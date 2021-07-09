https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-uzbekistane-uvelichitsya-eksport-kovrov-ruchnoy-raboty-19605201.html

В Узбекистане увеличится экспорт ковров ручной работы

В Узбекистане увеличится экспорт ковров ручной работы

За счет госпрограмм предпринимателям предоставят кредиты в размере 50 млрд сумов на развитие проектов данной отрасли. По результатам их эффективности... 09.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-09T10:36+0500

2021-07-09T10:36+0500

2021-07-09T10:44+0500

общество

постановление

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Узбекистане определены меры по эффективному использованию пастбищ и поддержке переработки шелка и шерсти. Об этом стало известно из постановления главы государства.Субсидии и налоговые льготыВ период с 1 января 2022 года по 1 января 2025-го:С будущего года также повысится на 10% закупочная цена коконов (живого шелкопряда).Утверждена специализация территорийГузарский и Дехканабадский районы Кашкадарьинской области, Кошрабадский район Самаркандской области, а также Кумкурганский и Байсунский районы Сурхандарьинской области специализируются на разведении мелкого рогатого скота шерстного направления. За счет госпрограмм предпринимателям из этих регионов предоставят кредиты в размере 50 млрд сумов на развитие проектов данной отрасли. Отмечается, что по результатам их эффективности коммерческие банки выделят еще $50 млн. Как увеличить экспорт ручных ковровВ Узбекистане в ближайшие пять лет намечено довести ежегодный объем выращивания шелковицы до 40 миллионов саженцев. В связи с чем принята программа мер по увеличению объема ручного шелкоткачества на основе развития ремесленничества и широкой пропаганде изготовления готовых тканей. До конца 2022 года объем производства "аъло бахмал" в Ферганской, Наманганской и Андижанской областях планируется довести до одного миллиона метров, в остальных регионах республики — до 2025-го. К тому же с 1 октября этого года на приобретение оборудования ручного труда начнут выделять субсидии.Хокимам областей поручено обеспечить создание достаточной кормовой базы для переработки коконов, прикрепление к шелководческим кластерам безработного населения для выращивания коконов.Наряду с этим предпринимателям предоставят возможность перерабатывать изделия под таможенным режимом, а также экспортировать готовые и полуготовые ковры, ввозимые на территорию республики из зарубежных государств.

https://uz.sputniknews.ru/20191016/Kovry-i-shelk-kakie-esche-tovary-Uzbekistan-smozhet-otpravlyat-v-Evropu-cherez-Baku-12625597.html

https://uz.sputniknews.ru/20201030/Kuda-Uzbekistan-eksportiruet-svoi-kovry--top-5-stran-15294060.html

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постановление