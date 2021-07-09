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В Минюсте озвучили новые правила борьбы с коррупцией
В Минюсте озвучили новые правила борьбы с коррупцией
Новые документы усиливают также ответственность за коррупционные преступления. Как именно в Минюсте не пояснили. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T20:23+0500
2021-07-09T20:25+0500
общество
министерство юстиции узбекистана
борьба с коррупцией
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Глава министерства юстиции Русланбек Давлетов разъяснил общественности через СМИ суть и значение указа и постановления президента Узбекистана, направленных на противодействие коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Среди участников также - директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов, заместитель председателя Верховного суда Икрам Муслимов, первый заместитель Генерального прокурора Бахриддин Валиев, а также уполномоченные сотрудники соответствующих организаций.Новые правила и процедуры борьбы с коррупциейВведен открытый электронный реестр лиц, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений. В отношении них установлены ограничения.К примеру, они не смогут работать на госслужбе, их не удостоят госнаградами, им не разрешат управлять акциями подконтрольных предприятий.Cо следующего года госслужащие, их супруги и несовершеннолетние дети будут в обязательном порядке декларировать свои доходы и имущество.При этом подтвердить источник происхождения собственности нужно будет только в отношении имущества, приобретенного после 1 января 2022 года.Если госслужащий отказывается подавать декларацию и указывает неверные данные, его могут уволить и привлечь к ответственности.Госслужащим запрещено открывать банковские счета, владеть недвижимостью и другим имуществом за рубежом. Если меры по раскрытию и предотвращению конфликта интересов были не приняты, за это нужно будет ответить.Новые документы усиливают также ответственность за коррупционные преступления. С 1 сентября 2021 года прием на работу сотрудников государственных органов и организаций будет осуществляться на основе открытого онлайн-конкурса.Поручено разработать законопроект, устанавливающий правовые последствия признания недействительными договоров, заключенных на основе коррупции, конфликта интересов, участия государственных служащих в предпринимательской деятельности. С 1 октября 2021 года во всех государственных органах и организациях, хокимиятах областей будет налажена деятельность структур внутреннего антикоррупционного контроля.Результаты тендеров в сфере госзакупок будут публиковаться в открытом доступе. Специалисты разработают порядок проверки партнеров (контрагентов) по государственным закупкам. При этом каждые 5 лет руководители отделов по кадрам, по финансово-экономическим вопросам будут проходить ротацию.Государственные служащие будут переучиваться каждые 3 года. До 1 октября этого года будет запущена электронная учебная платформа.Утверждается государственная программа по противодействию коррупции, рассчитанная на 2021—2022 годы, включающая 44 мероприятия.
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министерство юстиции узбекистана, борьба с коррупцией

В Минюсте озвучили новые правила борьбы с коррупцией

20:23 09.07.2021 (обновлено: 20:25 09.07.2021)
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CC BY 2.0 / Joel Bombardier / baksheeshДокументы в руках
Документы в руках - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2021
CC BY 2.0 / Joel Bombardier / baksheesh
Новые документы усиливают также ответственность за коррупционные преступления. Как именно в Минюсте не пояснили.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Глава министерства юстиции Русланбек Давлетов разъяснил общественности через СМИ суть и значение указа и постановления президента Узбекистана, направленных на противодействие коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Среди участников также - директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов, заместитель председателя Верховного суда Икрам Муслимов, первый заместитель Генерального прокурора Бахриддин Валиев, а также уполномоченные сотрудники соответствующих организаций.
© Пресс-служба Минюста УзбекистанаВ Минюсте разъяснили суть и значение документов о противодействии коррупции
В Минюсте разъяснили суть и значение документов о противодействии коррупции - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2021
В Минюсте разъяснили суть и значение документов о противодействии коррупции
© Пресс-служба Минюста Узбекистана

Новые правила и процедуры борьбы с коррупцией

Введен открытый электронный реестр лиц, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений. В отношении них установлены ограничения.
К примеру, они не смогут работать на госслужбе, их не удостоят госнаградами, им не разрешат управлять акциями подконтрольных предприятий.
Cо следующего года госслужащие, их супруги и несовершеннолетние дети будут в обязательном порядке декларировать свои доходы и имущество.
При этом подтвердить источник происхождения собственности нужно будет только в отношении имущества, приобретенного после 1 января 2022 года.
Если госслужащий отказывается подавать декларацию и указывает неверные данные, его могут уволить и привлечь к ответственности.
Госслужащим запрещено открывать банковские счета, владеть недвижимостью и другим имуществом за рубежом. Если меры по раскрытию и предотвращению конфликта интересов были не приняты, за это нужно будет ответить.
Новые документы усиливают также ответственность за коррупционные преступления.
© Пресс-служба Минюста УзбекистанаВ Минюсте разъяснили суть и значение документов о противодействии коррупции
В Минюсте разъяснили суть и значение документов о противодействии коррупции - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2021
В Минюсте разъяснили суть и значение документов о противодействии коррупции
© Пресс-служба Минюста Узбекистана
С 1 сентября 2021 года прием на работу сотрудников государственных органов и организаций будет осуществляться на основе открытого онлайн-конкурса.
Поручено разработать законопроект, устанавливающий правовые последствия признания недействительными договоров, заключенных на основе коррупции, конфликта интересов, участия государственных служащих в предпринимательской деятельности.
С 1 октября 2021 года во всех государственных органах и организациях, хокимиятах областей будет налажена деятельность структур внутреннего антикоррупционного контроля.
© Пресс-служба Минюста УзбекистанаВ Минюсте разъяснили суть и значение документов о противодействии коррупции
В Минюсте разъяснили суть и значение документов о противодействии коррупции - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2021
В Минюсте разъяснили суть и значение документов о противодействии коррупции
© Пресс-служба Минюста Узбекистана
Результаты тендеров в сфере госзакупок будут публиковаться в открытом доступе. Специалисты разработают порядок проверки партнеров (контрагентов) по государственным закупкам. При этом каждые 5 лет руководители отделов по кадрам, по финансово-экономическим вопросам будут проходить ротацию.
Государственные служащие будут переучиваться каждые 3 года. До 1 октября этого года будет запущена электронная учебная платформа.
Утверждается государственная программа по противодействию коррупции, рассчитанная на 2021—2022 годы, включающая 44 мероприятия.
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