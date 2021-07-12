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Асадов: Узбекистан не планирует вступать в ОДКБ
Асадов: Узбекистан не планирует вступать в ОДКБ
Пресс-секретарь Шавката Мирзиёева заявил на брифинге о том, что нынешняя ситуация не подталкивает Узбекистан к рассмотрению вопроса о вступлении в ОДКБ. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. На традиционном брифинге в Ташкенте Шерзод Асадов ответил на наиболее важные вопросы журналистов, в том числе о том, планирует ли Узбекистан вступление в ОДКБ.По словам пресс-секретаря Шавката Мирзиёева, подобных предложений от стран-участниц организации не поступало, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
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шерзод асадов, одкб, узбекистан

Асадов: Узбекистан не планирует вступать в ОДКБ

13:07 12.07.2021 (обновлено: 13:15 12.07.2021)
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© Sputnik / Амир Исаев / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности: Таджикистана, России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении и флаг ОДКБ (справа налево)
Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности: Таджикистана, России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении и флаг ОДКБ (справа налево) - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
© Sputnik / Амир Исаев
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Пресс-секретарь Шавката Мирзиёева заявил на брифинге о том, что нынешняя ситуация не подталкивает Узбекистан к рассмотрению вопроса о вступлении в ОДКБ.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. На традиционном брифинге в Ташкенте Шерзод Асадов ответил на наиболее важные вопросы журналистов, в том числе о том, планирует ли Узбекистан вступление в ОДКБ.
По словам пресс-секретаря Шавката Мирзиёева, подобных предложений от стран-участниц организации не поступало, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Мы не получали предложений по членству в ОДКБ. Плюс нашим законом запрещено создание военных баз и вступление в такие организации".

Пресс-секретарь президента Узбекистана, замглавы его администрации Шерзод Асадов - Sputnik Узбекистан
Шерзод Асадов
Пресс-секретарь президента Узбекистана
Историческая справка:

Пятнадцатого мая 1992 года Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали в Ташкенте договор о коллективной безопасности (ДКБ). Азербайджан подписал документ 24 сентября 1993-го, Грузия — 9 сентября 1993 года, Беларусь — 31 декабря 1993-го. В 1999-м Узбекистан не стал продлевать свое участие в договоре.

В 2006 году Узбекистан восстановил членство в ОДКБ, но уже в 2012-м приостановил свое участие в организации.

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