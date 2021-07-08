https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-samarkandskoy-oblasti-podrostok-spustil-chujie-dengi-na-totalizatore-i-pokonchil-s-soboy-19596733.html

В Самаркандской области подросток спустил чужие деньги на тотализаторе и покончил с собой

В Самаркандской области подросток спустил чужие деньги на тотализаторе и покончил с собой

В ходе проведенного расследования стало известно, что юноша одолжил крупную сумму денег и проиграл ее. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-08T15:13+0500

2021-07-08T15:13+0500

2021-07-08T15:27+0500

общество

генеральная прокуратура узбекистана

подросток

самоубийство

самаркандская область

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Самаркандской области 18-летний юноша покончил жизнь самоубийством, пишет пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана.По информации ведомства, трагический инцидент произошел 15 мая в махалле "Янгиабад" Пастдаргомского района.В ходе проведенного расследования стало известно, что он взял крупную сумму денег в долг и проиграл ее на тотализаторе.Родственники скончавшегося молодого человека не заявили о случившемся в правоохранительные органы — его похоронили на кладбище в тот же день.Отмечается, что по данному факту началась доследственная проверка, во время которой будет проверена работа районных отделов народного образования, правоохранительных органов, а также Минмахалли и семьи, которые не сообщили о самоубийстве подростка.

https://uz.sputniknews.ru/20181124/-Fermer-v-Dzhizake-povesilsya-iz-za-dolgov-banku-10063971.html

самаркандская область

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генеральная прокуратура узбекистана, подросток, самоубийство, самаркандская область