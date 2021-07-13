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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210713/v-namangane-soshel-silneyshiy-selevoy-potok--19662721.html
В Намангане сошел сильнейший селевой поток
В Намангане сошел сильнейший селевой поток
Согласно информации ведомства, стихийное природное явление произошло в Касансае сегодня, во вторник, в 13.30 по местному времени. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T16:44+0500
2021-07-13T16:43+0500
происшествия
наманган
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Касансае Наманганской области с горной долины сошел мощный селевой поток, образовавшийся из-за кратковременных ливней, сообщает пресс-служба УЧС региона.Согласно информации ведомства, стихийное природное явление произошло сегодня, во вторник, в 13.30 по местному времени. Как утверждают очевидцы, сильные селевые потоки унесли нескольких сельских жителей.В настоящее время на месте чрезвычайного происшествия сотрудники МЧС и МВД проводят поисково-спасательные работы.
https://uz.sputniknews.ru/20190405/Selevye-potoki-povredili-desyatki-zhilykh-domov-v-Uzbekistane--11158952.html
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наманган

В Намангане сошел сильнейший селевой поток

16:44 13.07.2021
396
© пресс-служба УЧС Наманганской областиСильный сель сошел в Касансае
Сильный сель сошел в Касансае - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
© пресс-служба УЧС Наманганской области
Согласно информации ведомства, стихийное природное явление произошло в Касансае сегодня, во вторник, в 13.30 по местному времени.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Касансае Наманганской области с горной долины сошел мощный селевой поток, образовавшийся из-за кратковременных ливней, сообщает пресс-служба УЧС региона.
© пресс-служба УЧС Наманганской областиСильный сель сошел в Касансае
Сильный сель сошел в Касансае - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
Сильный сель сошел в Касансае
© пресс-служба УЧС Наманганской области
Согласно информации ведомства, стихийное природное явление произошло сегодня, во вторник, в 13.30 по местному времени.
Как утверждают очевидцы, сильные селевые потоки унесли нескольких сельских жителей.
Последствия схода селевого потока - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2019
Селевые потоки повредили десятки жилых домов в Узбекистане
5 апреля 2019, 18:30
1693
В настоящее время на месте чрезвычайного происшествия сотрудники МЧС и МВД проводят поисково-спасательные работы.
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