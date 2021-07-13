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https://uz.sputniknews.ru/20210713/telo-26-letnego-namangantsa-podnyali-so-dna-reki-naryn-19656369.html
Тело 26-летнего наманганца подняли со дна реки Нарын
Тело 26-летнего наманганца подняли со дна реки Нарын
Двух других мужчин жителями махалли удалось спасти еще до приезда спасателей. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T13:19+0500
2021-07-13T13:22+0500
происшествия
наманганская область
река
трагедия
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Наманганской области водолазы подняли со дна реки тело 26-летнего Р. Р.По данным областного управления по ЧС, 11 июля в 16.46 в дежурную часть поступило сообщение о происшествии на реке Нарын — тонули три молодых человека.В тот день они пошли купаться на речку, однако не вернулись. Жители махалли начали бить тревогу. На место тут же выехали спасатели. Местным удалось до их приезда вытащить двух пострадавших на берег.Третий ушел под воду. Водолазы нашли тело спустя некоторое время на дне реки на глубине 2,5 метра.
наманганская область
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наманганская область, река, трагедия

Тело 26-летнего наманганца подняли со дна реки Нарын

13:19 13.07.2021 (обновлено: 13:22 13.07.2021)
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© СС0 / Unsplash / Cristian PalmerТонущий мужчина, иллюстративное фото
Тонущий мужчина, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
© СС0 / Unsplash / Cristian Palmer
Двух других мужчин жителями махалли удалось спасти еще до приезда спасателей.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Наманганской области водолазы подняли со дна реки тело 26-летнего Р. Р.
По данным областного управления по ЧС, 11 июля в 16.46 в дежурную часть поступило сообщение о происшествии на реке Нарын — тонули три молодых человека.
В тот день они пошли купаться на речку, однако не вернулись.
© Наманганское областное управление по ЧСРека Нарын, протекающая через Уйчинский район Наманганской области
Река Нарын, протекающая через Уйчинский район Наманганской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
Река Нарын, протекающая через Уйчинский район Наманганской области
© Наманганское областное управление по ЧС
Жители махалли начали бить тревогу. На место тут же выехали спасатели. Местным удалось до их приезда вытащить двух пострадавших на берег.
Третий ушел под воду. Водолазы нашли тело спустя некоторое время на дне реки на глубине 2,5 метра.
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