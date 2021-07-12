https://uz.sputniknews.ru/20210712/eldor-shomurodov-o-detstve-zvezdnom-puti-i-buduschem-uzbekskogo-futbola--video-19648078.html
Элдор Шомуродов о детстве, звездном пути и будущем узбекского футбола — видео
Элдор Шомуродов о детстве, звездном пути и будущем узбекского футбола — видео
Футболист сборной Узбекистана и форвард "Дженоа" Элдор Шомуродов дал большое интервью, в котором откровенно рассказал свою историю успеха. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T17:25+0500
2021-07-12T17:25+0500
2021-07-12T17:41+0500
спорт
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футболист
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Сегодня Шомуродов — один из самых желанных спортсменов, за которого готовы бороться лучшие футбольные клубы мира. Итальянское издание Tuttosport прозвало Шомуродова "узбекским Месси". И не случайно. Им восхищаются как миллионы болельщиков, так и коллеги "по полю".Как пробиться наверх, стать звездой Российской Премьер-Лиги, познакомиться с великим тренером Жозе Моуринью? В каком клубе мечтает оказаться Элдор и на что он готов ради того, чтобы сборная Узбекистана пробилась на ЧМ? С какими трудностями сталкиваются молодые футболисты Узбекистана?В интервью популярному каналу "КраСава" узбекистанец рассказал о своем детстве, нелегком спортивном пути, о планах, целях и будущем узбекского футбола.
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элдор шомуродов, футболист, футбол, спорт, узбекистан
Элдор Шомуродов о детстве, звездном пути и будущем узбекского футбола — видео
17:25 12.07.2021 (обновлено: 17:41 12.07.2021)
Футболист сборной Узбекистана и форвард "Дженоа" Элдор Шомуродов дал большое интервью, в котором откровенно рассказал свою историю успеха.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Сегодня Шомуродов — один из самых желанных спортсменов, за которого готовы бороться лучшие футбольные клубы мира.
Итальянское издание Tuttosport прозвало Шомуродова "узбекским Месси". И не случайно. Им восхищаются как миллионы болельщиков, так и коллеги "по полю".
Недавно спортсменом заинтересовался туринский "Ювентус", который увидел в Шомуродове замену самому Криштиану Роналду.
Как пробиться наверх, стать звездой Российской Премьер-Лиги, познакомиться с великим тренером Жозе Моуринью? В каком клубе мечтает оказаться Элдор и на что он готов ради того, чтобы сборная Узбекистана пробилась на ЧМ? С какими трудностями сталкиваются молодые футболисты Узбекистана?
В интервью популярному каналу "КраСава" узбекистанец рассказал о своем детстве, нелегком спортивном пути, о планах, целях и будущем узбекского футбола.