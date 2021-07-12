Глава МИД Узбекистана отправится в Душанбе

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В столице Таджикистана 13-14 июля 2021 года состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества,делегация. Делегация Узбекистана во главе с Абдулазизом Камиловым также примет участие в глобальном форуме. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.В повестке встречи - обсуждение хода подготовки к предстоящим мероприятиям в рамках организации. Участники дискуссий обменяются мнениями по вопросам содействия ШОС процессу политического урегулирования ситуации в Афганистане.
Участники дискуссий обменяются мнениями по вопросам содействия ШОС процессу политического урегулирования ситуации в Афганистане.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В столице Таджикистана 13-14 июля 2021 года состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества,делегация. Делегация Узбекистана во главе с Абдулазизом Камиловым также примет участие в глобальном форуме. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.
В повестке встречи - обсуждение хода подготовки к предстоящим мероприятиям в рамках организации.
Участники дискуссий обменяются мнениями по вопросам содействия ШОС процессу политического урегулирования ситуации в Афганистане.
Для справки:
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.