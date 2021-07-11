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Продавцы фруктов устроили поножовщину на рынке под Ташкентом — есть жертвы
Продавцы фруктов устроили поножовщину на рынке под Ташкентом — есть жертвы
Один из участников конфликта умер в реанимационном отделении медицинского объединения Алмалыка. 11.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-11T16:31+0500
2021-07-11T16:31+0500
2021-07-11T16:33+0500
происшествия
алмалык
драка
рынок
фрукты
торговля
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. На дехканском рынке в Алмалыке произошла трагедия — в результате драки скончался 25-летний молодой человек.Выяснение отношений на словах вскоре переросло в драку. Козимжон ударил Баходира. На что Исмоил решил защитить брата, взял в руки столовый нож и вонзил его в грудь обидчика. Спасти пострадавшего не удалось. Он скончался в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" УК РУз. Ведется следствие.
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алмалык, драка, рынок, фрукты, торговля, узбекистан
Продавцы фруктов устроили поножовщину на рынке под Ташкентом — есть жертвы
16:31 11.07.2021 (обновлено: 16:33 11.07.2021)
Один из участников конфликта умер в реанимационном отделении медицинского объединения Алмалыка.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. На дехканском рынке в Алмалыке произошла трагедия — в результате драки скончался 25-летний молодой человек.
"8 июля на территории Алмалыкского дехканского рынка между продавцами фруктов братьями 29-летним Баходиром (имена изменены в интересах следствия) и 22-летним Исмоилом, а также 25-летним Козимом возник скандал в результате словесной перепалки", — рассказали
в МВД.
Выяснение отношений на словах вскоре переросло в драку. Козимжон ударил Баходира. На что Исмоил решил защитить брата, взял в руки столовый нож и вонзил его в грудь обидчика.
Спасти пострадавшего не удалось. Он скончался в реанимации.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" УК РУз.