https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-surxandarinskoy-oblasti-mujchina-porezal-sebya-vozle-zdaniya-uvd-19642360.html

В Сурхандарьинской области мужчина порезал себя возле здания УВД

В Сурхандарьинской области мужчина порезал себя возле здания УВД

В ОВД подчеркнули, что гражданин был пьян. Когда он пришел в себя, то сожалел о случившемся. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T14:10+0500

2021-07-12T14:10+0500

2021-07-12T14:15+0500

происшествия

овд

сурхандарьинская область

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В УВД Сурхандарьинской области прокомментировали распространившееся в соцсети видео, на котором мужчина режет себя лезвием. Делает это он напротив здания силовой структуры.Все происходило еще в апреле этого года. Житель Музрабатского района, который ранее был неоднократно судим за кражу, хулиганство и разбой, прибыл в местное ОВД на профилактическую беседу с сотрудниками ведомства. Однако конструктивный диалог не удался, и гражданин вышел из себя. При этом в ОВД отмечают, что мужчина был пьян. Служители правопорядка попытались успокоить разгорячившегося гражданина, но не успели сделать этого до того, как он вдруг достал лезвие и принялся резать сам себя.Спустя некоторое время житель пришел в себя и сожалел о случившемся.

сурхандарьинская область

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овд, сурхандарьинская область, узбекистан