https://uz.sputniknews.ru/20210712/odkb-nujno-srochno-prinimat-mery-po-neytralizatsii-ugroz-iz-afganistana--posol-belarusi-19642843.html

ОДКБ нужно срочно принимать меры по нейтрализации угроз из Афганистана — посол Беларуси

ОДКБ нужно срочно принимать меры по нейтрализации угроз из Афганистана — посол Беларуси

Ситуация в Афганистане остается напряженной. В пятницу "Талибан"* объявил о контроле над 85% афганской территории. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T14:37+0500

2021-07-12T14:37+0500

2021-07-12T14:56+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

радикальное движение "талибан"

одкб

беларусь

афганистан

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Организации Договора о коллективной безопасности необходимо срочно принимать конкретные меры по нейтрализации угроз, исходящих с территории Афганистана.Об в интервью РИА Новости заявил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.Дипломат отметил, что ситуация в Афганистане после вывода американских войск — одна из приоритетных тем на площадке ОДКБ. Посол подчеркнул, что "в этой обстановке и с учетом прогнозов развития ситуации ОДКБ необходимо срочно принимать конкретные меры по нейтрализации угроз, исходящих с территории Афганистана".Это нужно ради обеспечения безопасности стран-членов ОДКБ.Ранее Таджикистан попросил ОДКБ помочь справиться с вызовами со стороны Афганистана.Ситуация в регионе остается нестабильной — идет активное противостояние правительственных сил с представителями "Талибана"*. Эскалация напряженности происходит на фоне вывода американских войск, который должен завершиться до 11 сентября.Боевики радикального движения развернули наступление на крупные города и уже овладели значительными территориями в сельских районах.В дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы захватили пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменистаном. На данный момент, "Талибан"* контролирует 85% афганской территории. Об этом в пятницу сообщили сами экстремисты.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210709/taliban2021-gruppirovka-ili-uje-gosudarstvo-19619204.html

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радикальное движение "талибан", одкб, беларусь, афганистан