Общество
Новый Комитет Сената будет мониторить госорганы на предмет открытости в СМИ
14:05 10.07.2021 (обновлено: 14:06 10.07.2021)
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© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖурналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
© Sputnik / Евгений Биятов/
Новый Комитет призван координировать и мониторить госорганы на предмет открытости их деятельности и исполнения актов законодательства об информационной политике и гласности.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Определены задачи и ближайшие планы вновь созданного по поручению президента Комитета Сената по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в государственных органах. Об итогах заседания рассказали в пресс-службе Верхней палаты парламента.
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Для справки:
16 июня 2021 года президент подписал указ, утверждающий реализацию дополнительных мер по обеспечению прозрачности деятельности государственных органов и организаций, а также эффективной реализации общественного контроля. В документе озвучен перечень социально значимых сведений, подлежащих размещению в качестве открытых данных.
Новый Комитет призван координировать и мониторить госорганы на предмет открытости их деятельности и исполнения актов законодательства об информационной политике и гласности.
Участники встречи обсудили план работы Комитета до конца года и утвердили состав экспертной группы. Большинство ее членов - представители ведущих СМИ, блогеры и юристы.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаЗаседание Комитета Сената по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в государственных органах
Заседание Комитета Сената по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в государственных органах
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Представители группы будут излагать свое мнение и предлагать решение в том числе тех вопросов, которые вызывают общественный резонанс и обсуждаются в соцсети.
Среди задач также - содействие руководителям органов государственной власти и управления или руководителям информационных служб (пресс-секретарям) по проведению анализа регулярного представления населению информации о наиболее важных вопросах общественной и государственной жизни через СМИ.