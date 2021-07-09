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В Наманганской области на территории промзоны обнаружены шесть авиабомб
В Наманганской области на территории промзоны обнаружены шесть авиабомб
Боевые снаряды были доставлены на спецполигон воинской части "Гуримсарой 07648" для их последующего обезвреживания и уничтожения. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T09:38+0500
2021-07-09T09:46+0500
общество
наманганская область
бомба
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На территории промзоны в Наманганской области были обнаружены несколько авиационных бомб, передает пресс-служба областного УВД.По данным силового ведомства, местные жители нашли четыре целые и две полуразрушенные коррозией авиабомбы на территории Кушанской промзоны, расположенной в махалле "Юксалиш" Давлатабадского района.Боевые снаряды были доставлены на спецполигон воинской части "Гуримсарой 07648" для их последующего обезвреживания и уничтожения. О причинах появления взрывоопасного оружия на территории промзоны не сообщается.
https://uz.sputniknews.ru/20201028/V-Karakalpakstane-s-neba-upal-neobychnyy-predmet-foto-15277594.html
наманганская область
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наманганская область, бомба

В Наманганской области на территории промзоны обнаружены шесть авиабомб

09:38 09.07.2021 (обновлено: 09:46 09.07.2021)
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© AP Photo / JOE CAVARETTAАвиабомба B61 на выставке в музее ядерного полигона. ЛАС-ВЕГАС, штат Невада, США
Авиабомба B61 на выставке в музее ядерного полигона. ЛАС-ВЕГАС, штат Невада, США - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2021
© AP Photo / JOE CAVARETTA
Боевые снаряды были доставлены на спецполигон воинской части "Гуримсарой 07648" для их последующего обезвреживания и уничтожения.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На территории промзоны в Наманганской области были обнаружены несколько авиационных бомб, передает пресс-служба областного УВД.
По данным силового ведомства, местные жители нашли четыре целые и две полуразрушенные коррозией авиабомбы на территории Кушанской промзоны, расположенной в махалле "Юксалиш" Давлатабадского района.
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Боевые снаряды были доставлены на спецполигон воинской части "Гуримсарой 07648" для их последующего обезвреживания и уничтожения.
О причинах появления взрывоопасного оружия на территории промзоны не сообщается.
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