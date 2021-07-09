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В России планируют отменить РВП для мигрантов и заменить его на ID-карты
В России планируют отменить РВП для мигрантов и заменить его на ID-карты
Иностранных граждан обяжут получать для пребывания на территории РФ единый документ с электронным носителем. Его начнут оформлять сроком на десять лет с... 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T13:46+0500
2021-07-09T13:47+0500
россия
рвп
мвд россии
законопроект
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В России могут отменить разрешение на временное проживание и заменить его на единый документ с электронным носителем. Соответствующий законопроект об изменении правил пребывания мигрантов был разработан в МВД РФ. Документ обнародован для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.В соответствии с проектом закона, для иностранцев планируется ввести три миграционных режима нахождения в стране: Отмечается, что мигрантов обяжут получать для пребывания в России единый документ с электронным носителем. Его начнут оформлять сроком на десять лет с последующей заменой. Для получения документа иностранные поданные должны будут пройти дактилоскопию, сфотографироваться и получить медицинское освидетельствование, в том числе на наркозависимость, инфекционные заболевания и ВИЧ.В соответствии с действующим законодательством РФ, разрешение на временное проживание в стране выдаются иностранцам по квоте правительства на три года.
https://uz.sputniknews.ru/20190311/Yurist-v-pogone-za-vygodoy-ot-RVP-migrant-mozhet-ostatsya-bez-grazhdanstva-RF-10997455.html
https://uz.sputniknews.ru/20201119/Chem-ID-karty-pomogut-migrantam-v-Rossii-15438436.html
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рвп, мвд россии, законопроект

В России планируют отменить РВП для мигрантов и заменить его на ID-карты

13:46 09.07.2021 (обновлено: 13:47 09.07.2021)
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© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыдача видов на жительство и разрешений на временное проживание
Выдача видов на жительство и разрешений на временное проживание - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
/
Перейти в фотобанк
Иностранных граждан обяжут получать для пребывания на территории РФ единый документ с электронным носителем. Его начнут оформлять сроком на десять лет с последующей заменой.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В России могут отменить разрешение на временное проживание и заменить его на единый документ с электронным носителем. Соответствующий законопроект об изменении правил пребывания мигрантов был разработан в МВД РФ. Документ обнародован для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.
Юрист, преподаватель кафедры конституционного права РАНХиГС Сергей Андрейцо - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2019
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Юрист: в погоне за выгодой от РВП мигрант может остаться без гражданства РФ
11 марта 2019, 22:25
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В соответствии с проектом закона, для иностранцев планируется ввести три миграционных режима нахождения в стране:
краткосрочное пребывание — не более 90 дней за один календарный год;
долгосрочное пребывание — не больше 90 дней в течение года, без получения разрешения на временное проживание;
постоянное бессрочное проживание.
Отмечается, что мигрантов обяжут получать для пребывания в России единый документ с электронным носителем. Его начнут оформлять сроком на десять лет с последующей заменой. Для получения документа иностранные поданные должны будут пройти дактилоскопию, сфотографироваться и получить медицинское освидетельствование, в том числе на наркозависимость, инфекционные заболевания и ВИЧ.
В Москве стартовали профкурсы для мигрантов из Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2020
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Чем ID-карты помогут мигрантам в России
19 ноября 2020, 14:03
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В соответствии с действующим законодательством РФ, разрешение на временное проживание в стране выдаются иностранцам по квоте правительства на три года.
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