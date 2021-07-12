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https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-turkmenistane-vitse-premerom-po-finansam-i-ekonomike-stal-syn-berdymuxamedova-19639147.html
В Туркменистане вице-премьером по финансам и экономике стал сын Бердымухамедова
В Туркменистане вице-премьером по финансам и экономике стал сын Бердымухамедова
Прежде возглавлявший этот пост Гадыргельды Мушшиков стал руководителем Центробанка вместо Мердана Аннадурдыева, получившего в феврале строгий выговор от... 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T11:57+0500
2021-07-12T11:57+0500
в мире
назначение
указ
гурбангулы бердымухамедов
туркменистан
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Лидер Туркменистана подписал указ о назначении вице-премьером по вопросам финансов и экономики Сердара Бердымухамедова, который приходится ему сыном. Прежде возглавлявший этот пост Гадыргельды Мушшиков стал руководителем Центробанка вместо Мердана Аннадурдыева, получившего в феврале строгий выговор от президента.Мушшиков также назначен управляющим Международным валютным фондом и главой Азиатского банка развития от Туркменистана.Другим указом главы государства Сердар Бердымухамедов освобожден от должности председателя Высшей контрольной палаты республики и выведен из состава Государственного совета безопасности. Также он стал новым представителем от Туркменистана в Экономическом совете стран.
https://uz.sputniknews.ru/20180608/prezident-turkmenistana-napisal-knigu-8450670.html
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назначение, указ, гурбангулы бердымухамедов, туркменистан

В Туркменистане вице-премьером по финансам и экономике стал сын Бердымухамедова

11:57 12.07.2021
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© Sputnik / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Сердар Бердымухамедов
 Сердар Бердымухамедов - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
© Sputnik / Александр Астафьев
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Прежде возглавлявший этот пост Гадыргельды Мушшиков стал руководителем Центробанка вместо Мердана Аннадурдыева, получившего в феврале строгий выговор от президента.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Лидер Туркменистана подписал указ о назначении вице-премьером по вопросам финансов и экономики Сердара Бердымухамедова, который приходится ему сыном.
Прежде возглавлявший этот пост Гадыргельды Мушшиков стал руководителем Центробанка вместо Мердана Аннадурдыева, получившего в феврале строгий выговор от президента.
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Мушшиков также назначен управляющим Международным валютным фондом и главой Азиатского банка развития от Туркменистана.
Другим указом главы государства Сердар Бердымухамедов освобожден от должности председателя Высшей контрольной палаты республики и выведен из состава Государственного совета безопасности. Также он стал новым представителем от Туркменистана в Экономическом совете стран.
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