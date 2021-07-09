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Глава МИД КНР посетит страны ЦА: Ван И примет участие в заседании СМИД ШОС
Глава МИД КНР посетит страны ЦА: Ван И примет участие в заседании СМИД ШОС
Переговоры Совета министров иностранных дел ШОС пройдут в Душанбе с 13 по 14 июля. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T15:32+0500
2021-07-09T15:41+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Китая Ван И посетит с официальным визитом Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Он примет участие в заседании СМИД ШОС в Душанбе, об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости."Министр иностранных дел с 12 по 16 июля посетит Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан, примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе", — заявил дипломат.Отмечается, что заседание Совета министров иностранных дел ШОС состоится в Душанбе с 13 по 14 июля."Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан являются дружественными соседями и стратегическими партнерами Китая… Визит министра иностранных дел КНР Ван И и его участие в двусторонних и многосторонних встречах позволит Китаю сосредоточить внимание на важных дипломатических задачах, включая укрепление традиционной дружбы и сотрудничество со странами Центральной Азии, содействие развитию ШОС, а также продвижение мира и стабильности в Афганистане", — добавил Ван Вэньбинь.По словам представителя МИД КНР, во время предстоящего турне глава внешнеполитического ведомства Китая проведет переговоры с министрами иностранных дел Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. Также он встретится с лидерами данных государства и примет участие в заседании СМИД ШОС и международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".
https://uz.sputniknews.ru/20200910/Delegatsiya-Uzbekistana-prinyala-uchastie-v-zasedanii-SMID-ShOS-v-Moskve-14949603.html
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страны ца, конференция, шос, китай, узбекистан

Глава МИД КНР посетит страны ЦА: Ван И примет участие в заседании СМИД ШОС

15:32 09.07.2021 (обновлено: 15:41 09.07.2021)
691
© ИА "Жахон"СМИД ШОС в Ташкенте
СМИД ШОС в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2021
© ИА "Жахон"
Переговоры Совета министров иностранных дел ШОС пройдут в Душанбе с 13 по 14 июля.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Китая Ван И посетит с официальным визитом Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Он примет участие в заседании СМИД ШОС в Душанбе, об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.
"Министр иностранных дел с 12 по 16 июля посетит Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан, примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе", — заявил дипломат.

"Министр иностранных дел с 12 по 16 июля посетит Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан, примет участие в заседании совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе".

Ван Вэньбинь
Представитель МИД КНР
Отмечается, что заседание Совета министров иностранных дел ШОС состоится в Душанбе с 13 по 14 июля.
"Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан являются дружественными соседями и стратегическими партнерами Китая… Визит министра иностранных дел КНР Ван И и его участие в двусторонних и многосторонних встречах позволит Китаю сосредоточить внимание на важных дипломатических задачах, включая укрепление традиционной дружбы и сотрудничество со странами Центральной Азии, содействие развитию ШОС, а также продвижение мира и стабильности в Афганистане", — добавил Ван Вэньбинь.
Делегация Узбекистана приняла участие в заседании СМИД ШОС в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2020
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Делегация Узбекистана приняла участие в заседании СМИД ШОС в Москве
10 сентября 2020, 20:23
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По словам представителя МИД КНР, во время предстоящего турне глава внешнеполитического ведомства Китая проведет переговоры с министрами иностранных дел Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. Также он встретится с лидерами данных государства и примет участие в заседании СМИД ШОС и международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".
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