Сняты ли в Узбекистане коронавирусные ограничения, введенные до 12 июля

Ограничения касались въезда в Ташкент из соседних регионов на автобусах и легковушках.

Также было сокращено время работы развлекательных заведений и общепитов с 8.00 до 20.00.

Кроме того, была введена предельная численность посетителей — не более 50% вместимости помещения.