uzbekistane-15449441.html

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генетика, институт, сельское хозяйство, сотрудничество, ташкент, узбекистан