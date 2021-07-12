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Победа Италии над Англией в финале Евро-2020. Как это было — фоторепортаж
Победа Италии над Англией в финале Евро-2020. Как это было — фоторепортаж
Сборная Италии обыграла Англию на чемпионате Европы по футболу. Финал получился не просто напряженным, а разрывным, ведь оба соперника шли "ноздря в ноздрю". 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
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Победа Италии над Англией в финале Евро-2020. Как это было — фоторепортаж

14:55 12.07.2021 (обновлено: 19:38 12.07.2021)
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Сборная Италии обыграла Англию на чемпионате Европы по футболу. Финал получился не просто напряженным, а разрывным, ведь оба соперника шли "ноздря в ноздрю".
© AP Photo / Michael Regan

Основное время матча закончилось вничью 1:1, и все решила серия пенальти.

Основное время матча закончилось вничью 1:1, и все решила серия пенальти. - Sputnik Узбекистан
1/15
© AP Photo / Michael Regan

Основное время матча закончилось вничью 1:1, и все решила серия пенальти.

© AP Photo / John Sibley

Вратарь Италии Джанлуиджи Доннарумма и игрок сборной Англии Джон Стоунс борются за мяч во время финала Евро-2020.

Вратарь Италии Джанлуиджи Доннарумма и игрок сборной Англии Джон Стоунс борются за мяч во время финала Евро-2020. - Sputnik Узбекистан
2/15
© AP Photo / John Sibley

Вратарь Италии Джанлуиджи Доннарумма и игрок сборной Англии Джон Стоунс борются за мяч во время финала Евро-2020.

© AP Photo / John Sibley

3:2 — с таким счетом итальянцы победили в серии 11-метровых ударов.

На фото видно, как вратарь Италии Джанлуиджи Доннарумма спасает пенальти.

3:2 — с таким счетом итальянцы победили в серии 11-метровых ударов.На фото видно, как вратарь Италии Джанлуиджи Доннарумма спасает пенальти. - Sputnik Узбекистан
3/15
© AP Photo / John Sibley

3:2 — с таким счетом итальянцы победили в серии 11-метровых ударов.

На фото видно, как вратарь Италии Джанлуиджи Доннарумма спасает пенальти.

© AP Photo / Laurence Griffiths

Итальянец Доменико Берарди и Гарри Магуайра из Англии во время финала Евро-2020.

Итальянец Доменико Берарди и Гарри Магуайра из Англии во время финала Евро-2020. - Sputnik Узбекистан
4/15
© AP Photo / Laurence Griffiths

Итальянец Доменико Берарди и Гарри Магуайра из Англии во время финала Евро-2020.

© REUTERS / Yara Nardi

Итальянская болельщица во время просмотра финала Евро-2020.

Итальянская болельщица во время просмотра финала Евро-2020. - Sputnik Узбекистан
5/15
© REUTERS / Yara Nardi

Итальянская болельщица во время просмотра финала Евро-2020.

© REUTERS / Pool / Facundo Arrizabalaga

Игрок сборной Италии Алессандро Флоренци после победы команды на Евро-2020.

Игрок сборной Италии Алессандро Флоренци после победы команды на Евро-2020. - Sputnik Узбекистан
6/15
© REUTERS / Pool / Facundo Arrizabalaga

Игрок сборной Италии Алессандро Флоренци после победы команды на Евро-2020.

© AP Photo / Andy Rain

Итальянские болельщики старались поддержать свою команду, как могли.

Итальянские болельщики старались поддержать свою команду, как могли. - Sputnik Узбекистан
7/15
© AP Photo / Andy Rain

Итальянские болельщики старались поддержать свою команду, как могли.

© AP Photo / Laurence Griffiths

В итоге — победа. Долгожданная победа!

В итоге — победа. Долгожданная победа! - Sputnik Узбекистан
8/15
© AP Photo / Laurence Griffiths

В итоге — победа. Долгожданная победа!

© AP Photo / Carl Recine

Тренер сборной Италии Роберто Манчини празднует победу с футболистом Леонардо Бонуччи.

Тренер сборной Италии Роберто Манчини празднует победу с футболистом Леонардо Бонуччи. - Sputnik Узбекистан
9/15
© AP Photo / Carl Recine

Тренер сборной Италии Роберто Манчини празднует победу с футболистом Леонардо Бонуччи.

© Andy Rain

Марко Верратти, Джованни Ди Лоренцо и Чиро Иммобиле празднуют победу с трофеем после финального матча Евро-2020.

Марко Верратти, Джованни Ди Лоренцо и Чиро Иммобиле празднуют победу с трофеем после финального матча Евро-2020. - Sputnik Узбекистан
10/15
© Andy Rain

Марко Верратти, Джованни Ди Лоренцо и Чиро Иммобиле празднуют победу с трофеем после финального матча Евро-2020.

© AP Photo / Andy Rain

Англия впервые в истории была так близка к победе на Евро. А Италия, в свою очередь, завоевала этот трофей во второй раз — первый был в 1968 году.

Англия впервые в истории была так близка к победе на Евро. А Италия, в свою очередь, завоевала этот трофей во второй раз — первый был в 1968 году. - Sputnik Узбекистан
11/15
© AP Photo / Andy Rain

Англия впервые в истории была так близка к победе на Евро. А Италия, в свою очередь, завоевала этот трофей во второй раз — первый был в 1968 году.

© AP Photo / Luca Bruno

В этом году итальянцам есть чем гордиться — страна в один год выиграла Евровидение и чемпионат Европы.

В этом году итальянцам есть чем гордиться — страна в один год выиграла Евровидение и чемпионат Европы. - Sputnik Узбекистан
12/15
© AP Photo / Luca Bruno

В этом году итальянцам есть чем гордиться — страна в один год выиграла Евровидение и чемпионат Европы.

© AP Photo / Alessandra Tarantino

Болельщики Италии празднуют победу в Риме.

Болельщики Италии празднуют победу в Риме. - Sputnik Узбекистан
13/15
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Болельщики Италии празднуют победу в Риме.

© AP Photo / Alessandra Tarantino

Итальянцы размахивают флагами у Колизея в Риме.

Итальянцы размахивают флагами у Колизея в Риме. - Sputnik Узбекистан
14/15
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Итальянцы размахивают флагами у Колизея в Риме.

© REUTERS / Alberto Lingria

Игрок сборной Италии Джорджо Кьеллини с кубком выходит из автобуса у отеля Parco dei Principi после победы на Евро-2020.

Игрок сборной Италии Джорджо Кьеллини с кубком выходит из автобуса у отеля Parco dei Principi после победы на Евро-2020. - Sputnik Узбекистан
15/15
© REUTERS / Alberto Lingria

Игрок сборной Италии Джорджо Кьеллини с кубком выходит из автобуса у отеля Parco dei Principi после победы на Евро-2020.

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