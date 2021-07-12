https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-turkmenistane-vitse-premerom-po-finansam-i-ekonomike-stal-syn-berdymuxamedova-19639147.html
В Туркменистане вице-премьером по финансам и экономике стал сын Бердымухамедова
В Туркменистане вице-премьером по финансам и экономике стал сын Бердымухамедова
Прежде возглавлявший этот пост Гадыргельды Мушшиков стал руководителем Центробанка вместо Мердана Аннадурдыева, получившего в феврале строгий выговор от... 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T11:57+0500
2021-07-12T11:57+0500
2021-07-12T11:57+0500
в мире
назначение
указ
гурбангулы бердымухамедов
туркменистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0c/19639118_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_841b1962467d3a47a9d01094aa9c4279.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Лидер Туркменистана подписал указ о назначении вице-премьером по вопросам финансов и экономики Сердара Бердымухамедова, который приходится ему сыном. Прежде возглавлявший этот пост Гадыргельды Мушшиков стал руководителем Центробанка вместо Мердана Аннадурдыева, получившего в феврале строгий выговор от президента.Мушшиков также назначен управляющим Международным валютным фондом и главой Азиатского банка развития от Туркменистана.Другим указом главы государства Сердар Бердымухамедов освобожден от должности председателя Высшей контрольной палаты республики и выведен из состава Государственного совета безопасности. Также он стал новым представителем от Туркменистана в Экономическом совете стран.
https://uz.sputniknews.ru/20180608/prezident-turkmenistana-napisal-knigu-8450670.html
туркменистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0c/19639118_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_b871c748ee67b5c960281450a780710b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
назначение, указ, гурбангулы бердымухамедов, туркменистан
В Туркменистане вице-премьером по финансам и экономике стал сын Бердымухамедова
Прежде возглавлявший этот пост Гадыргельды Мушшиков стал руководителем Центробанка вместо Мердана Аннадурдыева, получившего в феврале строгий выговор от президента.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Лидер Туркменистана подписал
указ о назначении вице-премьером по вопросам финансов и экономики Сердара Бердымухамедова, который приходится ему сыном.
Прежде возглавлявший этот пост Гадыргельды Мушшиков стал руководителем Центробанка вместо Мердана Аннадурдыева, получившего в феврале строгий выговор от президента.
Мушшиков также назначен управляющим Международным валютным фондом и главой Азиатского банка развития от Туркменистана.
Другим указом главы государства Сердар Бердымухамедов освобожден от должности председателя Высшей контрольной палаты республики и выведен из состава Государственного совета безопасности. Также он стал новым представителем от Туркменистана в Экономическом совете стран.