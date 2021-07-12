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В Москве молитва в Курбан-хайит пройдет только в Соборной мечети и без прихожан
В Москве молитва в Курбан-хайит пройдет только в Соборной мечети и без прихожан
Решение о проведении молитв в регионах РФ местные духовные управления будут принимать самостоятельно в зависимости от эпидситуации. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T09:56+0500
2021-07-12T10:08+0500
россия
курбан-хайит
курбан-байрам
москва
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Духовное управления мусульман (ДУМ) РФ постановило провести праздничную молитву в Курбан-байрам в столице России только в Московской соборной мечети без прихожан из-за эпидемиологической обстановки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя совета улемов, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. По информации муфтия, решение о проведении молитв в регионах РФ местные духовные управления будут принимать самостоятельно в зависимости от эпидситуации. "Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, а также постановлению Правительства Москвы (приложение №1), в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман (МРОМ) праздничный намаз проводить не рекомендуется", — информируется в богословском заключении на канале Ильдара Аляутдинова.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (Ид аль-Адха) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа по исламскому лунному календарю и продолжается три дня. В 2021-м он начнется 20 июля.
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курбан-хайит, курбан-байрам, москва

В Москве молитва в Курбан-хайит пройдет только в Соборной мечети и без прихожан

09:56 12.07.2021 (обновлено: 10:08 12.07.2021)
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© Sputnik / Глеб Киселев / Перейти в фотобанкМосковская соборная мечеть открылась после реконструкции
Московская соборная мечеть открылась после реконструкции - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
© Sputnik / Глеб Киселев
/
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Решение о проведении молитв в регионах РФ местные духовные управления будут принимать самостоятельно в зависимости от эпидситуации.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Духовное управления мусульман (ДУМ) РФ постановило провести праздничную молитву в Курбан-байрам в столице России только в Московской соборной мечети без прихожан из-за эпидемиологической обстановки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя совета улемов, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
По информации муфтия, решение о проведении молитв в регионах РФ местные духовные управления будут принимать самостоятельно в зависимости от эпидситуации.
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"Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, а также постановлению Правительства Москвы (приложение №1), в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман (МРОМ) праздничный намаз проводить не рекомендуется", — информируется в богословском заключении на канале Ильдара Аляутдинова.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (Ид аль-Адха) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа по исламскому лунному календарю и продолжается три дня. В 2021-м он начнется 20 июля.
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