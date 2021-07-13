https://uz.sputniknews.ru/20210713/v-administratsii-chustkogo-rayona-naznachen-zamxokima-po-innovatsionnomu-razvitiyu-19660990.html

В администрации Чусткого района назначен замхокима по инновационному развитию

В администрации Чусткого района назначен замхокима по инновационному развитию

Пост заместителя хокима Чустского района Наманганской области занял Каримходжаев Отабек Тухтасинович. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-13T15:03+0500

2021-07-13T15:03+0500

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общество

министерство инновационного развития узбекистана

назначение

наманганская область

хокимият

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Чустском районе Наманганской области заместителем хокима по инновационному развитию стал Каримходжаев Отабек Тухтасинович. Об этом сообщает пресс-служба Мининноваций.В 2011 году Каримходжаев окончил Наманганский инженерно-экономический институт. Прежде он работал главным специалистом управления экономики и комплексного развития территорий хокимията Чустского района.До назначения он занимал пост начальника Управления инвестиций и внешней торговли Чустской районной администрации.

наманганская область

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министерство инновационного развития узбекистана, назначение, наманганская область, хокимият