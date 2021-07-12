https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-tashkente-na-dva-dnya-perekroyut-neskolko-tsentralnyx-ulits-19648693.html
В Ташкенте на два дня перекроют несколько центральных улиц
В Ташкенте на два дня перекроют несколько центральных улиц
Ограничительная мера связана с проведением Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Угрозы и возможности". 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T17:34+0500
2021-07-12T17:34+0500
2021-07-12T17:41+0500
общество
автомобилисты
перекрытие движения
ташкент
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В столице с 15 и 16 июля будут перекрыты улицы вокруг Tashkent City, сообщают в пресс-службе ГУВД Ташкента. По информации силового ведомства, ограничительная мера связана с проведением Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Угрозы и возможности".Локация перекрытия дорожных участков:Передвижение автомобилистов также могут локализовать и на прилегающих улицах, добавили в ГУВД. Во избежание пробок водителям рекомендовано использовать объездные пути.
ташкент
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MIA „Rosiya Segodnya“
автомобилисты, перекрытие движения, ташкент
В Ташкенте на два дня перекроют несколько центральных улиц
17:34 12.07.2021 (обновлено: 17:41 12.07.2021)
Ограничительная мера связана с проведением Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Угрозы и возможности".
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
В столице с 15 и 16 июля будут перекрыты улицы вокруг Tashkent City, сообщают
в пресс-службе ГУВД Ташкента.
По информации силового ведомства, ограничительная мера связана с проведением Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Угрозы и возможности".
Локация перекрытия дорожных участков:
улица Ислама Каримова: от улицы Бешагач до улицы Фуркат;
улица Фуркат: от улицы Ислама Каримова до улицы Навои;
улица Алмазар: часть улицы Бешагач до улицы Навои.
Передвижение автомобилистов также могут локализовать и на прилегающих улицах, добавили в ГУВД. Во избежание пробок водителям рекомендовано использовать объездные пути.