https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-namanganskoy-oblasti-na-territorii-promzony-obnarujeny-shest-aviabomb-19604706.html

В Наманганской области на территории промзоны обнаружены шесть авиабомб

В Наманганской области на территории промзоны обнаружены шесть авиабомб

Боевые снаряды были доставлены на спецполигон воинской части "Гуримсарой 07648" для их последующего обезвреживания и уничтожения. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-09T09:38+0500

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2021-07-09T09:46+0500

общество

наманганская область

бомба

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На территории промзоны в Наманганской области были обнаружены несколько авиационных бомб, передает пресс-служба областного УВД.По данным силового ведомства, местные жители нашли четыре целые и две полуразрушенные коррозией авиабомбы на территории Кушанской промзоны, расположенной в махалле "Юксалиш" Давлатабадского района.Боевые снаряды были доставлены на спецполигон воинской части "Гуримсарой 07648" для их последующего обезвреживания и уничтожения. О причинах появления взрывоопасного оружия на территории промзоны не сообщается.

https://uz.sputniknews.ru/20201028/V-Karakalpakstane-s-neba-upal-neobychnyy-predmet-foto-15277594.html

наманганская область

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наманганская область, бомба