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В Ташобласти горе-воры "спалились" при краже магазина — видео
В Ташобласти горе-воры "спалились" при краже магазина — видео
На запись с камер видеонаблюдения обратили внимание сотрудники ГУВД. 11.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-11T12:03+0500
2021-07-11T14:53+0500
общество
видеонаблюдение
камера
воры
гувд ташкента
ограбление
кража
ташкент
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Ташкентской области двое преступников попытались обокрасть магазин. Преступники подъехали к месту "Х" на автомобиле Captiva.Сначала из машины вышла девушка, а затем и сам водитель авто. Оба направились внутрь здания. Пока мужчина отвлекал внимание продавца, злоумышленница прятала под одежду продукцию с прилавка.По мнению злоумышленников, схема была идеальная. Однако они забыли про камеры видеонаблюдения. Ролик распространился в соцсетях и вызвал широкий общественный резонанс. На видео обратили внимание в том числе в столичном ГУВД.По данным правоохранителей, никаких заявлений о подобных инцидентах в участок не поступало. Несмотря на это, в ГУВД изучили ролик и по номеру авто установили водителя и владельца машины. Мужчину вызвали в участок. Тот рассказал, что инцидент случился около 9 вечера 26 июня в магазине, который находится на улице Равнак в Ташкентском районе Ташобласти. Позднее в ГУВД также обратился владелец магазина — он подтвердил факт кражи и оценил размер нанесенного ущерба в 225 тысяч сумов.Ведется доследственная проверка.
ташкент
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видеонаблюдение, камера, воры, гувд ташкента, ограбление, кража, ташкент

В Ташобласти горе-воры "спалились" при краже магазина — видео

12:03 11.07.2021 (обновлено: 14:53 11.07.2021)
431
© Sputnik / Владимир БарановКамера наблюдения
Камера наблюдения - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2021
© Sputnik / Владимир Баранов
На запись с камер видеонаблюдения обратили внимание сотрудники ГУВД.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Ташкентской области двое преступников попытались обокрасть магазин. Преступники подъехали к месту "Х" на автомобиле Captiva.
Сначала из машины вышла девушка, а затем и сам водитель авто. Оба направились внутрь здания. Пока мужчина отвлекал внимание продавца, злоумышленница прятала под одежду продукцию с прилавка.
По мнению злоумышленников, схема была идеальная. Однако они забыли про камеры видеонаблюдения.
Ролик распространился в соцсетях и вызвал широкий общественный резонанс.
На видео обратили внимание в том числе в столичном ГУВД.
По данным правоохранителей, никаких заявлений о подобных инцидентах в участок не поступало. Несмотря на это, в ГУВД изучили ролик и по номеру авто установили водителя и владельца машины.

"Автомобиль марки "Captiva" (госномер 01 D 080 NA) принадлежит 30-летней Азизе Д., но на основании доверенности транспортным средством периодически управляет ее брат, 41-летний Анвар Д", — сообщили правоохранители.

Мужчину вызвали в участок. Тот рассказал, что инцидент случился около 9 вечера 26 июня в магазине, который находится на улице Равнак в Ташкентском районе Ташобласти.
Позднее в ГУВД также обратился владелец магазина — он подтвердил факт кражи и оценил размер нанесенного ущерба в 225 тысяч сумов.
Ведется доследственная проверка.
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