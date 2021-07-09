Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-uzbekistane-uvelichitsya-eksport-kovrov-ruchnoy-raboty-19605201.html
В Узбекистане увеличится экспорт ковров ручной работы
В Узбекистане увеличится экспорт ковров ручной работы
За счет госпрограмм предпринимателям предоставят кредиты в размере 50 млрд сумов на развитие проектов данной отрасли. По результатам их эффективности... 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T10:36+0500
2021-07-09T10:44+0500
общество
постановление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/18/19385377_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_333eba260ffb14b75d6a7c8391dbd87e.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Узбекистане определены меры по эффективному использованию пастбищ и поддержке переработки шелка и шерсти. Об этом стало известно из постановления главы государства.Субсидии и налоговые льготыВ период с 1 января 2022 года по 1 января 2025-го:С будущего года также повысится на 10% закупочная цена коконов (живого шелкопряда).Утверждена специализация территорийГузарский и Дехканабадский районы Кашкадарьинской области, Кошрабадский район Самаркандской области, а также Кумкурганский и Байсунский районы Сурхандарьинской области специализируются на разведении мелкого рогатого скота шерстного направления. За счет госпрограмм предпринимателям из этих регионов предоставят кредиты в размере 50 млрд сумов на развитие проектов данной отрасли. Отмечается, что по результатам их эффективности коммерческие банки выделят еще $50 млн. Как увеличить экспорт ручных ковровВ Узбекистане в ближайшие пять лет намечено довести ежегодный объем выращивания шелковицы до 40 миллионов саженцев. В связи с чем принята программа мер по увеличению объема ручного шелкоткачества на основе развития ремесленничества и широкой пропаганде изготовления готовых тканей. До конца 2022 года объем производства "аъло бахмал" в Ферганской, Наманганской и Андижанской областях планируется довести до одного миллиона метров, в остальных регионах республики — до 2025-го. К тому же с 1 октября этого года на приобретение оборудования ручного труда начнут выделять субсидии.Хокимам областей поручено обеспечить создание достаточной кормовой базы для переработки коконов, прикрепление к шелководческим кластерам безработного населения для выращивания коконов.Наряду с этим предпринимателям предоставят возможность перерабатывать изделия под таможенным режимом, а также экспортировать готовые и полуготовые ковры, ввозимые на территорию республики из зарубежных государств.
https://uz.sputniknews.ru/20191016/Kovry-i-shelk-kakie-esche-tovary-Uzbekistan-smozhet-otpravlyat-v-Evropu-cherez-Baku-12625597.html
https://uz.sputniknews.ru/20201030/Kuda-Uzbekistan-eksportiruet-svoi-kovry--top-5-stran-15294060.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/18/19385377_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0c460aff6c1fbdb3a7e9dd84eab1fe4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
постановление

В Узбекистане увеличится экспорт ковров ручной работы

10:36 09.07.2021 (обновлено: 10:44 09.07.2021)
716
© Sputnik / Дильшода РахматоваПроизводство шелковых ковров
Производство шелковых ковров - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
За счет госпрограмм предпринимателям предоставят кредиты в размере 50 млрд сумов на развитие проектов данной отрасли. По результатам их эффективности коммерческие банки выделят еще $50 млн.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Узбекистане определены меры по эффективному использованию пастбищ и поддержке переработки шелка и шерсти. Об этом стало известно из постановления главы государства.

Субсидии и налоговые льготы

В период с 1 января 2022 года по 1 января 2025-го:
ежегодно физлицам–надомникам выделяются субсидии в размере пяти тысяч сумов за один кг коконов тутового шелкопряда;
налоговая ставка за пользование водой, использованной для орошения тутовых плантаций, применяется в размере 50 процентов;
каракулеводческим хозяйствам предоставляются субсидии за счет Госбюджета за каждую произведенную ими и реализованную на экспорт единицу шкурок каракуля и каракульчи.
С будущего года также повысится на 10% закупочная цена коконов (живого шелкопряда).

Утверждена специализация территорий

Гузарский и Дехканабадский районы Кашкадарьинской области, Кошрабадский район Самаркандской области, а также Кумкурганский и Байсунский районы Сурхандарьинской области специализируются на разведении мелкого рогатого скота шерстного направления.
Традиционные узбекские ковры - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2019
Экономика
Ковры и шелк: какие еще товары Узбекистан сможет отправлять в Европу через Баку
16 октября 2019, 15:12
170
За счет госпрограмм предпринимателям из этих регионов предоставят кредиты в размере 50 млрд сумов на развитие проектов данной отрасли. Отмечается, что по результатам их эффективности коммерческие банки выделят еще $50 млн.

Как увеличить экспорт ручных ковров

В Узбекистане в ближайшие пять лет намечено довести ежегодный объем выращивания шелковицы до 40 миллионов саженцев. В связи с чем принята программа мер по увеличению объема ручного шелкоткачества на основе развития ремесленничества и широкой пропаганде изготовления готовых тканей.
До конца 2022 года объем производства "аъло бахмал" в Ферганской, Наманганской и Андижанской областях планируется довести до одного миллиона метров, в остальных регионах республики — до 2025-го. К тому же с 1 октября этого года на приобретение оборудования ручного труда начнут выделять субсидии.
Производство традиционных ковров - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2020
Общество
Куда Узбекистан экспортирует свои ковры — топ-5 стран
30 октября 2020, 15:37
2730
Хокимам областей поручено обеспечить создание достаточной кормовой базы для переработки коконов, прикрепление к шелководческим кластерам безработного населения для выращивания коконов.
Наряду с этим предпринимателям предоставят возможность перерабатывать изделия под таможенным режимом, а также экспортировать готовые и полуготовые ковры, ввозимые на территорию республики из зарубежных государств.
100010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:48Взрыв на заправке в Самаркандской области — есть погибшие
14:22В Подмосковье и Уфе предотвратили теракты
14:02Лавров приедет в Ташкент для участия в международной конференции
13:46В России планируют отменить РВП для мигрантов и заменить его на ID-карты
13:11Бюджет Узбекистана решено увеличить за счет поступлений от приватизации
12:58В Токио стартовала церемония прибытия олимпийского огня
12:17В ЦБ заявили о снижении золотовалютных резервов Узбекистана
12:17Американцы требуют пропустить на Олимпиаду наркоманку
11:34Новая нефтяная лихорадка: сколько заработает Россия
11:15В Uzbekistan Airports провели опрос среди пассажиров о качестве оказываемых услуг
10:36В Узбекистане увеличится экспорт ковров ручной работы
09:58В Ташкенте задержан мужчина за кражу бочки с морсом стоимостью семь миллионов сумов
09:38В Наманганской области на территории промзоны обнаружены шесть авиабомб
ВчераИностранцы могут получить вакцину в Москве – как это сделать?
ВчераАфганистан в огне: захватят ли талибы Панджшерское ущелье и всю страну?
ВчераДепутат Законодательной палаты умер от последствий коронавируса
ВчераВ Вашингтоне выразили готовность поддержать вступление Узбекистана в ВТО
ВчераЗнамя на границе: талибы установили свой флаг рядом с Таджикистаном
ВчераПараканоисты проводят тренировочные занятия в Ходжикенте перед Паралимпиадой в Токио
ВчераВ Ташкенте начали вакцинацию в местах массового скопления людей