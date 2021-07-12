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В Сурхандарьинской области мужчина порезал себя возле здания УВД
В Сурхандарьинской области мужчина порезал себя возле здания УВД
В ОВД подчеркнули, что гражданин был пьян. Когда он пришел в себя, то сожалел о случившемся. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T14:10+0500
2021-07-12T14:15+0500
происшествия
овд
сурхандарьинская область
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В УВД Сурхандарьинской области прокомментировали распространившееся в соцсети видео, на котором мужчина режет себя лезвием. Делает это он напротив здания силовой структуры.Все происходило еще в апреле этого года. Житель Музрабатского района, который ранее был неоднократно судим за кражу, хулиганство и разбой, прибыл в местное ОВД на профилактическую беседу с сотрудниками ведомства. Однако конструктивный диалог не удался, и гражданин вышел из себя. При этом в ОВД отмечают, что мужчина был пьян. Служители правопорядка попытались успокоить разгорячившегося гражданина, но не успели сделать этого до того, как он вдруг достал лезвие и принялся резать сам себя.Спустя некоторое время житель пришел в себя и сожалел о случившемся.
сурхандарьинская область
узбекистан
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овд, сурхандарьинская область, узбекистан

В Сурхандарьинской области мужчина порезал себя возле здания УВД

14:10 12.07.2021 (обновлено: 14:15 12.07.2021)
579
© СС0 / Unsplash / David BallewНож
Нож - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
© СС0 / Unsplash / David Ballew
В ОВД подчеркнули, что гражданин был пьян. Когда он пришел в себя, то сожалел о случившемся.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В УВД Сурхандарьинской области прокомментировали распространившееся в соцсети видео, на котором мужчина режет себя лезвием. Делает это он напротив здания силовой структуры.
Все происходило еще в апреле этого года. Житель Музрабатского района, который ранее был неоднократно судим за кражу, хулиганство и разбой, прибыл в местное ОВД на профилактическую беседу с сотрудниками ведомства. Однако конструктивный диалог не удался, и гражданин вышел из себя. При этом в ОВД отмечают, что мужчина был пьян. Служители правопорядка попытались успокоить разгорячившегося гражданина, но не успели сделать этого до того, как он вдруг достал лезвие и принялся резать сам себя.
Спустя некоторое время житель пришел в себя и сожалел о случившемся.
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