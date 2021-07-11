https://uz.sputniknews.ru/20210711/a-pro-kamery-to-zabyli-v-tashoblasti-prestupniki-spalilis-pri-ograblenii-19628575.html

В Ташобласти горе-воры "спалились" при краже магазина — видео

В Ташобласти горе-воры "спалились" при краже магазина — видео

На запись с камер видеонаблюдения обратили внимание сотрудники ГУВД. 11.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-11T12:03+0500

2021-07-11T12:03+0500

2021-07-11T14:53+0500

общество

видеонаблюдение

камера

воры

гувд ташкента

ограбление

кража

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1d/19462712_0:242:3210:2048_1920x0_80_0_0_b474bc029c04959978989730f0e8190a.jpg

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Ташкентской области двое преступников попытались обокрасть магазин. Преступники подъехали к месту "Х" на автомобиле Captiva.Сначала из машины вышла девушка, а затем и сам водитель авто. Оба направились внутрь здания. Пока мужчина отвлекал внимание продавца, злоумышленница прятала под одежду продукцию с прилавка.По мнению злоумышленников, схема была идеальная. Однако они забыли про камеры видеонаблюдения. Ролик распространился в соцсетях и вызвал широкий общественный резонанс. На видео обратили внимание в том числе в столичном ГУВД.По данным правоохранителей, никаких заявлений о подобных инцидентах в участок не поступало. Несмотря на это, в ГУВД изучили ролик и по номеру авто установили водителя и владельца машины. Мужчину вызвали в участок. Тот рассказал, что инцидент случился около 9 вечера 26 июня в магазине, который находится на улице Равнак в Ташкентском районе Ташобласти. Позднее в ГУВД также обратился владелец магазина — он подтвердил факт кражи и оценил размер нанесенного ущерба в 225 тысяч сумов.Ведется доследственная проверка.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеонаблюдение, камера, воры, гувд ташкента, ограбление, кража, ташкент