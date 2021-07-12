Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-tashkente-patrulnyy-avtomobil-popal-v-dtp--kommentariy-guvd-19637240.html
В Ташкенте патрульный автомобиль попал в ДТП — комментарий ГУВД
В Ташкенте патрульный автомобиль попал в ДТП — комментарий ГУВД
В происшествии никто не пострадал. Повреждение транспортных средств было незначительным. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T09:34+0500
2021-07-12T09:34+0500
происшествия
гувд ташкента
авария
дтп
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/10/18752212_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_4d3c6c3a079027ca5cb0bcab730e5372.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В столице произошло ДТП с участием патрульного автомобиля. В ГУВД Ташкента прокомментировали инцидент.По данным правоохранительного ведомства, за рулем машины находился рядовой Асан Утаров, а также пассажир рядовой Жахонгир Зокиров. Авария произошла рядом с торговым комплексом "Чилонзор буюм савдо комплекси". Патрульный автомобиль столкнулся с едущим перед ним и неожиданно остановившимся авто Nexia-1.В ходе расследования выяснилось, что причиной ДТП стал пешеход. Он нарушил установленные правила и начал переход дороги. В этом момент водителю Nexia-1 пришлось применить экстренное торможение.Отмечается, что в происшествии никто не пострадал, а повреждение транспортных средств было незначительным. Ни одна из сторон не имела никаких возражений.В настоящее время данный факт изучается руководством ГУВД Ташкента.
https://uz.sputniknews.ru/20210214/Sotrudnik-DPS-ustroil-avariyu-v-Tashkente-15998256.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/10/18752212_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_1f0a9a48c49693cf42f83a23d4d81b45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
гувд ташкента, авария, дтп, ташкент

В Ташкенте патрульный автомобиль попал в ДТП — комментарий ГУВД

09:34 12.07.2021
1480
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДорожный знак на месте аварии
Дорожный знак на месте аварии - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
В происшествии никто не пострадал. Повреждение транспортных средств было незначительным.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В столице произошло ДТП с участием патрульного автомобиля. В ГУВД Ташкента прокомментировали инцидент.
По данным правоохранительного ведомства, за рулем машины находился рядовой Асан Утаров, а также пассажир рядовой Жахонгир Зокиров.
Авария произошла рядом с торговым комплексом "Чилонзор буюм савдо комплекси". Патрульный автомобиль столкнулся с едущим перед ним и неожиданно остановившимся авто Nexia-1.
Участники автомобильной аварии - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.02.2021
Общество
Сотрудник ДПС устроил аварию в Ташкенте
14 февраля, 20:10
2200
В ходе расследования выяснилось, что причиной ДТП стал пешеход. Он нарушил установленные правила и начал переход дороги. В этом момент водителю Nexia-1 пришлось применить экстренное торможение.
Отмечается, что в происшествии никто не пострадал, а повреждение транспортных средств было незначительным. Ни одна из сторон не имела никаких возражений.
В настоящее время данный факт изучается руководством ГУВД Ташкента.
000100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:27В Узбекистане нет афганцев, незаконно перешедших границу, заявили в Ташкенте
13:07Асадов: Узбекистан не планирует вступать в ОДКБ
12:59Ташкент не вмешивается в столкновения внутри Афганистана — Асадов
12:42Узбекистан ждет Борреля на конференции стран Центральной и Южной Азии
12:40Миллиардер Ричард Брэнсон успешно совершил космическое путешествие — завораживающее видео
12:20Узбекистан "поставит эксперимент" над международными перевозками
11:57В Туркменистане вице-премьером по финансам и экономике стал сын Бердымухамедова
11:46В Узбекистан прибудут президент Афганистана и премьер-министр Пакистана
11:38Джахонгир Атаджанов завершит карьеру политика и даст концерт — видео
11:33После российской вакцины Венгрия злит Европу "русской АЭС"
10:55Что будет после бегства американцев из Афганистана
10:51Туркменистан опроверг сообщения о стягивании войск к границе с Афганистаном
10:29Иранский авиалайнер не смог приземлиться в Ташкенте из-за властей Туркменистана
09:56В Москве молитва в Курбан-хайит пройдет только в Соборной мечети и без прихожан
09:34В Ташкенте патрульный автомобиль попал в ДТП — комментарий ГУВД
ВчераРазруха и руины: Таджикистан оправляется от мощнейшего землетрясения — фото
ВчераUzbekistan Airways запустила "багажную" акцию для любителей Турции
ВчераИзраильтянам запретили путешествовать в Узбекистан и Беларусь
ВчераЖивущие у границы с Афганистаном узбекистанцы: для нас это уже привычно, как полет мухи
ВчераПродавцы фруктов устроили поножовщину на рынке под Ташкентом — есть жертвы