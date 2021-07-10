https://uz.sputniknews.ru/20210710/novyy-poezd-afrosiyob-poyavitsya-v-uzbekistane-k-sentyabryu-19624235.html

Новый поезд Afrosiyob появится в Узбекистане к сентябрю

Новый поезд Afrosiyob появится в Узбекистане к сентябрю

В скором времени новенький состав прибудет в Узбекистан. Специалисты готовятся поставить его на рельсы. 10.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-10T16:03+0500

2021-07-10T16:03+0500

2021-07-10T16:03+0500

общество

скоростной поезд

afrosiyob

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. К 30-летию со дня обретения независимости Узбекистана для жителей республики готовят подарок - новый высокоскоростной электропоезд Afrosiyob. О таких планах сообщили в пресс-службе O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi, разместив фото новенького Talgo.Сообщается, что два локомотива и 11 вагонов Afrosiyob десять дней назад 30 июня прибыли из испанского порта Бильбао в порт Санкт-Петербурга (Россия). Еще четыре вагона были доставлены отдельно.Сейчас специалисты АО "Ўзбекистон темир йўллари" вместе со своими российскими коллегами готовятся поставить поезд на рельсы и доставить состав в Узбекистан.В феврале 2019 года эти поезда вошли в двадцатку самых быстрых в мире, сообщается в рейтинге Global High-Speed Train Ranking.Узбекистан занял 17-ю строчку, тем самым обогнав Норвегию, США и Финляндию. При составлении рейтинга брались в расчет рекордная скорость поездов, операционная скорость, охват железнодорожной линии и охват населения.

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скоростной поезд, afrosiyob, узбекистан