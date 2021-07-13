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Самолет вылетел из Ташкента в Алматы, но не приземлился: что произошло
Самолет вылетел из Ташкента в Алматы, но не приземлился: что произошло
По данным сервиса Flightradar24, лайнер развернулся в тот момент, когда уже практически завершал свой полет. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T09:47+0500
2021-07-13T10:09+0500
общество
полет
самолет
алматы
погода
авиакомпания uzbekistan airways
ташкент
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Накануне самолет Airbus-320, совершавший полет по маршруту Ташкент—Алматы, был вынужден вернуться в аэропорт вылета.Об инциденте сообщила авиакомпания Uzbekistan Airways.Данное решение было принято в связи с резким ухудшением погоды в Казахстане, отметил авиаперевозчик.Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет развернулся в тот момент, когда уже практически завершал свой полет.После восстановления благоприятных погодных условий лайнер все же выполнил вылет.Напомним, что Uzbekistan Airways возобновила регулярные рейсы, в частности, в Казахстан в сентябре 2020-го.
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полет, самолет, алматы, погода, авиакомпания uzbekistan airways, ташкент

Самолет вылетел из Ташкента в Алматы, но не приземлился: что произошло

09:47 13.07.2021 (обновлено: 10:09 13.07.2021)
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© СС0 / Unsplash / Dan GoldКрыло самолета
Крыло самолета - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
© СС0 / Unsplash / Dan Gold
По данным сервиса Flightradar24, лайнер развернулся в тот момент, когда уже практически завершал свой полет.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Накануне самолет Airbus-320, совершавший полет по маршруту Ташкент—Алматы, был вынужден вернуться в аэропорт вылета.
Об инциденте сообщила авиакомпания Uzbekistan Airways.
Данное решение было принято в связи с резким ухудшением погоды в Казахстане, отметил авиаперевозчик.
Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет развернулся в тот момент, когда уже практически завершал свой полет.
© Flightradar24Маршрут следования рейса HY763 / UZB763
Маршрут следования рейса HY763 / UZB763 - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
Маршрут следования рейса HY763 / UZB763
© Flightradar24
После восстановления благоприятных погодных условий лайнер все же выполнил вылет.
Напомним, что Uzbekistan Airways возобновила регулярные рейсы, в частности, в Казахстан в сентябре 2020-го.
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