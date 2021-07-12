Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210712/milliarder-richard-brenson-uspeshno-sovershil-kosmicheskoe-puteshestvie--zavorajivayuschee-video-19639833.html
Миллиардер Ричард Брэнсон успешно совершил космическое путешествие — завораживающее видео
Миллиардер Ричард Брэнсон успешно совершил космическое путешествие — завораживающее видео
Во время перелета космолет поднялся на высоту 86 км. Летательный аппарат Virgin Group достиг скорости около трех махов. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T12:40+0500
2021-07-12T12:43+0500
в мире
аэрокосмическая промышленность
космос
америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0c/19639723_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_20e274e19961ae27ff19423ba88a65f3.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В штате Нью-Мексико с космопорта "Америка" поднялся в небо космолет и успешно вернулся на Землю после полета к границе атмосферы планеты. В космическом путешествии принял участие миллиардер, председатель правления Virgin Group Ричард Брэнсон. Об этом свидетельствует трансляция полета на сайте компании.По информации международного конгломерата, во время перелета летательный аппарат поднялся на высоту 86 км. Все шесть членов экипажа корабля на несколько минут испытали на себе невесомость. Затем Unity-22 вновь вошел в плотные слои атмосферы. Он совершил посадку в космопорту.Отмечается, что в ходе часового полета летательный космолет достиг скорости около трех махов.Кроме Брэнсона, на борту Unity-22 также находились пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ведущий инженер Virgin Group Колин Беннет, ответственная за исследования Сириша Бандла и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0c/19639723_118:0:718:450_1920x0_80_0_0_556de6763b346177088a9ff487d008e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
аэрокосмическая промышленность, космос, америка

Миллиардер Ричард Брэнсон успешно совершил космическое путешествие — завораживающее видео

12:40 12.07.2021 (обновлено: 12:43 12.07.2021)
134
© Virgin GroupРичард Брэнсон совершил полет в космос
Ричард Брэнсон совершил полет в космос - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
© Virgin Group
Во время перелета космолет поднялся на высоту 86 км. Летательный аппарат Virgin Group достиг скорости около трех махов.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В штате Нью-Мексико с космопорта "Америка" поднялся в небо космолет и успешно вернулся на Землю после полета к границе атмосферы планеты. В космическом путешествии принял участие миллиардер, председатель правления Virgin Group Ричард Брэнсон. Об этом свидетельствует трансляция полета на сайте компании.
По информации международного конгломерата, во время перелета летательный аппарат поднялся на высоту 86 км. Все шесть членов экипажа корабля на несколько минут испытали на себе невесомость. Затем Unity-22 вновь вошел в плотные слои атмосферы. Он совершил посадку в космопорту.
Отмечается, что в ходе часового полета летательный космолет достиг скорости около трех махов.
© Virgin GroupЭкипаж Virgin Group
Экипаж Virgin Group - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
Экипаж Virgin Group
© Virgin Group
Кроме Брэнсона, на борту Unity-22 также находились пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ведущий инженер Virgin Group Колин Беннет, ответственная за исследования Сириша Бандла и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:27В Узбекистане нет афганцев, незаконно перешедших границу, заявили в Ташкенте
13:07Асадов: Узбекистан не планирует вступать в ОДКБ
12:59Ташкент не вмешивается в столкновения внутри Афганистана — Асадов
12:42Узбекистан ждет Борреля на конференции стран Центральной и Южной Азии
12:40Миллиардер Ричард Брэнсон успешно совершил космическое путешествие — завораживающее видео
12:20Узбекистан "поставит эксперимент" над международными перевозками
11:57В Туркменистане вице-премьером по финансам и экономике стал сын Бердымухамедова
11:46В Узбекистан прибудут президент Афганистана и премьер-министр Пакистана
11:38Джахонгир Атаджанов завершит карьеру политика и даст концерт — видео
11:33После российской вакцины Венгрия злит Европу "русской АЭС"
10:55Что будет после бегства американцев из Афганистана
10:51Туркменистан опроверг сообщения о стягивании войск к границе с Афганистаном
10:29Иранский авиалайнер не смог приземлиться в Ташкенте из-за властей Туркменистана
09:56В Москве молитва в Курбан-хайит пройдет только в Соборной мечети и без прихожан
09:34В Ташкенте патрульный автомобиль попал в ДТП — комментарий ГУВД
ВчераРазруха и руины: Таджикистан оправляется от мощнейшего землетрясения — фото
ВчераUzbekistan Airways запустила "багажную" акцию для любителей Турции
ВчераИзраильтянам запретили путешествовать в Узбекистан и Беларусь
ВчераЖивущие у границы с Афганистаном узбекистанцы: для нас это уже привычно, как полет мухи
ВчераПродавцы фруктов устроили поножовщину на рынке под Ташкентом — есть жертвы