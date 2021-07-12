https://uz.sputniknews.ru/20210712/glava-mid-uzbekistana-otpravitsya-v-dushanbe-19650652.html

Глава МИД Узбекистана отправится в Душанбе

Глава МИД Узбекистана отправится в Душанбе

Участники дискуссий обменяются мнениями по вопросам содействия ШОС процессу политического урегулирования ситуации в Афганистане. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T19:23+0500

2021-07-12T19:23+0500

2021-07-12T19:23+0500

политика

мид узбекистана

душанбе

абдулазиз камилов

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В столице Таджикистана 13-14 июля 2021 года состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества,делегация. Делегация Узбекистана во главе с Абдулазизом Камиловым также примет участие в глобальном форуме. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.В повестке встречи - обсуждение хода подготовки к предстоящим мероприятиям в рамках организации. Участники дискуссий обменяются мнениями по вопросам содействия ШОС процессу политического урегулирования ситуации в Афганистане.

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мид узбекистана, душанбе, абдулазиз камилов