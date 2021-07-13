Культура
Шедевры искусства Узбекистана соберут в коллекцию
15:33 13.07.2021 (обновлено: 15:37 13.07.2021)
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© Пресс-служба проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"Выйдет в свет уникальный альбом, посвященный шедеврам искусства Узбекистана
© Пресс-служба проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"
По словам авторов, издание нацелено на зарубежного читателя с тем, чтобы сформировать у него представление о самобытности традиционного и современного искусства Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В сентябре этого года состоится юбилейный V Конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана. К знаковой дате решили выпустить серию альбомов, куда войдут уникальные фотографии артефактов текстильного, изобразительного, а также искусства керамики республики.
Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали в пресс-службе проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира".
© Пресс-служба проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"Выйдет в свет уникальный альбом, посвященный шедеврам искусства Узбекистана
Выйдет в свет уникальный альбом, посвященный шедеврам искусства Узбекистана
© Пресс-служба проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"
Среди изображений как широко известные, так и малознакомые произведения живописи, графики и скульптуры из государственных музеев и частных коллекций, созданные за последние сто лет.
Каждое фото подписано. Причем авторы текстов — искусствоведы по тому или иному направлению.
© Пресс-служба проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"Выйдет в свет уникальный альбом, посвященный шедеврам искусства Узбекистана
Выйдет в свет уникальный альбом, посвященный шедеврам искусства Узбекистана
© Пресс-служба проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"
Каждый альбом состоит из трех масштабных тематических разделов, посвященных этапам развития искусства Узбекистана.
По словам авторов, издание нацелено на зарубежного читателя с тем, чтобы сформировать у него представление о самобытности традиционного и современного искусства Узбекистана.
© Пресс-служба проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"Выйдет в свет уникальный альбом, посвященный шедеврам искусства Узбекистана
Выйдет в свет уникальный альбом, посвященный шедеврам искусства Узбекистана
© Пресс-служба проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"
Для справки:
Исследовательские инициативы, реализуемые проектом "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", направлены на изучение, сохранение и популяризацию культурного наследия Узбекистана. Всемерную поддержку в реализации проектов оказывает международная нефтесервисная компания Eriell Group.