https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-rossii-planiruyut-otmenit-rvp-dlya-migrantov-i-zamenit-ego-na-id-karty-19608811.html

В России планируют отменить РВП для мигрантов и заменить его на ID-карты

В России планируют отменить РВП для мигрантов и заменить его на ID-карты

Иностранных граждан обяжут получать для пребывания на территории РФ единый документ с электронным носителем. Его начнут оформлять сроком на десять лет с... 09.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-09T13:46+0500

2021-07-09T13:46+0500

2021-07-09T13:47+0500

россия

рвп

мвд россии

законопроект

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В России могут отменить разрешение на временное проживание и заменить его на единый документ с электронным носителем. Соответствующий законопроект об изменении правил пребывания мигрантов был разработан в МВД РФ. Документ обнародован для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.В соответствии с проектом закона, для иностранцев планируется ввести три миграционных режима нахождения в стране: Отмечается, что мигрантов обяжут получать для пребывания в России единый документ с электронным носителем. Его начнут оформлять сроком на десять лет с последующей заменой. Для получения документа иностранные поданные должны будут пройти дактилоскопию, сфотографироваться и получить медицинское освидетельствование, в том числе на наркозависимость, инфекционные заболевания и ВИЧ.В соответствии с действующим законодательством РФ, разрешение на временное проживание в стране выдаются иностранцам по квоте правительства на три года.

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рвп, мвд россии, законопроект