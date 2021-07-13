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Самолет вылетел из Ташкента в Алматы, но не приземлился: что произошло

Самолет вылетел из Ташкента в Алматы, но не приземлился: что произошло

По данным сервиса Flightradar24, лайнер развернулся в тот момент, когда уже практически завершал свой полет. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

полет

самолет

алматы

погода

авиакомпания uzbekistan airways

ташкент

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Накануне самолет Airbus-320, совершавший полет по маршруту Ташкент—Алматы, был вынужден вернуться в аэропорт вылета.Об инциденте сообщила авиакомпания Uzbekistan Airways.Данное решение было принято в связи с резким ухудшением погоды в Казахстане, отметил авиаперевозчик.Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет развернулся в тот момент, когда уже практически завершал свой полет.После восстановления благоприятных погодных условий лайнер все же выполнил вылет.Напомним, что Uzbekistan Airways возобновила регулярные рейсы, в частности, в Казахстан в сентябре 2020-го.

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полет, самолет, алматы, погода, авиакомпания uzbekistan airways, ташкент