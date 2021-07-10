https://uz.sputniknews.ru/20210710/novyy-komitet-senata-budet-monitorit-gosorgany-na-predmet-otkrytosti-v-smi-19623565.html

Новый Комитет Сената будет мониторить госорганы на предмет открытости в СМИ

Новый Комитет Сената будет мониторить госорганы на предмет открытости в СМИ

Новый Комитет призван координировать и мониторить госорганы на предмет открытости их деятельности и исполнения актов законодательства об информационной... 10.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-10T14:05+0500

2021-07-10T14:05+0500

2021-07-10T14:06+0500

общество

свобода слова

сми

сенат республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Определены задачи и ближайшие планы вновь созданного по поручению президента Комитета Сената по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в государственных органах. Об итогах заседания рассказали в пресс-службе Верхней палаты парламента.Новый Комитет призван координировать и мониторить госорганы на предмет открытости их деятельности и исполнения актов законодательства об информационной политике и гласности.Участники встречи обсудили план работы Комитета до конца года и утвердили состав экспертной группы. Большинство ее членов - представители ведущих СМИ, блогеры и юристы.Представители группы будут излагать свое мнение и предлагать решение в том числе тех вопросов, которые вызывают общественный резонанс и обсуждаются в соцсети.Среди задач также - содействие руководителям органов государственной власти и управления или руководителям информационных служб (пресс-секретарям) по проведению анализа регулярного представления населению информации о наиболее важных вопросах общественной и государственной жизни через СМИ.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

свобода слова, сми, сенат республики узбекистан