https://uz.sputniknews.ru/20210713/telo-26-letnego-namangantsa-podnyali-so-dna-reki-naryn-19656369.html
Тело 26-летнего наманганца подняли со дна реки Нарын
Тело 26-летнего наманганца подняли со дна реки Нарын
Двух других мужчин жителями махалли удалось спасти еще до приезда спасателей. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T13:19+0500
2021-07-13T13:19+0500
2021-07-13T13:22+0500
происшествия
наманганская область
река
трагедия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0d/19656420_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_f2d7b289378b1cf28bde1cfc2b34d8d4.jpg
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Наманганской области водолазы подняли со дна реки тело 26-летнего Р. Р.По данным областного управления по ЧС, 11 июля в 16.46 в дежурную часть поступило сообщение о происшествии на реке Нарын — тонули три молодых человека.В тот день они пошли купаться на речку, однако не вернулись. Жители махалли начали бить тревогу. На место тут же выехали спасатели. Местным удалось до их приезда вытащить двух пострадавших на берег.Третий ушел под воду. Водолазы нашли тело спустя некоторое время на дне реки на глубине 2,5 метра.
наманганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0d/19656420_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_48ec2ea8994df31507102e1951e77aee.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
наманганская область, река, трагедия
Тело 26-летнего наманганца подняли со дна реки Нарын
13:19 13.07.2021 (обновлено: 13:22 13.07.2021)
Двух других мужчин жителями махалли удалось спасти еще до приезда спасателей.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Наманганской области водолазы подняли со дна реки тело 26-летнего Р. Р.
По данным
областного управления по ЧС, 11 июля в 16.46 в дежурную часть поступило сообщение о происшествии на реке Нарын — тонули три молодых человека.
В тот день они пошли купаться на речку, однако не вернулись.
Жители махалли начали бить тревогу. На место тут же выехали спасатели. Местным удалось до их приезда вытащить двух пострадавших на берег.
Третий ушел под воду. Водолазы нашли тело спустя некоторое время на дне реки на глубине 2,5 метра.