https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-namanganskoy-oblasti-na-territorii-promzony-obnarujeny-shest-aviabomb-19604706.html
В Наманганской области на территории промзоны обнаружены шесть авиабомб
В Наманганской области на территории промзоны обнаружены шесть авиабомб
Боевые снаряды были доставлены на спецполигон воинской части "Гуримсарой 07648" для их последующего обезвреживания и уничтожения. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T09:38+0500
2021-07-09T09:38+0500
2021-07-09T09:46+0500
общество
наманганская область
бомба
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На территории промзоны в Наманганской области были обнаружены несколько авиационных бомб, передает пресс-служба областного УВД.По данным силового ведомства, местные жители нашли четыре целые и две полуразрушенные коррозией авиабомбы на территории Кушанской промзоны, расположенной в махалле "Юксалиш" Давлатабадского района.Боевые снаряды были доставлены на спецполигон воинской части "Гуримсарой 07648" для их последующего обезвреживания и уничтожения. О причинах появления взрывоопасного оружия на территории промзоны не сообщается.
https://uz.sputniknews.ru/20201028/V-Karakalpakstane-s-neba-upal-neobychnyy-predmet-foto-15277594.html
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наманганская область, бомба
В Наманганской области на территории промзоны обнаружены шесть авиабомб
09:38 09.07.2021 (обновлено: 09:46 09.07.2021)
Боевые снаряды были доставлены на спецполигон воинской части "Гуримсарой 07648" для их последующего обезвреживания и уничтожения.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На территории промзоны в Наманганской области были обнаружены несколько авиационных бомб, передает пресс-служба областного УВД.
По данным силового ведомства, местные жители нашли четыре целые и две полуразрушенные коррозией авиабомбы на территории Кушанской промзоны, расположенной в махалле "Юксалиш" Давлатабадского района.
Боевые снаряды были доставлены на спецполигон воинской части "Гуримсарой 07648" для их последующего обезвреживания и уничтожения.
О причинах появления взрывоопасного оружия на территории промзоны не сообщается.