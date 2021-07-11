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Узбекистанцев снова "потрясло": за землетрясением последовал афтершок
Узбекистанцев снова "потрясло": за землетрясением последовал афтершок
Центральную Азию продолжает трясти. Накануне в Таджикистане жертвами стихии стали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. 11.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-11T10:26+0500
2021-07-11T10:26+0500
происшествия
землетрясение
кыргызстан
таджикистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Жители Узбекистана вновь почувствовали землетрясение — на этот раз произошедшее в Кыргызстане.Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 276 километров в юго-восточном направлении.Подземные толчки ощутили жители Ферганы (3-4 балла, 40 километров) и Андижана (3 балла, 70 километров).Напомним: накануне на востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Стихия унесла жизни пяти человек. "Потрясло" в том числе жителей соседних стран. Так, движение земной коры почувствовали жители сразу девяти городов Узбекистана: Ферганы, Намангана, Андижана, Гулистана, Джазика, Ташкента, Самарканда, Термеза и Карши. После последовали афтершоки.
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землетрясение, кыргызстан, таджикистан, узбекистан

Узбекистанцев снова "потрясло": за землетрясением последовал афтершок

10:26 11.07.2021
2474
© СС0 / Unsplash / NASAПланета Земля
Планета Земля - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2021
© СС0 / Unsplash / NASA
Центральную Азию продолжает трясти. Накануне в Таджикистане жертвами стихии стали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Жители Узбекистана вновь почувствовали землетрясение — на этот раз произошедшее в Кыргызстане.
"Десятого июля 2021 года в 21.05 по ташкентскому времени в Кыргызстане произошло землетрясение. Координаты землетрясения: 40,17 градусов северной широты; 72,16 градусов восточной долготы. Магнитуда М=4,3. Глубина 15 км", — говорится в сообщении Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 276 километров в юго-восточном направлении.
Подземные толчки ощутили жители Ферганы (3-4 балла, 40 километров) и Андижана (3 балла, 70 километров).
Напомним: накануне на востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Стихия унесла жизни пяти человек.
"Потрясло" в том числе жителей соседних стран. Так, движение земной коры почувствовали жители сразу девяти городов Узбекистана: Ферганы, Намангана, Андижана, Гулистана, Джазика, Ташкента, Самарканда, Термеза и Карши.
После последовали афтершоки.
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