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https://uz.sputniknews.ru/20210712/kitayskaya-kompaniya-pristupila-k-stroitelstvu-namangan-new-city-19642594.html
Китайская компания приступила к строительству Namangan New City
Китайская компания приступила к строительству Namangan New City
Китайским инвесторам выделено 16 гектаров. Здесь будет построено 56 жилых домов, школа, детский сад и больница. Стоимость данного этапа составляет 120... 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T14:42+0500
2021-07-12T15:03+0500
экономика
наманганская область
строительство
китай
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Китайская компания Namangan Hua Cheng Estate Development приступила к реализации первого этапа строительства Namangan New City, сообщает пресс-служба областного хокимията.Китайским инвесторам выделена площадь в 16 гектаров. Здесь будет построено 56 жилых домов на 3 100 квартир, а также школа, детский сад и больница. Стоимость данного этапа составляет 120 миллионов долларов. Накануне прошла церемония закладки первого камня. По данным областной администрации, проект Namangan New City является одним из крупнейших в стране. Его общая площадь составит 558 гектаров. Расположится он на границе Давлатабадского и Туракурганского районов.В общей сложности здесь планируется построить свыше 250 жилых домов в девять и шестнадцать этажей, более тридцати торговых комплексов, а также школы, высшие образовательные учреждения, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры. При возведении будет применена концепция "умный город".Совместно с Китаем в 2021-2022 годах в области планируется реализовать 27 совместных инвестиционных проектов в сфере промышленности и услуг на сумму 468 млн долларов. В результате будет создано 7 814 новых рабочих мест.Это уже не первая попытка построить в Наманганской области свой City. В сентябре прошлого года глава региона Шавкат Абдураззаков отказался от его возведения в черте областного центра.В планах было построить его на месте махаллей "Фуркат" и "Гулистан", однако местные жители решительно выступили против сноса своих домов. Тогда им вместо предыдущего проекта представили новые инициативы, в том числе благоустройство микрорайонов в районе и асфальтирование дорог.
https://uz.sputniknews.ru/20191217/Unikalno-i-bez-podzemnykh-parkovok-novye-plany-po-Bukhara-City---foto-13029756.html
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наманганская область, строительство, китай

Китайская компания приступила к строительству Namangan New City

14:42 12.07.2021 (обновлено: 15:03 12.07.2021)
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© Пресс-служба хокимията Наманганской областиЗакладка камня Namangan New City
Закладка камня Namangan New City - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
© Пресс-служба хокимията Наманганской области
Китайским инвесторам выделено 16 гектаров. Здесь будет построено 56 жилых домов, школа, детский сад и больница. Стоимость данного этапа составляет 120 миллионов долларов.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Китайская компания Namangan Hua Cheng Estate Development приступила к реализации первого этапа строительства Namangan New City, сообщает пресс-служба областного хокимията.
Китайским инвесторам выделена площадь в 16 гектаров. Здесь будет построено 56 жилых домов на 3 100 квартир, а также школа, детский сад и больница. Стоимость данного этапа составляет 120 миллионов долларов. Накануне прошла церемония закладки первого камня.
По данным областной администрации, проект Namangan New City является одним из крупнейших в стране. Его общая площадь составит 558 гектаров. Расположится он на границе Давлатабадского и Туракурганского районов.
© Пресс-служба хокимията Наманганской областиСтартовало строительство Namangan New City.
Стартовало строительство Namangan New City. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
Стартовало строительство Namangan New City.
© Пресс-служба хокимията Наманганской области
В общей сложности здесь планируется построить свыше 250 жилых домов в девять и шестнадцать этажей, более тридцати торговых комплексов, а также школы, высшие образовательные учреждения, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры. При возведении будет применена концепция "умный город".

"В последние годы между Наманганской областью и Китайской Народной Республикой развиваются инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество. По итогам 2020 года внешнеторговый оборот составил 214,4 млн долларов. При этом экспорт составил 43 млн, остальное — импорт", — говорится в сообщении.

Совместно с Китаем в 2021-2022 годах в области планируется реализовать 27 совместных инвестиционных проектов в сфере промышленности и услуг на сумму 468 млн долларов. В результате будет создано 7 814 новых рабочих мест.
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Это уже не первая попытка построить в Наманганской области свой City. В сентябре прошлого года глава региона Шавкат Абдураззаков отказался от его возведения в черте областного центра.
В планах было построить его на месте махаллей "Фуркат" и "Гулистан", однако местные жители решительно выступили против сноса своих домов. Тогда им вместо предыдущего проекта представили новые инициативы, в том числе благоустройство микрорайонов в районе и асфальтирование дорог.
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