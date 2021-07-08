https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-samarkandskoy-oblasti-podrostok-spustil-chujie-dengi-na-totalizatore-i-pokonchil-s-soboy-19596733.html
В Самаркандской области подросток спустил чужие деньги на тотализаторе и покончил с собой
В Самаркандской области подросток спустил чужие деньги на тотализаторе и покончил с собой
В ходе проведенного расследования стало известно, что юноша одолжил крупную сумму денег и проиграл ее. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T15:13+0500
2021-07-08T15:13+0500
2021-07-08T15:27+0500
общество
генеральная прокуратура узбекистана
подросток
самоубийство
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Самаркандской области 18-летний юноша покончил жизнь самоубийством, пишет пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана.По информации ведомства, трагический инцидент произошел 15 мая в махалле "Янгиабад" Пастдаргомского района.В ходе проведенного расследования стало известно, что он взял крупную сумму денег в долг и проиграл ее на тотализаторе.Родственники скончавшегося молодого человека не заявили о случившемся в правоохранительные органы — его похоронили на кладбище в тот же день.Отмечается, что по данному факту началась доследственная проверка, во время которой будет проверена работа районных отделов народного образования, правоохранительных органов, а также Минмахалли и семьи, которые не сообщили о самоубийстве подростка.
https://uz.sputniknews.ru/20181124/-Fermer-v-Dzhizake-povesilsya-iz-za-dolgov-banku-10063971.html
самаркандская область
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генеральная прокуратура узбекистана, подросток, самоубийство, самаркандская область
В Самаркандской области подросток спустил чужие деньги на тотализаторе и покончил с собой
15:13 08.07.2021 (обновлено: 15:27 08.07.2021)
В ходе проведенного расследования стало известно, что юноша одолжил крупную сумму денег и проиграл ее.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
В Самаркандской области 18-летний юноша покончил жизнь самоубийством, пишет
пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана.
По информации ведомства, трагический инцидент произошел 15 мая в махалле "Янгиабад" Пастдаргомского района.
В ходе проведенного расследования стало известно, что он взял крупную сумму денег в долг и проиграл ее на тотализаторе.
Родственники скончавшегося молодого человека не заявили о случившемся в правоохранительные органы — его похоронили на кладбище в тот же день.
Отмечается, что по данному факту началась доследственная проверка, во время которой будет проверена работа районных отделов народного образования, правоохранительных органов, а также Минмахалли и семьи, которые не сообщили о самоубийстве подростка.