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Разруха и руины: Таджикистан оправляется от мощнейшего землетрясения — фото
Разруха и руины: Таджикистан оправляется от мощнейшего землетрясения — фото
В субботу утром на Таджикистан обрушилась стихия: на востоке страны произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Основной удар приняло поселение Лангари Шох в... 11.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-11T18:50+0500
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землетрясение, таджикистан, мультимедиа , фото

Разруха и руины: Таджикистан оправляется от мощнейшего землетрясения — фото

18:50 11.07.2021
3661
В субботу утром на Таджикистан обрушилась стихия: на востоке страны произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Основной удар приняло поселение Лангари Шох в Таджикабадском районе.
© Sputnik / Амир Исаев

Землетрясение, произошедшее в 7.15 (по местному времени), застало всех врасплох.

Землетрясение, произошедшее в 7.15 (по местному времени), застало всех врасплох. - Sputnik Узбекистан
1/7
© Sputnik / Амир Исаев

Землетрясение, произошедшее в 7.15 (по местному времени), застало всех врасплох.

© Sputnik / Амир Исаев

Эпицентр находился в 164 километрах от Душанбе и в 169 километрах от Худжанда.

Эпицентр находился в 164 километрах от Душанбе и в 169 километрах от Худжанда. - Sputnik Узбекистан
2/7
© Sputnik / Амир Исаев

Эпицентр находился в 164 километрах от Душанбе и в 169 километрах от Худжанда.

© Sputnik / Амир Исаев

По предварительным данным, толчками были разрушены порядка 20 жилых домов. Повреждены также многочисленные строения, расположенные недалеко от эпицентра.

По предварительным данным, толчками были разрушены порядка 20 жилых домов. Повреждены также многочисленные строения, расположенные недалеко от эпицентра. - Sputnik Узбекистан
3/7
© Sputnik / Амир Исаев

По предварительным данным, толчками были разрушены порядка 20 жилых домов. Повреждены также многочисленные строения, расположенные недалеко от эпицентра.

© Sputnik / Амир Исаев

Люди оказались под обломками. Некоторых из них спасти не удалось Стихия унесла жизни пяти человек.

Люди оказались под обломками. Некоторых из них спасти не удалось Стихия унесла жизни пяти человек. - Sputnik Узбекистан
4/7
© Sputnik / Амир Исаев

Люди оказались под обломками. Некоторых из них спасти не удалось Стихия унесла жизни пяти человек.

© Sputnik / Амир Исаев

Последствия затронули и местную школу. Ранения получили двое детей, они госпитализированы. О том, насколько тяжелые их травмы, не сообщается.

Последствия затронули и местную школу. Ранения получили двое детей, они госпитализированы. О том, насколько тяжелые их травмы, не сообщается. - Sputnik Узбекистан
5/7
© Sputnik / Амир Исаев

Последствия затронули и местную школу. Ранения получили двое детей, они госпитализированы. О том, насколько тяжелые их травмы, не сообщается.

© Sputnik / Амир Исаев

К середине дня в село Лангари Шох начали прибывать представители властей. Размер ущерба еще только предстоит оценить.

К середине дня в село Лангари Шох начали прибывать представители властей. Размер ущерба еще только предстоит оценить. - Sputnik Узбекистан
6/7
© Sputnik / Амир Исаев

К середине дня в село Лангари Шох начали прибывать представители властей. Размер ущерба еще только предстоит оценить.

© Sputnik / Амир Исаев

По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона создана комиссия во главе с премьер-министром республики.

По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона создана комиссия во главе с премьер-министром республики. - Sputnik Узбекистан
7/7
© Sputnik / Амир Исаев

По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона создана комиссия во главе с премьер-министром республики.

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