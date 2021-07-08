https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-obschestvennom-transporte-tashkenta-vvedut-beskontaktnuyu-sistemu-oplaty-19594230.html
В общественном транспорте Ташкента введут бесконтактную систему оплаты
В общественном транспорте Ташкента введут бесконтактную систему оплаты
Теперь узбекистанцы смогут быстро оплачивать проезд в метро и автобусах, используя бесконтактные карты различных платежных систем, а также транспортные карты... 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T13:39+0500
2021-07-08T13:39+0500
2021-07-08T14:12+0500
общество
visa
безналичная оплата
общественный транспорт
ташкент
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В столице Узбекистана запустят систему бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе Visa в странах ЦА.Теперь узбекистанцы смогут быстро оплачивать проезд в метро и автобусах, используя бесконтактные карты различных платежных систем, а также транспортные карты АТТО.На первом этапе проекта пассажиры смогут воспользоваться бесконтактными платежами в 1 100 автобусах города, а также на всех станциях столичного метрополитена. Отмечается, что для совершения оплаты достаточно поднести бесконтактную карту к валидатору с изображением спецсимвола. В ближайшее время в Ташкенте планируется также оснастить электронными устройствами 700 маршруток.Помимо этого, намечено внедрение бесконтактной оплаты проезда и в других регионах Узбекистана.Напомним: система автоматизированной оплаты за проезд на общественном транспорте внедрена в Ташкенте с 1 января 2020-го. Ранее в компании Тошшахартраншизмат" заявили, что с начала этого года в столице намерены постепенно отказаться от оплаты наличными в автобусах и метро, а также прекратить выпуск ежемесячных проездных билетов в бумажном виде.
https://uz.sputniknews.ru/20201102/Kogda-v-metro-Tashkenta-perestanut-prinimat-zhetony-Otvet-press-sluzhby-15310340.html
https://uz.sputniknews.ru/20190514/Stepanov-oplata-kartoy-v-metro-Tashkenta---tolko-pervyy-shag-k-proektu-Smart-City--11490541.html
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visa, безналичная оплата, общественный транспорт, ташкент
В общественном транспорте Ташкента введут бесконтактную систему оплаты
13:39 08.07.2021 (обновлено: 14:12 08.07.2021)
Теперь узбекистанцы смогут быстро оплачивать проезд в метро и автобусах, используя бесконтактные карты различных платежных систем, а также транспортные карты АТТО.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В столице Узбекистана запустят систему бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе Visa в странах ЦА.
Теперь узбекистанцы смогут быстро оплачивать проезд в метро и автобусах, используя бесконтактные карты различных платежных систем, а также транспортные карты АТТО.
На первом этапе проекта пассажиры смогут воспользоваться бесконтактными платежами в 1 100 автобусах города, а также на всех станциях столичного метрополитена.
Отмечается, что для совершения оплаты достаточно поднести бесконтактную карту к валидатору с изображением спецсимвола.
В ближайшее время в Ташкенте планируется также оснастить электронными устройствами 700 маршруток.
Помимо этого, намечено внедрение бесконтактной оплаты проезда и в других регионах Узбекистана.
Напомним: система автоматизированной оплаты за проезд на общественном транспорте внедрена
в Ташкенте с 1 января 2020-го. Ранее в компании Тошшахартраншизмат" заявили
, что с начала этого года в столице намерены постепенно отказаться от оплаты наличными в автобусах и метро, а также прекратить выпуск ежемесячных проездных билетов в бумажном виде.