https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-tashkent-pribyl-trener-futbolnoy-akademii-barselona-19600028.html

В Ташкент прибыл тренер футбольной академии "Барселона"

В Ташкент прибыл тренер футбольной академии "Барселона"

Давид Санчес в конференц-зале АФУ провел открытый диалог для тренеров футбольных школ со всех регионов страны. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-08T17:56+0500

2021-07-08T17:56+0500

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спорт

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испания

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футбол

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В столицу Узбекистана прибыл тренер футбольной академии "Барселона" Давид Санчес для проведения серии мастер-классов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики. Глава академии в конференц-зале АФУ провел открытый диалог для тренеров футбольных школ со всех регионов страны. Во время мероприятия он поделился полезными рекомендациями и провел презентацию собственной методологии футбола.В конце семинара первый заместитель НОК и первый вице-президент АФУ Равшан Ирматов предложил испанскому специалисту постоянно сотрудничать и проводить практические занятия в Узбекистане.

https://uz.sputniknews.ru/20190128/Sekrety-masterstva-Roberto-Karlosa-legenda-Reala-priekhal-v-Tashkent-10658568.html

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ассоциация футбола узбекистана, испания, национальный олимпийский комитет узбекистана, футбол