https://uz.sputniknews.ru/20210711/prodavtsy-fruktov-ustroili-ponojovschinu-na-rynke-v-uzbekistane--est-jertvy-19634839.html

Продавцы фруктов устроили поножовщину на рынке под Ташкентом — есть жертвы

Продавцы фруктов устроили поножовщину на рынке под Ташкентом — есть жертвы

Один из участников конфликта умер в реанимационном отделении медицинского объединения Алмалыка. 11.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-11T16:31+0500

2021-07-11T16:31+0500

2021-07-11T16:33+0500

происшествия

алмалык

драка

рынок

фрукты

торговля

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. На дехканском рынке в Алмалыке произошла трагедия — в результате драки скончался 25-летний молодой человек.Выяснение отношений на словах вскоре переросло в драку. Козимжон ударил Баходира. На что Исмоил решил защитить брата, взял в руки столовый нож и вонзил его в грудь обидчика. Спасти пострадавшего не удалось. Он скончался в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" УК РУз. Ведется следствие.

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алмалык, драка, рынок, фрукты, торговля, узбекистан