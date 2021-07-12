Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210712/odkb-nujno-srochno-prinimat-mery-po-neytralizatsii-ugroz-iz-afganistana--posol-belarusi-19642843.html
ОДКБ нужно срочно принимать меры по нейтрализации угроз из Афганистана — посол Беларуси
ОДКБ нужно срочно принимать меры по нейтрализации угроз из Афганистана — посол Беларуси
Ситуация в Афганистане остается напряженной. В пятницу "Талибан"* объявил о контроле над 85% афганской территории. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T14:37+0500
2021-07-12T14:56+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
радикальное движение "талибан"
одкб
беларусь
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/09/19614716_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_12b90107d71303635076aed4054bc097.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Организации Договора о коллективной безопасности необходимо срочно принимать конкретные меры по нейтрализации угроз, исходящих с территории Афганистана.Об в интервью РИА Новости заявил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.Дипломат отметил, что ситуация в Афганистане после вывода американских войск — одна из приоритетных тем на площадке ОДКБ. Посол подчеркнул, что "в этой обстановке и с учетом прогнозов развития ситуации ОДКБ необходимо срочно принимать конкретные меры по нейтрализации угроз, исходящих с территории Афганистана".Это нужно ради обеспечения безопасности стран-членов ОДКБ.Ранее Таджикистан попросил ОДКБ помочь справиться с вызовами со стороны Афганистана.Ситуация в регионе остается нестабильной — идет активное противостояние правительственных сил с представителями "Талибана"*. Эскалация напряженности происходит на фоне вывода американских войск, который должен завершиться до 11 сентября.Боевики радикального движения развернули наступление на крупные города и уже овладели значительными территориями в сельских районах.В дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы захватили пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменистаном. На данный момент, "Талибан"* контролирует 85% афганской территории. Об этом в пятницу сообщили сами экстремисты.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210709/taliban2021-gruppirovka-ili-uje-gosudarstvo-19619204.html
беларусь
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/09/19614716_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_05329ab790a5ace3d18a613227470ceb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
радикальное движение "талибан", одкб, беларусь, афганистан

ОДКБ нужно срочно принимать меры по нейтрализации угроз из Афганистана — посол Беларуси

14:37 12.07.2021 (обновлено: 14:56 12.07.2021)
250
© AP Photo / Mirwais KhanВооруженные люди в Афганистане
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
© AP Photo / Mirwais Khan
Ситуация в Афганистане остается напряженной. В пятницу "Талибан"* объявил о контроле над 85% афганской территории.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Организации Договора о коллективной безопасности необходимо срочно принимать конкретные меры по нейтрализации угроз, исходящих с территории Афганистана.
Об в интервью РИА Новости заявил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.
Дипломат отметил, что ситуация в Афганистане после вывода американских войск — одна из приоритетных тем на площадке ОДКБ.
"Прозвучавшие выводы неутешительны: вывод с территории страны иностранных войск будет способствовать дальнейшей деградации обстановки и может послужить дополнительным импульсом к переносу террористической деятельности боевиков в страны Центральной Азии, да и, что скрывать, поближе к территории России. Собственно, это мы сейчас и наблюдаем", — сказал Семашко.
Посол подчеркнул, что "в этой обстановке и с учетом прогнозов развития ситуации ОДКБ необходимо срочно принимать конкретные меры по нейтрализации угроз, исходящих с территории Афганистана".
Это нужно ради обеспечения безопасности стран-членов ОДКБ.
"Политическое решение этой, волнующей не только ОДКБ, проблемы лежит в сфере уже межафганского диалога", — добавил Семашко.
Ранее Таджикистан попросил ОДКБ помочь справиться с вызовами со стороны Афганистана.
Ситуация в регионе остается нестабильной — идет активное противостояние правительственных сил с представителями "Талибана"*.
Эскалация напряженности происходит на фоне вывода американских войск, который должен завершиться до 11 сентября.
Боевики радикального движения развернули наступление на крупные города и уже овладели значительными территориями в сельских районах.
В дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы захватили пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменистаном.
На данный момент, "Талибан"* контролирует 85% афганской территории. Об этом в пятницу сообщили сами экстремисты.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
"Талибан"*—2021: группировка или уже государство?
9 июля, 20:31
1292
000001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:13Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев
20:22Узбекистан отправит в Иран текстиля на пять млн долларов
19:33Чем грозит Узбекистану и другим странам ЦА появление там американских военных баз — Лавров
19:23Глава МИД Узбекистана отправится в Душанбе
19:08Подписаны соглашения с компанией из ОАЭ по двум солнечным электростанциям
19:03В пяти городах Узбекистана откроются центры по изучению корейского языка
18:24Российские дипломаты переведены из Афганистана в Узбекистан - МИД
18:09В Мининноваций стартовала прививочная кампания против коронавируса среди сотрудников
17:34В Ташкенте на два дня перекроют несколько центральных улиц
17:25Элдор Шомуродов о детстве, звездном пути и будущем узбекского футбола — видео
17:23В Узбекистане завершились военные учения совместно с РФ
17:02Расул Кушербаев привился китайско-узбекской вакциной
16:55Никто в ЦА не хочет стать заложником политики США — Лавров
16:15В Узбекистане усовершенствуют деятельность детских школ музыки и искусств
16:07Узбекские бизнесмены уходят в торговлю
15:41ЦИК Узбекистана пригласил миссию наблюдателей ШОС на выборы президента
15:09Доклад ОЗХО об "отравлении Навального" указал на организаторов
15:00Новые финансовые компании выйдут на рынок Узбекистана — ЦБ
14:55Победа Италии над Англией в финале Евро-2020. Как это было — фоторепортаж
14:42Китайская компания приступила к строительству Namangan New City