https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-moskve-molitva-v-kurban-xayit-proydet-tolko-v-sobornoy-mecheti-i-bez-prixojan-19637380.html

В Москве молитва в Курбан-хайит пройдет только в Соборной мечети и без прихожан

В Москве молитва в Курбан-хайит пройдет только в Соборной мечети и без прихожан

Решение о проведении молитв в регионах РФ местные духовные управления будут принимать самостоятельно в зависимости от эпидситуации. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T09:56+0500

2021-07-12T09:56+0500

2021-07-12T10:08+0500

россия

курбан-хайит

курбан-байрам

москва

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Духовное управления мусульман (ДУМ) РФ постановило провести праздничную молитву в Курбан-байрам в столице России только в Московской соборной мечети без прихожан из-за эпидемиологической обстановки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя совета улемов, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. По информации муфтия, решение о проведении молитв в регионах РФ местные духовные управления будут принимать самостоятельно в зависимости от эпидситуации. "Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, а также постановлению Правительства Москвы (приложение №1), в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман (МРОМ) праздничный намаз проводить не рекомендуется", — информируется в богословском заключении на канале Ильдара Аляутдинова.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (Ид аль-Адха) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа по исламскому лунному календарю и продолжается три дня. В 2021-м он начнется 20 июля.

https://uz.sputniknews.ru/20200801/14682453.html

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курбан-хайит, курбан-байрам, москва