https://uz.sputniknews.ru/20210713/telo-26-letnego-namangantsa-podnyali-so-dna-reki-naryn-19656369.html

Тело 26-летнего наманганца подняли со дна реки Нарын

Тело 26-летнего наманганца подняли со дна реки Нарын

Двух других мужчин жителями махалли удалось спасти еще до приезда спасателей. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-13T13:19+0500

2021-07-13T13:19+0500

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происшествия

наманганская область

река

трагедия

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Наманганской области водолазы подняли со дна реки тело 26-летнего Р. Р.По данным областного управления по ЧС, 11 июля в 16.46 в дежурную часть поступило сообщение о происшествии на реке Нарын — тонули три молодых человека.В тот день они пошли купаться на речку, однако не вернулись. Жители махалли начали бить тревогу. На место тут же выехали спасатели. Местным удалось до их приезда вытащить двух пострадавших на берег.Третий ушел под воду. Водолазы нашли тело спустя некоторое время на дне реки на глубине 2,5 метра.

наманганская область

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наманганская область, река, трагедия