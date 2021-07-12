https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-tashkent-pribyl-pervyy-zamministra-inostrannyx-del-nepala-19641962.html

В Ташкент прибыл первый замминистра иностранных дел Непала

В Ташкент прибыл первый замминистра иностранных дел Непала

Бхарат Ража Подял примет участие в Международной конференции высокого уровня, которая пройдет в столице Узбекистана в июле. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T13:54+0500

2021-07-12T13:54+0500

2021-07-12T14:02+0500

политика

непал

конференция

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Глава МИД Узбекистан Абдулазиз Камилов принял первого замминистра иностранных дел Непала Бхарата Ража Подяла. Он прибыл в Ташкент для участия в Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения стран в политической, торгово-экономической, туристической и культурно-гуманитарной сферах.Кроме того, представители обеих республик подчеркнули готовность к продолжению взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.Камилов отметил, что Узбекистан намерен усилить укрепление торгово-экономических связей между Центральной и Южной Азией, в том числе и с Непалом. Бхарат Ража Подял в свою очередь подчеркнул, что придает огромное значение предстоящей конференции, так как ее результаты поспособствуют сближению двух регионов.

https://uz.sputniknews.ru/20160322/2101083.html

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непал, конференция, ташкент, узбекистан