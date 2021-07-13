Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210713/v-administratsii-chustkogo-rayona-naznachen-zamxokima-po-innovatsionnomu-razvitiyu-19660990.html
В администрации Чусткого района назначен замхокима по инновационному развитию
В администрации Чусткого района назначен замхокима по инновационному развитию
Пост заместителя хокима Чустского района Наманганской области занял Каримходжаев Отабек Тухтасинович. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T15:03+0500
2021-07-13T15:08+0500
общество
министерство инновационного развития узбекистана
назначение
наманганская область
хокимият
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/11/19286932_26:0:1276:703_1920x0_80_0_0_8394214c04f4cb76e60b4fb47194ab49.jpg
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Чустском районе Наманганской области заместителем хокима по инновационному развитию стал Каримходжаев Отабек Тухтасинович. Об этом сообщает пресс-служба Мининноваций.В 2011 году Каримходжаев окончил Наманганский инженерно-экономический институт. Прежде он работал главным специалистом управления экономики и комплексного развития территорий хокимията Чустского района.До назначения он занимал пост начальника Управления инвестиций и внешней торговли Чустской районной администрации.
наманганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/11/19286932_182:0:1119:703_1920x0_80_0_0_53bfdb3797d9bcd59228a2080f72c844.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
министерство инновационного развития узбекистана, назначение, наманганская область, хокимият

В администрации Чусткого района назначен замхокима по инновационному развитию

15:03 13.07.2021 (обновлено: 15:08 13.07.2021)
699
© Sputnik / Болат ШайхиновПортфель
Портфель - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
© Sputnik / Болат Шайхинов
Пост заместителя хокима Чустского района Наманганской области занял Каримходжаев Отабек Тухтасинович.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Чустском районе Наманганской области заместителем хокима по инновационному развитию стал Каримходжаев Отабек Тухтасинович. Об этом сообщает пресс-служба Мининноваций.
© Министерство инновационного развития УзбекистанаКаримходжаев Отабек Тухтасинович
Каримходжаев Отабек Тухтасинович - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
Каримходжаев Отабек Тухтасинович
© Министерство инновационного развития Узбекистана
В 2011 году Каримходжаев окончил Наманганский инженерно-экономический институт.
Прежде он работал главным специалистом управления экономики и комплексного развития территорий хокимията Чустского района.
До назначения он занимал пост начальника Управления инвестиций и внешней торговли Чустской районной администрации.
010000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:54Животноводам, птицеводам и рыбоводам выделят субсидии — условия
16:44В Намангане сошел сильнейший селевой поток
15:33Шедевры искусства Узбекистана соберут в коллекцию
15:15Убийство в Намангане: фермеры не поделили воду
15:03В администрации Чусткого района назначен замхокима по инновационному развитию
14:35Полиция Москвы была в курсе предстоящей массовой потасовки мигрантов
14:28Метро Ташкента пополнится еще 10 российскими поездами
14:25Спецполиклиники для коронавирусных больных появились в каждом районе Ташкента
14:11Праздничный намаз разрешили проводить в мечетях, но есть условия
13:22В Москве трудовые мигранты устроили массовую драку
13:19Тело 26-летнего наманганца подняли со дна реки Нарын
12:38В какие вузы Узбекистана планируют поступать абитуриенты — подробности
12:16Загадочная гибель: в питерском лесу нашли тела подростков из Узбекистана и Таджикистана
12:03В какие дни узбекистанцы отдохнут на Курбан-хайит
11:07Лавров в Душанбе обсудит с партнерами по ШОС ситуацию в Афганистане
10:57После новых температурных рекордов на Узбекистан надвигается дождь
10:50Франция испугалась возвращения героя из России
10:34Сняты ли в Узбекистане коронавирусные ограничения, введенные до 12 июля
09:58На пути к анти-России Украина потеряет свой суверенитет
09:47Самолет вылетел из Ташкента в Алматы, но не приземлился: что произошло