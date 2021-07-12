https://uz.sputniknews.ru/20210712/djaxongir-atadjanov-zavershit-kareru-politika-i-dast-kontsert-19638175.html
Джахонгир Атаджанов завершит карьеру политика и даст концерт — видео
Джахонгир Атаджанов завершит карьеру политика и даст концерт — видео
В январе этого года бывший узбекский артист заявил о намерении стать президентом. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T11:38+0500
2021-07-12T11:38+0500
2021-07-12T11:56+0500
общество
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политик
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Бывший артист Джахонгир Атаджанов выступил с новым сенсационным заявлением: он покидает политику. К завершению политической деятельности подтолкнула семья.По словам экс-певца, все, что он делал в последнее время, сильно сказывалось на здоровье его родителей.Атаджанов извинился перед всеми коллегами за принятое решение. Также он объявил о том, что даст в этом году концерт в честь матери.В феврале Атаджанов уже заявлял о намерении покинуть политическую партию, которая была создана специально для его выдвижения в президенты Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210120/Kane-Uest-po-uzbekski-Dzhakhongir-Atadzhanov-zayavil-o-namerenii-stat-prezidentom-15825689.html
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певец, политик, узбекистан
Джахонгир Атаджанов завершит карьеру политика и даст концерт — видео
11:38 12.07.2021 (обновлено: 11:56 12.07.2021)
В январе этого года бывший узбекский артист заявил о намерении стать президентом.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Бывший артист Джахонгир Атаджанов выступил с новым сенсационным заявлением: он покидает политику. К завершению политической деятельности подтолкнула семья.
По словам экс-певца, все, что он делал в последнее время, сильно сказывалось на здоровье его родителей.
Атаджанов извинился перед всеми коллегами за принятое решение. Также он объявил о том, что даст в этом году концерт в честь матери.
В феврале Атаджанов уже заявлял о намерении покинуть политическую партию, которая была создана специально для его выдвижения в президенты Узбекистана.