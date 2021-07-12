https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-tashkente-patrulnyy-avtomobil-popal-v-dtp--kommentariy-guvd-19637240.html

В Ташкенте патрульный автомобиль попал в ДТП — комментарий ГУВД

В Ташкенте патрульный автомобиль попал в ДТП — комментарий ГУВД

В происшествии никто не пострадал. Повреждение транспортных средств было незначительным. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T09:34+0500

2021-07-12T09:34+0500

2021-07-12T09:34+0500

происшествия

гувд ташкента

авария

дтп

ташкент

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В столице произошло ДТП с участием патрульного автомобиля. В ГУВД Ташкента прокомментировали инцидент.По данным правоохранительного ведомства, за рулем машины находился рядовой Асан Утаров, а также пассажир рядовой Жахонгир Зокиров. Авария произошла рядом с торговым комплексом "Чилонзор буюм савдо комплекси". Патрульный автомобиль столкнулся с едущим перед ним и неожиданно остановившимся авто Nexia-1.В ходе расследования выяснилось, что причиной ДТП стал пешеход. Он нарушил установленные правила и начал переход дороги. В этом момент водителю Nexia-1 пришлось применить экстренное торможение.Отмечается, что в происшествии никто не пострадал, а повреждение транспортных средств было незначительным. Ни одна из сторон не имела никаких возражений.В настоящее время данный факт изучается руководством ГУВД Ташкента.

https://uz.sputniknews.ru/20210214/Sotrudnik-DPS-ustroil-avariyu-v-Tashkente-15998256.html

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гувд ташкента, авария, дтп, ташкент