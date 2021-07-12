Победа Италии над Англией в финале Евро-2020. Как это было — фоторепортаж

Основное время матча закончилось вничью 1:1, и все решила серия пенальти.
Основное время матча закончилось вничью 1:1, и все решила серия пенальти.
Вратарь Италии Джанлуиджи Доннарумма и игрок сборной Англии Джон Стоунс борются за мяч во время финала Евро-2020.
Вратарь Италии Джанлуиджи Доннарумма и игрок сборной Англии Джон Стоунс борются за мяч во время финала Евро-2020.
3:2 — с таким счетом итальянцы победили в серии 11-метровых ударов.
На фото видно, как вратарь Италии Джанлуиджи Доннарумма спасает пенальти.
3:2 — с таким счетом итальянцы победили в серии 11-метровых ударов.
На фото видно, как вратарь Италии Джанлуиджи Доннарумма спасает пенальти.
Итальянец Доменико Берарди и Гарри Магуайра из Англии во время финала Евро-2020.
Итальянец Доменико Берарди и Гарри Магуайра из Англии во время финала Евро-2020.
Итальянская болельщица во время просмотра финала Евро-2020.
Игрок сборной Италии Алессандро Флоренци после победы команды на Евро-2020.
Игрок сборной Италии Алессандро Флоренци после победы команды на Евро-2020.
Итальянские болельщики старались поддержать свою команду, как могли.
Итальянские болельщики старались поддержать свою команду, как могли.
В итоге — победа. Долгожданная победа!
В итоге — победа. Долгожданная победа!
Тренер сборной Италии Роберто Манчини празднует победу с футболистом Леонардо Бонуччи.
Тренер сборной Италии Роберто Манчини празднует победу с футболистом Леонардо Бонуччи.
Марко Верратти, Джованни Ди Лоренцо и Чиро Иммобиле празднуют победу с трофеем после финального матча Евро-2020.
Марко Верратти, Джованни Ди Лоренцо и Чиро Иммобиле празднуют победу с трофеем после финального матча Евро-2020.
Англия впервые в истории была так близка к победе на Евро. А Италия, в свою очередь, завоевала этот трофей во второй раз — первый был в 1968 году.
Англия впервые в истории была так близка к победе на Евро. А Италия, в свою очередь, завоевала этот трофей во второй раз — первый был в 1968 году.
В этом году итальянцам есть чем гордиться — страна в один год выиграла Евровидение и чемпионат Европы.
В этом году итальянцам есть чем гордиться — страна в один год выиграла Евровидение и чемпионат Европы.
Болельщики Италии празднуют победу в Риме.
Болельщики Италии празднуют победу в Риме.
Итальянцы размахивают флагами у Колизея в Риме.
Итальянцы размахивают флагами у Колизея в Риме.
Игрок сборной Италии Джорджо Кьеллини с кубком выходит из автобуса у отеля Parco dei Principi после победы на Евро-2020.
Игрок сборной Италии Джорджо Кьеллини с кубком выходит из автобуса у отеля Parco dei Principi после победы на Евро-2020.