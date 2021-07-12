https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-tashkente-patrulnyy-avtomobil-popal-v-dtp--kommentariy-guvd-19637240.html
В Ташкенте патрульный автомобиль попал в ДТП — комментарий ГУВД
В Ташкенте патрульный автомобиль попал в ДТП — комментарий ГУВД
В происшествии никто не пострадал. Повреждение транспортных средств было незначительным. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T09:34+0500
2021-07-12T09:34+0500
2021-07-12T09:34+0500
происшествия
гувд ташкента
авария
дтп
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/10/18752212_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_4d3c6c3a079027ca5cb0bcab730e5372.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В столице произошло ДТП с участием патрульного автомобиля. В ГУВД Ташкента прокомментировали инцидент.По данным правоохранительного ведомства, за рулем машины находился рядовой Асан Утаров, а также пассажир рядовой Жахонгир Зокиров. Авария произошла рядом с торговым комплексом "Чилонзор буюм савдо комплекси". Патрульный автомобиль столкнулся с едущим перед ним и неожиданно остановившимся авто Nexia-1.В ходе расследования выяснилось, что причиной ДТП стал пешеход. Он нарушил установленные правила и начал переход дороги. В этом момент водителю Nexia-1 пришлось применить экстренное торможение.Отмечается, что в происшествии никто не пострадал, а повреждение транспортных средств было незначительным. Ни одна из сторон не имела никаких возражений.В настоящее время данный факт изучается руководством ГУВД Ташкента.
https://uz.sputniknews.ru/20210214/Sotrudnik-DPS-ustroil-avariyu-v-Tashkente-15998256.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/10/18752212_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_1f0a9a48c49693cf42f83a23d4d81b45.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гувд ташкента, авария, дтп, ташкент
В Ташкенте патрульный автомобиль попал в ДТП — комментарий ГУВД
В происшествии никто не пострадал. Повреждение транспортных средств было незначительным.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В столице произошло ДТП с участием патрульного автомобиля. В ГУВД Ташкента прокомментировали инцидент.
По данным правоохранительного ведомства, за рулем машины находился рядовой Асан Утаров, а также пассажир рядовой Жахонгир Зокиров.
Авария произошла рядом с торговым комплексом "Чилонзор буюм савдо комплекси". Патрульный автомобиль столкнулся с едущим перед ним и неожиданно остановившимся авто Nexia-1.
В ходе расследования выяснилось, что причиной ДТП стал пешеход. Он нарушил установленные правила и начал переход дороги. В этом момент водителю Nexia-1 пришлось применить экстренное торможение.
Отмечается, что в происшествии никто не пострадал, а повреждение транспортных средств было незначительным. Ни одна из сторон не имела никаких возражений.
В настоящее время данный факт изучается руководством ГУВД Ташкента.