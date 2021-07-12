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Миллиардер Ричард Брэнсон успешно совершил космическое путешествие — завораживающее видео
Миллиардер Ричард Брэнсон успешно совершил космическое путешествие — завораживающее видео
Во время перелета космолет поднялся на высоту 86 км. Летательный аппарат Virgin Group достиг скорости около трех махов. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T12:40+0500
2021-07-12T12:40+0500
2021-07-12T12:43+0500
в мире
аэрокосмическая промышленность
космос
америка
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В штате Нью-Мексико с космопорта "Америка" поднялся в небо космолет и успешно вернулся на Землю после полета к границе атмосферы планеты. В космическом путешествии принял участие миллиардер, председатель правления Virgin Group Ричард Брэнсон. Об этом свидетельствует трансляция полета на сайте компании.По информации международного конгломерата, во время перелета летательный аппарат поднялся на высоту 86 км. Все шесть членов экипажа корабля на несколько минут испытали на себе невесомость. Затем Unity-22 вновь вошел в плотные слои атмосферы. Он совершил посадку в космопорту.Отмечается, что в ходе часового полета летательный космолет достиг скорости около трех махов.Кроме Брэнсона, на борту Unity-22 также находились пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ведущий инженер Virgin Group Колин Беннет, ответственная за исследования Сириша Бандла и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.
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аэрокосмическая промышленность, космос, америка
Миллиардер Ричард Брэнсон успешно совершил космическое путешествие — завораживающее видео
12:40 12.07.2021 (обновлено: 12:43 12.07.2021)
Во время перелета космолет поднялся на высоту 86 км. Летательный аппарат Virgin Group достиг скорости около трех махов.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
В штате Нью-Мексико с космопорта "Америка" поднялся в небо космолет и успешно вернулся на Землю после полета к границе атмосферы планеты. В космическом путешествии принял участие миллиардер, председатель правления Virgin Group Ричард Брэнсон. Об этом свидетельствует трансляция полета на сайте
компании.
По информации международного конгломерата, во время перелета летательный аппарат поднялся на высоту 86 км. Все шесть членов экипажа корабля на несколько минут испытали на себе невесомость. Затем Unity-22 вновь вошел в плотные слои атмосферы. Он совершил посадку в космопорту.
Отмечается, что в ходе часового полета летательный космолет достиг скорости около трех махов.
Кроме Брэнсона, на борту Unity-22 также находились пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ведущий инженер Virgin Group Колин Беннет, ответственная за исследования Сириша Бандла и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.