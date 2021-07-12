https://uz.sputniknews.ru/20210712/eldor-shomurodov-o-detstve-zvezdnom-puti-i-buduschem-uzbekskogo-futbola--video-19648078.html

Элдор Шомуродов о детстве, звездном пути и будущем узбекского футбола — видео

Элдор Шомуродов о детстве, звездном пути и будущем узбекского футбола — видео

Футболист сборной Узбекистана и форвард "Дженоа" Элдор Шомуродов дал большое интервью, в котором откровенно рассказал свою историю успеха. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T17:25+0500

2021-07-12T17:25+0500

2021-07-12T17:41+0500

спорт

элдор шомуродов

футболист

футбол

спорт

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18912285_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_b10db676ca1109c1d101ae8fa7a2079d.jpg

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Сегодня Шомуродов — один из самых желанных спортсменов, за которого готовы бороться лучшие футбольные клубы мира. Итальянское издание Tuttosport прозвало Шомуродова "узбекским Месси". И не случайно. Им восхищаются как миллионы болельщиков, так и коллеги "по полю".Как пробиться наверх, стать звездой Российской Премьер-Лиги, познакомиться с великим тренером Жозе Моуринью? В каком клубе мечтает оказаться Элдор и на что он готов ради того, чтобы сборная Узбекистана пробилась на ЧМ? С какими трудностями сталкиваются молодые футболисты Узбекистана?В интервью популярному каналу "КраСава" узбекистанец рассказал о своем детстве, нелегком спортивном пути, о планах, целях и будущем узбекского футбола.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

элдор шомуродов, футболист, футбол, спорт, узбекистан