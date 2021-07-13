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Сняты ли в Узбекистане коронавирусные ограничения, введенные до 12 июля
Сняты ли в Узбекистане коронавирусные ограничения, введенные до 12 июля
В соцсетях в последнюю неделю активно распространяются слухи о снятии коронавирусных мер. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T10:34+0500
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общество
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус covid-19
минздрав узбекистана
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Накануне официально истек срок карантинных ограничений, которые власти ввели в конце июня. В связи с этим пользователи соцсетей подняли вопрос о том, будут ли автоматически сняты все ограничения с 13 июля.Минздрав республики дал официальный комментарий.Решением спецкомиссии объектам общественного питания и другим развлекательным заведениям по-прежнему разрешено работать с 08.00 до 20.00.В ведомстве пообещали обязательно проинформировать, если будут внесены какие-либо изменения в правила карантина.
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, минздрав узбекистана

Сняты ли в Узбекистане коронавирусные ограничения, введенные до 12 июля

10:34 13.07.2021 (обновлено: 10:37 13.07.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровСтрана белых автомобилей. Белый цвет больше отражает свет и меньше нагревается
Страна белых автомобилей. Белый цвет больше отражает свет и меньше нагревается - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В соцсетях в последнюю неделю активно распространяются слухи о снятии коронавирусных мер.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Накануне официально истек срок карантинных ограничений, которые власти ввели в конце июня.
Решение республиканской спецкомиссии от 25 июня

Ограничения касались въезда в Ташкент из соседних регионов на автобусах и легковушках.

Также было сокращено время работы развлекательных заведений и общепитов с 8.00 до 20.00.

Кроме того, была введена предельная численность посетителей — не более 50% вместимости помещения.

В связи с этим пользователи соцсетей подняли вопрос о том, будут ли автоматически сняты все ограничения с 13 июля.
Минздрав республики дал официальный комментарий.
Решением спецкомиссии объектам общественного питания и другим развлекательным заведениям по-прежнему разрешено работать с 08.00 до 20.00.
"Эти ограничения сохраняются до момента стабилизации эпидобстановки в стране. Пока никаких изменений в установленные правила не внесено", — сообщили в Минздраве.
В ведомстве пообещали обязательно проинформировать, если будут внесены какие-либо изменения в правила карантина.
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