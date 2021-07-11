https://uz.sputniknews.ru/20210711/izrailtyanam-zapretili-puteshestvovat-v-uzbekistan-i-belarus-19635790.html

Израильтянам запретили путешествовать в Узбекистан и Беларусь

Израильтянам запретили путешествовать в Узбекистан и Беларусь

Власти расширили список стран, куда гражданам запрещено совершать поездки. 11.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-11T17:30+0500

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общество

пандемия

коронавирус covid-19

путешествие

израиль

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Гражданам Израиля запретили путешествовать в Узбекистан и Беларусь. Минздрав страны связал свое решение с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 в этих двух государствах.Новые меры вступят в силу с завтрашнего дня, 12 июля. Ранее власти Израиля запретили своим гражданам поездки в Мексику, Аргентину, Бразилию, Индию, ЮАР и Россию.Что касается граждан перечисленных стран, то по приезде в Израиль они должны пройти 10-дневный карантин. Даже если уже переболели или сделали прививку от коронавируса.Напомним: в конце июня в Израиле повторно ввели масочный режим, который ранее был отменен. Как и остальные коронавирусные ограничения.Теперь же требования вернули. Правда, снова есть исключения: дети до 7 лет и лица с ограниченными возможностями не обязаны носить маски.

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пандемия, коронавирус covid-19, путешествие, израиль, узбекистан