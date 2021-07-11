https://uz.sputniknews.ru/20210711/uzbekistantsev-snova-potryaslo-za-zemletryaseniem-posledoval-aftershok-19627796.html

Узбекистанцев снова "потрясло": за землетрясением последовал афтершок

Узбекистанцев снова "потрясло": за землетрясением последовал афтершок

Центральную Азию продолжает трясти. Накануне в Таджикистане жертвами стихии стали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. 11.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-11T10:26+0500

2021-07-11T10:26+0500

2021-07-11T10:26+0500

происшествия

землетрясение

кыргызстан

таджикистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Жители Узбекистана вновь почувствовали землетрясение — на этот раз произошедшее в Кыргызстане.Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 276 километров в юго-восточном направлении.Подземные толчки ощутили жители Ферганы (3-4 балла, 40 километров) и Андижана (3 балла, 70 километров).Напомним: накануне на востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Стихия унесла жизни пяти человек. "Потрясло" в том числе жителей соседних стран. Так, движение земной коры почувствовали жители сразу девяти городов Узбекистана: Ферганы, Намангана, Андижана, Гулистана, Джазика, Ташкента, Самарканда, Термеза и Карши. После последовали афтершоки.

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землетрясение, кыргызстан, таджикистан, узбекистан