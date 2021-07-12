https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-tashkent-pribyl-pervyy-zamministra-inostrannyx-del-nepala-19641962.html
В Ташкент прибыл первый замминистра иностранных дел Непала
В Ташкент прибыл первый замминистра иностранных дел Непала
Бхарат Ража Подял примет участие в Международной конференции высокого уровня, которая пройдет в столице Узбекистана в июле. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T13:54+0500
2021-07-12T13:54+0500
2021-07-12T14:02+0500
политика
непал
конференция
ташкент
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0c/19641931_0:60:1024:636_1920x0_80_0_0_76f3544a06df0f4ed8e790f9a40a2fd4.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Глава МИД Узбекистан Абдулазиз Камилов принял первого замминистра иностранных дел Непала Бхарата Ража Подяла. Он прибыл в Ташкент для участия в Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения стран в политической, торгово-экономической, туристической и культурно-гуманитарной сферах.Кроме того, представители обеих республик подчеркнули готовность к продолжению взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.Камилов отметил, что Узбекистан намерен усилить укрепление торгово-экономических связей между Центральной и Южной Азией, в том числе и с Непалом. Бхарат Ража Подял в свою очередь подчеркнул, что придает огромное значение предстоящей конференции, так как ее результаты поспособствуют сближению двух регионов.
https://uz.sputniknews.ru/20160322/2101083.html
непал
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0c/19641931_151:0:1024:655_1920x0_80_0_0_208597e9a2edfb5e3c5e96fac7667f55.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
непал, конференция, ташкент, узбекистан
В Ташкент прибыл первый замминистра иностранных дел Непала
13:54 12.07.2021 (обновлено: 14:02 12.07.2021)
Бхарат Ража Подял примет участие в Международной конференции высокого уровня, которая пройдет в столице Узбекистана в июле.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Глава МИД Узбекистан Абдулазиз Камилов принял первого замминистра иностранных дел Непала Бхарата Ража Подяла. Он прибыл в Ташкент для участия в Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", сообщает
пресс-служба МИД Узбекистана.
В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения стран в политической, торгово-экономической, туристической и культурно-гуманитарной сферах.
Кроме того, представители обеих республик подчеркнули готовность к продолжению взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.
Камилов отметил, что Узбекистан намерен усилить укрепление торгово-экономических связей между Центральной и Южной Азией, в том числе и с Непалом.
Бхарат Ража Подял в свою очередь подчеркнул, что придает огромное значение предстоящей конференции, так как ее результаты поспособствуют сближению двух регионов.