https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-turkmenistane-vitse-premerom-po-finansam-i-ekonomike-stal-syn-berdymuxamedova-19639147.html

В Туркменистане вице-премьером по финансам и экономике стал сын Бердымухамедова

В Туркменистане вице-премьером по финансам и экономике стал сын Бердымухамедова

Прежде возглавлявший этот пост Гадыргельды Мушшиков стал руководителем Центробанка вместо Мердана Аннадурдыева, получившего в феврале строгий выговор от... 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T11:57+0500

2021-07-12T11:57+0500

2021-07-12T11:57+0500

в мире

назначение

указ

гурбангулы бердымухамедов

туркменистан

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Лидер Туркменистана подписал указ о назначении вице-премьером по вопросам финансов и экономики Сердара Бердымухамедова, который приходится ему сыном. Прежде возглавлявший этот пост Гадыргельды Мушшиков стал руководителем Центробанка вместо Мердана Аннадурдыева, получившего в феврале строгий выговор от президента.Мушшиков также назначен управляющим Международным валютным фондом и главой Азиатского банка развития от Туркменистана.Другим указом главы государства Сердар Бердымухамедов освобожден от должности председателя Высшей контрольной палаты республики и выведен из состава Государственного совета безопасности. Также он стал новым представителем от Туркменистана в Экономическом совете стран.

https://uz.sputniknews.ru/20180608/prezident-turkmenistana-napisal-knigu-8450670.html

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назначение, указ, гурбангулы бердымухамедов, туркменистан