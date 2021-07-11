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Израильтянам запретили путешествовать в Узбекистан и Беларусь
Израильтянам запретили путешествовать в Узбекистан и Беларусь
Власти расширили список стран, куда гражданам запрещено совершать поездки. 11.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-11T17:30+0500
2021-07-11T17:32+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Гражданам Израиля запретили путешествовать в Узбекистан и Беларусь. Минздрав страны связал свое решение с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 в этих двух государствах.Новые меры вступят в силу с завтрашнего дня, 12 июля. Ранее власти Израиля запретили своим гражданам поездки в Мексику, Аргентину, Бразилию, Индию, ЮАР и Россию.Что касается граждан перечисленных стран, то по приезде в Израиль они должны пройти 10-дневный карантин. Даже если уже переболели или сделали прививку от коронавируса.Напомним: в конце июня в Израиле повторно ввели масочный режим, который ранее был отменен. Как и остальные коронавирусные ограничения.Теперь же требования вернули. Правда, снова есть исключения: дети до 7 лет и лица с ограниченными возможностями не обязаны носить маски.
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пандемия, коронавирус covid-19, путешествие, израиль, узбекистан

Израильтянам запретили путешествовать в Узбекистан и Беларусь

17:30 11.07.2021 (обновлено: 17:32 11.07.2021)
1610
© Fotolia / NicoElNinoСемья с чемоданами в аэропорту
Семья с чемоданами в аэропорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2021
© Fotolia / NicoElNino
Власти расширили список стран, куда гражданам запрещено совершать поездки.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Гражданам Израиля запретили путешествовать в Узбекистан и Беларусь.
Минздрав страны связал свое решение с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 в этих двух государствах.
Новые меры вступят в силу с завтрашнего дня, 12 июля. Ранее власти Израиля запретили своим гражданам поездки в Мексику, Аргентину, Бразилию, Индию, ЮАР и Россию.
Однако во всех ситуациях есть исключения. Каждый подобный случай будет рассматривать специальная комиссия, которая в итоге может разрешить человеку посетить одно из восьми государств.
Что касается граждан перечисленных стран, то по приезде в Израиль они должны пройти 10-дневный карантин. Даже если уже переболели или сделали прививку от коронавируса.
Напомним: в конце июня в Израиле повторно ввели масочный режим, который ранее был отменен. Как и остальные коронавирусные ограничения.
Теперь же требования вернули. Правда, снова есть исключения: дети до 7 лет и лица с ограниченными возможностями не обязаны носить маски.
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