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В Ташкенте на два дня перекроют несколько центральных улиц
В Ташкенте на два дня перекроют несколько центральных улиц
Ограничительная мера связана с проведением Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Угрозы и возможности". 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T17:34+0500
2021-07-12T17:41+0500
общество
автомобилисты
перекрытие движения
ташкент
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В столице с 15 и 16 июля будут перекрыты улицы вокруг Tashkent City, сообщают в пресс-службе ГУВД Ташкента. По информации силового ведомства, ограничительная мера связана с проведением Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Угрозы и возможности".Локация перекрытия дорожных участков:Передвижение автомобилистов также могут локализовать и на прилегающих улицах, добавили в ГУВД. Во избежание пробок водителям рекомендовано использовать объездные пути.
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автомобилисты, перекрытие движения, ташкент

В Ташкенте на два дня перекроют несколько центральных улиц

17:34 12.07.2021 (обновлено: 17:41 12.07.2021)
746
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Знак объезда - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Ограничительная мера связана с проведением Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Угрозы и возможности".
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В столице с 15 и 16 июля будут перекрыты улицы вокруг Tashkent City, сообщают в пресс-службе ГУВД Ташкента.
По информации силового ведомства, ограничительная мера связана с проведением Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Угрозы и возможности".

Локация перекрытия дорожных участков:

улица Ислама Каримова: от улицы Бешагач до улицы Фуркат;
улица Фуркат: от улицы Ислама Каримова до улицы Навои;
улица Алмазар: часть улицы Бешагач до улицы Навои.
Передвижение автомобилистов также могут локализовать и на прилегающих улицах, добавили в ГУВД. Во избежание пробок водителям рекомендовано использовать объездные пути.
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