Общество
Новый поезд Afrosiyob появится в Узбекистане к сентябрю
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© Пресс-служба O‘ztemiryo‘lyo‘lovchiВ Узбекистан привезут новый поезд Talgo
© Пресс-служба O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi
В скором времени новенький состав прибудет в Узбекистан. Специалисты готовятся поставить его на рельсы.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. К 30-летию со дня обретения независимости Узбекистана для жителей республики готовят подарок - новый высокоскоростной электропоезд Afrosiyob. О таких планах сообщили в пресс-службе O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi, разместив фото новенького Talgo.
© Пресс-служба O‘ztemiryo‘lyo‘lovchiВ Узбекистан привезут новый поезд Talgo
В Узбекистан привезут новый поезд Talgo
© Пресс-служба O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi
Сообщается, что два локомотива и 11 вагонов Afrosiyob десять дней назад 30 июня прибыли из испанского порта Бильбао в порт Санкт-Петербурга (Россия). Еще четыре вагона были доставлены отдельно.
© Пресс-служба O‘ztemiryo‘lyo‘lovchiВ Узбекистан привезут новый поезд Talgo
В Узбекистан привезут новый поезд Talgo
© Пресс-служба O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi
Сейчас специалисты АО "Ўзбекистон темир йўллари" вместе со своими российскими коллегами готовятся поставить поезд на рельсы и доставить состав в Узбекистан.
© Пресс-служба O‘ztemiryo‘lyo‘lovchiВ Узбекистан привезут новый поезд Talgo
В Узбекистан привезут новый поезд Talgo
© Пресс-служба O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi
В феврале 2019 года эти поезда вошли в двадцатку самых быстрых в мире, сообщается в рейтинге Global High-Speed Train Ranking.
Узбекистан занял 17-ю строчку, тем самым обогнав Норвегию, США и Финляндию. При составлении рейтинга брались в расчет рекордная скорость поездов, операционная скорость, охват железнодорожной линии и охват населения.