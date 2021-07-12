https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-tashkente-na-dva-dnya-perekroyut-neskolko-tsentralnyx-ulits-19648693.html

В Ташкенте на два дня перекроют несколько центральных улиц

В Ташкенте на два дня перекроют несколько центральных улиц

Ограничительная мера связана с проведением Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Угрозы и возможности". 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T17:34+0500

2021-07-12T17:34+0500

2021-07-12T17:41+0500

общество

автомобилисты

перекрытие движения

ташкент

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В столице с 15 и 16 июля будут перекрыты улицы вокруг Tashkent City, сообщают в пресс-службе ГУВД Ташкента. По информации силового ведомства, ограничительная мера связана с проведением Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Угрозы и возможности".Локация перекрытия дорожных участков:Передвижение автомобилистов также могут локализовать и на прилегающих улицах, добавили в ГУВД. Во избежание пробок водителям рекомендовано использовать объездные пути.

ташкент

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автомобилисты, перекрытие движения, ташкент