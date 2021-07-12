Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
ОДКБ нужно срочно принимать меры по нейтрализации угроз из Афганистана — посол Беларуси
14:37 12.07.2021 (обновлено: 14:56 12.07.2021)
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© AP Photo / Mirwais KhanВооруженные люди в Афганистане
© AP Photo / Mirwais Khan
Ситуация в Афганистане остается напряженной. В пятницу "Талибан"* объявил о контроле над 85% афганской территории.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Организации Договора о коллективной безопасности необходимо срочно принимать конкретные меры по нейтрализации угроз, исходящих с территории Афганистана.
Об в интервью РИА Новости заявил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.
Дипломат отметил, что ситуация в Афганистане после вывода американских войск — одна из приоритетных тем на площадке ОДКБ.
"Прозвучавшие выводы неутешительны: вывод с территории страны иностранных войск будет способствовать дальнейшей деградации обстановки и может послужить дополнительным импульсом к переносу террористической деятельности боевиков в страны Центральной Азии, да и, что скрывать, поближе к территории России. Собственно, это мы сейчас и наблюдаем", — сказал Семашко.
Посол подчеркнул, что "в этой обстановке и с учетом прогнозов развития ситуации ОДКБ необходимо срочно принимать конкретные меры по нейтрализации угроз, исходящих с территории Афганистана".
Это нужно ради обеспечения безопасности стран-членов ОДКБ.
"Политическое решение этой, волнующей не только ОДКБ, проблемы лежит в сфере уже межафганского диалога", — добавил Семашко.
Ранее Таджикистан попросил ОДКБ помочь справиться с вызовами со стороны Афганистана.
Ситуация в регионе остается нестабильной — идет активное противостояние правительственных сил с представителями "Талибана"*.
Эскалация напряженности происходит на фоне вывода американских войск, который должен завершиться до 11 сентября.
Боевики радикального движения развернули наступление на крупные города и уже овладели значительными территориями в сельских районах.
В дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы захватили пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменистаном.
На данный момент, "Талибан"* контролирует 85% афганской территории. Об этом в пятницу сообщили сами экстремисты.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран