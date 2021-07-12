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Глава МИД Узбекистана отправится в Душанбе
Глава МИД Узбекистана отправится в Душанбе
Участники дискуссий обменяются мнениями по вопросам содействия ШОС процессу политического урегулирования ситуации в Афганистане. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T19:23+0500
2021-07-12T19:23+0500
политика
мид узбекистана
душанбе
абдулазиз камилов
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В столице Таджикистана 13-14 июля 2021 года состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества,делегация. Делегация Узбекистана во главе с Абдулазизом Камиловым также примет участие в глобальном форуме. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.В повестке встречи - обсуждение хода подготовки к предстоящим мероприятиям в рамках организации. Участники дискуссий обменяются мнениями по вопросам содействия ШОС процессу политического урегулирования ситуации в Афганистане.
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мид узбекистана, душанбе, абдулазиз камилов

Глава МИД Узбекистана отправится в Душанбе

19:23 12.07.2021
447
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
Участники дискуссий обменяются мнениями по вопросам содействия ШОС процессу политического урегулирования ситуации в Афганистане.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В столице Таджикистана 13-14 июля 2021 года состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества,делегация. Делегация Узбекистана во главе с Абдулазизом Камиловым также примет участие в глобальном форуме. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.
В повестке встречи - обсуждение хода подготовки к предстоящим мероприятиям в рамках организации.
Участники дискуссий обменяются мнениями по вопросам содействия ШОС процессу политического урегулирования ситуации в Афганистане.
Для справки:

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.

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