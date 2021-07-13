https://uz.sputniknews.ru/20210713/shedevry-iskusstva-uzbekistana-soberut-v-kollektsiyu-19661831.html

Шедевры искусства Узбекистана соберут в коллекцию

Шедевры искусства Узбекистана соберут в коллекцию

По словам авторов, издание нацелено на зарубежного читателя с тем, чтобы сформировать у него представление о самобытности традиционного и современного... 13.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-13T15:33+0500

2021-07-13T15:33+0500

2021-07-13T15:37+0500

культура

художники

презентация

культура

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0d/19659480_0:153:600:491_1920x0_80_0_0_98a687023d9de41fc334e0e57ef81a71.jpg

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В сентябре этого года состоится юбилейный V Конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана. К знаковой дате решили выпустить серию альбомов, куда войдут уникальные фотографии артефактов текстильного, изобразительного, а также искусства керамики республики. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали в пресс-службе проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира".Среди изображений как широко известные, так и малознакомые произведения живописи, графики и скульптуры из государственных музеев и частных коллекций, созданные за последние сто лет. Каждое фото подписано. Причем авторы текстов — искусствоведы по тому или иному направлению.Каждый альбом состоит из трех масштабных тематических разделов, посвященных этапам развития искусства Узбекистана.По словам авторов, издание нацелено на зарубежного читателя с тем, чтобы сформировать у него представление о самобытности традиционного и современного искусства Узбекистана.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

художники, презентация, культура, узбекистан