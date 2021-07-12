Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-tashkent-pribyl-pervyy-zamministra-inostrannyx-del-nepala-19641962.html
В Ташкент прибыл первый замминистра иностранных дел Непала
В Ташкент прибыл первый замминистра иностранных дел Непала
Бхарат Ража Подял примет участие в Международной конференции высокого уровня, которая пройдет в столице Узбекистана в июле. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T13:54+0500
2021-07-12T14:02+0500
политика
непал
конференция
ташкент
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0c/19641931_0:60:1024:636_1920x0_80_0_0_76f3544a06df0f4ed8e790f9a40a2fd4.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Глава МИД Узбекистан Абдулазиз Камилов принял первого замминистра иностранных дел Непала Бхарата Ража Подяла. Он прибыл в Ташкент для участия в Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения стран в политической, торгово-экономической, туристической и культурно-гуманитарной сферах.Кроме того, представители обеих республик подчеркнули готовность к продолжению взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.Камилов отметил, что Узбекистан намерен усилить укрепление торгово-экономических связей между Центральной и Южной Азией, в том числе и с Непалом. Бхарат Ража Подял в свою очередь подчеркнул, что придает огромное значение предстоящей конференции, так как ее результаты поспособствуют сближению двух регионов.
https://uz.sputniknews.ru/20160322/2101083.html
непал
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0c/19641931_151:0:1024:655_1920x0_80_0_0_208597e9a2edfb5e3c5e96fac7667f55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
непал, конференция, ташкент, узбекистан

В Ташкент прибыл первый замминистра иностранных дел Непала

13:54 12.07.2021 (обновлено: 14:02 12.07.2021)
314
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВ Ташкент прибыл первый замминистра иностранных дел Непала
В Ташкент прибыл первый замминистра иностранных дел Непала - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Бхарат Ража Подял примет участие в Международной конференции высокого уровня, которая пройдет в столице Узбекистана в июле.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Глава МИД Узбекистан Абдулазиз Камилов принял первого замминистра иностранных дел Непала Бхарата Ража Подяла. Он прибыл в Ташкент для участия в Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения стран в политической, торгово-экономической, туристической и культурно-гуманитарной сферах.
Столица Непала город Катманду - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2016
Политика
Непал официально получил статус партнера по диалогу ШОС
22 марта 2016, 11:59
37
Кроме того, представители обеих республик подчеркнули готовность к продолжению взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.
Камилов отметил, что Узбекистан намерен усилить укрепление торгово-экономических связей между Центральной и Южной Азией, в том числе и с Непалом.
Бхарат Ража Подял в свою очередь подчеркнул, что придает огромное значение предстоящей конференции, так как ее результаты поспособствуют сближению двух регионов.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:13Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев
20:22Узбекистан отправит в Иран текстиля на пять млн долларов
19:33Чем грозит Узбекистану и другим странам ЦА появление там американских военных баз — Лавров
19:23Глава МИД Узбекистана отправится в Душанбе
19:08Подписаны соглашения с компанией из ОАЭ по двум солнечным электростанциям
19:03В пяти городах Узбекистана откроются центры по изучению корейского языка
18:24Российские дипломаты переведены из Афганистана в Узбекистан - МИД
18:09В Мининноваций стартовала прививочная кампания против коронавируса среди сотрудников
17:34В Ташкенте на два дня перекроют несколько центральных улиц
17:25Элдор Шомуродов о детстве, звездном пути и будущем узбекского футбола — видео
17:23В Узбекистане завершились военные учения совместно с РФ
17:02Расул Кушербаев привился китайско-узбекской вакциной
16:55Никто в ЦА не хочет стать заложником политики США — Лавров
16:15В Узбекистане усовершенствуют деятельность детских школ музыки и искусств
16:07Узбекские бизнесмены уходят в торговлю
15:41ЦИК Узбекистана пригласил миссию наблюдателей ШОС на выборы президента
15:09Доклад ОЗХО об "отравлении Навального" указал на организаторов
15:00Новые финансовые компании выйдут на рынок Узбекистана — ЦБ
14:55Победа Италии над Англией в финале Евро-2020. Как это было — фоторепортаж
14:42Китайская компания приступила к строительству Namangan New City