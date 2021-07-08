https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-tashkent-pribyl-trener-futbolnoy-akademii-barselona-19600028.html
В Ташкент прибыл тренер футбольной академии "Барселона"
В Ташкент прибыл тренер футбольной академии "Барселона"
Давид Санчес в конференц-зале АФУ провел открытый диалог для тренеров футбольных школ со всех регионов страны. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T17:56+0500
2021-07-08T17:56+0500
2021-07-08T18:01+0500
спорт
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В столицу Узбекистана прибыл тренер футбольной академии "Барселона" Давид Санчес для проведения серии мастер-классов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики. Глава академии в конференц-зале АФУ провел открытый диалог для тренеров футбольных школ со всех регионов страны. Во время мероприятия он поделился полезными рекомендациями и провел презентацию собственной методологии футбола.В конце семинара первый заместитель НОК и первый вице-президент АФУ Равшан Ирматов предложил испанскому специалисту постоянно сотрудничать и проводить практические занятия в Узбекистане.
https://uz.sputniknews.ru/20190128/Sekrety-masterstva-Roberto-Karlosa-legenda-Reala-priekhal-v-Tashkent-10658568.html
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ассоциация футбола узбекистана, испания, национальный олимпийский комитет узбекистана, футбол
В Ташкент прибыл тренер футбольной академии "Барселона"
17:56 08.07.2021 (обновлено: 18:01 08.07.2021)
Давид Санчес в конференц-зале АФУ провел открытый диалог для тренеров футбольных школ со всех регионов страны.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
В столицу Узбекистана прибыл тренер футбольной академии "Барселона" Давид Санчес для проведения серии мастер-классов, сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Глава академии в конференц-зале АФУ провел открытый диалог для тренеров футбольных школ со всех регионов страны. Во время мероприятия он поделился полезными рекомендациями и провел презентацию собственной методологии футбола.
В конце семинара первый заместитель НОК и первый вице-президент АФУ Равшан Ирматов предложил испанскому специалисту постоянно сотрудничать и проводить практические занятия в Узбекистане.